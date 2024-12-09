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    Асада в России ждет почетная старость
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров с Россией
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России
    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    Новые власти Сирии гарантировали безопасность военных баз России
    Протурецкая «Сирийская народная армия» выбила силы курдов из Манбиджа
    На Западе назвали победителей и проигравших после падения Асада
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    4 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    28 комментариев
    9 декабря 2024, 14:25 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии контактов Путина с Трампом

    Песков заявил об отсутствии контактов Путина с Трампом после его победы на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и его администрация пока не установили контакты с Дональдом Трампом после его избрания на пост президента США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов о том, состоялись ли уже какие-либо обсуждения с Трампом или его командой по украинской тематике, Песков ответил: «Нет, по-прежнему контактов не было», сообщает ТАСС.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что администрации Дональда Трампа следует выбрать курс на противостояние России, как это сделала администрация Джо Байдена. Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на планы команды Трампа сообщал, что Путин готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

    8 декабря 2024, 15:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    «Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», – сказал Зеленский, комментируя предложение Трампа, передает ТАСС.

    Он добавил, что не станет принимать мирные соглашения без гарантий безопасности.

    Вместе с тем он не стал комментировать слова Трампа о готовности киевского режима заключить соглашение с Россией.

    В воскресенье Трамп заявил, что киевский режим хочет заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    9 декабря 2024, 11:42 • Новости дня
    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада

    Политолог Лямин: Москва никому не выдаст Асада

    Эксперт описал дальнейшую судьбу Асада
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Экс-президент Сирии Башар Асад не будет выдан Москвой ни США, ни ЕС, какие бы ордера на него не выписывались, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Лямин. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Асад должен быть привлечен к ответственности.

    «Асад сейчас находится в России, мы ему дали убежище. И пока он у нас, его никак не смогут привлечь к ответственности ни США, ни ЕС. Кстати, Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада – Москва его не выдаст», – пояснил Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра АСТ.

    «Более того, здесь можно вспомнить подобные прецеденты. Например, президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам в 1991 году сбежал в Зимбабве, где получил политическое убежище. Высший суд Эфиопии заочно приговорил его к пожизненному заключению, а затем к смертной казни. При этом Менгисту спокойно живет в Зимбабве. Понятно, что США – не Эфиопия, но и мы не Зимбабве», – напомнил собеседник.

    «Кроме того, в России уже много лет спокойно живут, например, бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. И никакие зарубежные органы юстиции до них не дотянулись. Асада ждет у нас почетная старость. При этом вряд ли он начнет какую-то медийную кампанию в СМИ. Политик не был публичным человеком даже будучи главой государства», – спрогнозировал он.

    «Также я сомневаюсь в том, что он мог бы возглавить некое движение по освобождению Сирии, дистанционную борьбу за власть. Как показали последние события, власть Асада пала потому, что в нем разочаровались многие его же сторонники. То есть поддержки на родине у него почти не осталось. Поэтому пытаться вернуться было бы бессмысленным», – резюмировал Лямин.

    Ранее президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии, заявил, что Башар Асад должен быть привлечен к ответственности. Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» экс-президент. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    США намерены способствовать международным усилиям по «привлечению к ответственности» Асада и тех, кто его поддерживал, подтвердил глава Госдепа Энтони Блинкен. Штаты обвинили свергнутые сирийские власти в «зверствах и злоупотреблениях против сирийского народа». В частности, речь идет о якобы применении химического оружия, а также о «несправедливых задержаниях» граждан.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Вскоре стало известно, что Башар Асад и его семья уже находятся в Москве. По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, «Россия не предает друзей в трудных ситуациях», что отличает ее от США.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    8 декабря 2024, 23:21 • Новости дня
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера

    Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными лидерами в мире

    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин. По его словам, в Германии, к примеру, после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера «политика закончилась».

    «В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что его срок полномочий превышает 20 лет, как и у Путина, а «все остальные ушли».

    Эрдоган добавил, что «важно продолжать политику». «Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», – сказал он. Президент Турции также упомянул о своем уважении к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает соответствующие шаги. Он также отметил, что в США власть переходит к новой администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению востоковеда Владимира Сажина, Турция выглядит главным победителем в ситуации вокруг Сирии. Она нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока.

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    8 декабря 2024, 17:46 • Новости дня
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    Трамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Я активно стараюсь положить конец войне, если смогу», – заявил Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Говоря о военной поддержке украинских властей, он отметил, что в будущем Украина станет, возможно, получать меньшие объемы помощи от США.

    До этого Трамп заявлял, что киевский режим желает заключить с российской стороной соглашение об урегулировании конфликта.

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    9 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России

    Украина сообщила условия получения Киевом кредита на 20 млрд долларов за счет активов России

    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России
    @ H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства будут переведены в Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком в октябре 2024 года для поддержки Украины, передает ТАСС.

    Соглашение реализуется через заключение договора покупки сертификата между Украиной, выступающей заемщиком, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID).

    Также будет заключен договор гарантии и погашения ссуды, а министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.

    Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение и выплата процентов будут осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов на основе замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    В конце ноября Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

    МИД России заявил, что Россия готовит ответ на попытки Запада использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 декабря 2024, 09:22 • Новости дня
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Трамп в интервью газете New York Post заявил о переменах в позиции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией.

    «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам избранного президента США, на их встрече не обсуждались детали возможного прекращения огня, но сам он разрабатывает концепцию того, как положить «конец этой нелепой войне».

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    После встречи с Трампом Зеленский заявлял о своем желании «быстро завершить войну».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ Украины от переговоров с Россией.

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    8 декабря 2024, 22:56 • Новости дня
    Байден потребовал привлечь Асада к ответственности

    Tекст: Антон Антонов

    Башар Асад должен быть привлечен к ответственности, заявил президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в Сирии.

    Байден, выступая в Белом доме, заявил: «Асад должен понести ответственность», – передает ТАСС.

    Байден также сообщил, что Соединенные Штаты «не уверены, где находится» Асад. Как отметил Байден, Вашингтон получил информацию о возможном пребывании Асада в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск.

    Министерство иностранных дел России сообщило, что Асад решил оставить пост президента и покинул Сирию для передачи власти мирным путем. Источник в Кремле заявил, что Асаду и его семье по гуманитарным соображениям предоставлено убежище в России.

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    9 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин

    Песков: Решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял Путин

    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

    Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент не располагает информацией о местонахождении Башара Асада. «По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», – заявил он в общении с журналистами.

    Песков также прокомментировал вопрос о возможной связи условий содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища Асаду: «Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Башара Асада, что вызвало его отъезд в Россию. Президент Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об отсутствии обязательства Кремля сообщать об убежище для Асада.

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    8 декабря 2024, 17:43 • Новости дня
    Трамп допустил возможный выход США из НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил о возможности выхода страны из Североатлантического альянса, если союзники не будут выполнять свои финансовые обязательства. «Если они будут платить по своим счетам, то конечно,» – сказал Трамп, отвечая на вопрос о сохранении членства США в НАТО. Он отметил, что выполнение финансовых обязательств станет ключевым фактором в решении о дальнейшей роли Вашингтона в альянсе, передает ТАСС.

    Трамп уже неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае своей победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за свою безопасность.

    В марте СМИ сообщили, что ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса призвали европейские страны готовиться к тому, что США покинет НАТО.

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    9 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Пушков оценил влияние заявлений Трампа на политику США по Украине

    Пушков: Трамп начинает конкретизировать внешнюю политику США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу, некоторые его заявления вызвали «ужас» у половины Палаты представителей, почти всего Сената, представителей Госдепа, Минобороны, аппарата СНБ, ЦРУ и других разведведомств США, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    По словам сенатора, слова Трампа могут не всегда совпадать с реальностью, что понимают его противники.

    «Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО – это другое», – отметил Пушков.

    Пушков подчеркнул, что хотя Трамп не сможет заменить всех представителей «глубинного государства» в правительстве, его авторитет достаточно силен, чтобы повлиять на политику США в отношении Украины. Он добавил, что заявления Трампа вызывают «ужас» у многих американских ведомств, таких как Палата представителей, Сенат, Госдепартамент и разведывательные службы.

    Тем не менее выбор Трампа ключевых фигур во внешней политике, за исключением Тулси Габбард, устраивает двухпартийный истеблишмент, считает сенатор.

    «Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», – заключил Пушков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи от Соединенных Штатов.

    До этого Трамп заявил, что киевский режим желает заключить соглашение об урегулировании конфликта с российской стороной. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    9 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин: Бойцы СВО не дают сомневаться в победе России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции, передает ТАСС.

    По словам Путина, для него «огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации».

    «Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества, дали решительный отпор противнику, спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения продолжали вести за собой», – подчеркнул Путин.

    «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим», – заявил президент России.

    «Мы вновь убеждаемся: с какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», – добавил Путин.

    Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это мероприятие посвящено Дню Героев Отечества.

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    9 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России

    Путин пообещал поддерживать ветеранов СВО как настоящую элиту страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим и ветеранам, отметив их мужество в рамках празднования Дня Героев Отечества.

    Путин пообещал и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции (СВО), назвав их настоящей элитой страны, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие, в том числе совсем молодые, достойно показавшие себя в бою, – это люди отважные и надежные. Превыше всего они ставят служение Отчизне и ее интересам. Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде – и на военной службе, и на гражданской», – сказал президент.

    Путин напомнил о специальной программе кадровой подготовки «Время героев», которая уже действует в стране. В первом потоке этой программы участвуют более 60 кавалеров ордена Мужества, из которых 21 человек носит звание Героя России.

    «Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», – подчеркнул Путин.

    На церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца он отметил, что национальный характер России включает сплоченность, единство и волю к победе.

    Церемония вручения медалей приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. Это событие собрало более 300 человек, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Путин подчеркнул значимость мероприятия и отметил мужество присутствующих.

    День Героев Отечества был учрежден в 2013 году, возродив традиции Дня Георгиевских кавалеров, отмечавшегося в Российской империи с 1769 по 1917 год. В этот день в России проходят различные мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград, включая торжественные построения в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, а также церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.


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    9 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Правозащитник: Россия живет в эпоху героев настоящего времени

    Член СПЧ Малькевич: Мы живем в эпоху новых героев

    Правозащитник: Россия живет в эпоху героев настоящего времени
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия живем в эпоху новых героев: современники, бойцы СВО, достойно продолжают традиции мужества и отваги. Примеры героизма россияне показывают не только на поле боя, но и в гражданской жизни. Их поддержка – один из приоритетов политики президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Малькевич. 9 декабря Россия празднует День героев Отечества.

    «Поддержка героев СВО – это один из важнейших приоритетов госполитики нашей страны. Курс президента Владимира Путина позволил выстроить систему, в которой на высокие должности продвигаются самые достойные люди, в том числе проявившие себя на полях СВО и в гражданской жизни. Важное значение в этой сфере приобретает программа «Время героев», – рассказал Александр Малькевич, член СПЧ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

    «Она помогает интегрировать участников СВО в мирную жизнь и служит настоящим социальным лифтом для героев Отечества. Ее цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях», – рассказал собеседник.

    «Один из выпускников программы Евгений Первышов уже занял должность врио губернатора Тамбовской области. Благодаря системе поддержки и социальным лифтам, которые выстраивает президент, федеральные должности получили и другие участники спецоперации. Так, сенатором от Курской области стал Алексей Кондратьев, сенатором от Республики Алтай – Амыр Аргамаков, сенатором от Крыма – Юрий Нимченко», – перечислил правозащитник.

    «То есть, наши современники, бойцы СВО, достойно продолжают традиции мужества и отваги. Они демонстрируют пример верности Родине, готовности защищать ее в самых сложных условиях. Их действия вдохновляют молодое поколение, формируют преемственность и укрепляют веру в то, что Россия способна преодолеть любые испытания, опираясь на силу своего народа», – напомнил спикер.

    «Если раньше День героев Отечества в нашем обществе ассоциировался с победами прошлого, то теперь мы живём в эпоху героев настоящего. В нашей стране было и есть огромное количество по-настоящему мужественных людей, готовых служить на благо страны и жертвовать собой ради других не только на поле боя, но и в гражданской жизни. Врачи, учителя, ученые – все они служат обществу и проявляют не меньший героизм, чем бойцы СВО», – добавил Малькевич.

    «Между тем, личный пример любви к Родине и беззаветного служения ей показывает Владимир Путин. Это проявляется, в том числе в его уважении к героям, выдающимся гражданам России, которые внесли личный огромный вклад в развитие нашей страны, поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине», – продолжил он.

    9 декабря – День героев Отечества. В этот день чествуют героев Советского союза, героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Впервые в России День героев Отечества отмечался 9 декабря 2007 года.

    Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца. В этот день, 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года, императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду – орден Святого Георгия. Орден вручали воинам, проявившим особую отвагу в боях, награда имела четыре степени отличия, первая из которых считалась наивысшей.

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    9 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Песков: Путин продолжит консультации по Сирии с Эрдоганом и Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продолжит консультации по ситуации в Сирии с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что формат консультативных встреч остается актуальным, передает ТАСС. «В том или ином виде эти консультации, конечно же, будут продолжаться», – подчеркнул Песков в ответ на вопрос о будущем Астанинского формата.

    Астанинский формат, в который входят Россия, Иран и Турция, был создан для урегулирования конфликта в Сирии. С 2017 года он объединяет страны – гаранты процесса, представителей правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели, такие как Иордания, Ирак и Ливан.

    На прошлой неделе Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности. Путин также обсудил этот вопрос с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

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