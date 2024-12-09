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    Асада в России ждет почетная старость
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров с Россией
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    Путин пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России
    Над посольством Сирии в Москве сменили флаг
    Новые власти Сирии гарантировали безопасность военных баз России
    Протурецкая «Сирийская народная армия» выбила силы курдов из Манбиджа
    На Западе назвали победителей и проигравших после падения Асада
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    3 комментария
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    28 комментариев
    9 декабря 2024, 14:15 • Новости дня

    Путин: Миллионы россиян вдохновлены подвигами бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Героев Отечества, отметив заслуги всех, кто защищал страну в разные времена, и подчеркнул важность их примера самоотверженного служения.

    «Сегодня, в День Героев Отечества, мы отдаем дань уважения всем нашим согражданам, которые совершили выдающиеся поступки во имя страны и ее будущего, своим трудом, делом, ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу», – сказал Путин на церемонии вручения «Золотых Звезд» Героев России, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, где проходит церемония, символизирует нерушимость традиций воинской доблести. Он подчеркнул, что имена кавалеров ордена Святого Георгия, ордена Славы, Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации навечно вписаны в историю страны.

    Путин также заявил, что героизм бойцов СВО, защищающих жизненные интересы страны, вдохновляет миллионы россиян на самоотверженную работу в различных сферах. Он отметил, что ученые, конструкторы, инженеры и рабочие обеспечивают безопасность и технологический суверенитет России. Президент подчеркнул, что все эти люди объединены любовью к родной стране и гордостью за ее героев.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

    8 декабря 2024, 13:30 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада

    Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов

    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.

    «К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

    «На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

    «ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

    «При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

    «То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

    «Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.

    Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

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    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    6 декабря 2024, 23:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами

    ВСУ использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост

    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника.

    ВСУ попытались атаковать Крымский мост с использованием новейших польских безэкипажных катеров «Гавия». Кроме них, в атаке также участвовали катера Magura-V5 и Sea Baby, сообщила «Лента.Ру».

    По замыслу украинских военных, до Крымского моста должны были добраться не менее десяти безэкипажных катеров. Однако все они были уничтожены российскими военными.

    Напомним, в августе Вооруженные силы отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

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    7 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Командование ВСУ сократило дезертирство у села Надия в ЛНР

    Марочко сообщил о снижении дезертирства украинских солдат у села Надия в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинскому командованию удалось снизить уровень дезертирства среди своих солдат, дислоцированных вблизи населенного пункта Надия в ЛНР, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что украинские силы усилили свою группировку на отдельных участках фронта, однако такие действия могут привести к значительным и неоправданным потерям. «Положение украинских боевиков там весьма незавидное. Подобные боевые распоряжения – держать некоторые участки фронта – чреваты большими, необоснованными потерями», – подчеркнул он.

     Марочко подчеркнул, что для полного контроля над территорией ЛНР российским военным необходимо выбить украинских солдат из пяти населенных пунктов, включая Надию, Новоегоровку, Петровское, Новолюбовку и Белогоровку.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись к центральной части Часова Яра.

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    8 декабря 2024, 23:21 • Новости дня
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера

    Эрдоган назвал себя и Путина единственными опытными лидерами в мире

    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались только два опытных лидера – он и президент России Владимир Путин. По его словам, в Германии, к примеру, после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера «политика закончилась».

    «В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я – это я», – приводит слова Эрдогана ТАСС.

    Эрдоган подчеркнул, что его срок полномочий превышает 20 лет, как и у Путина, а «все остальные ушли».

    Эрдоган добавил, что «важно продолжать политику». «Вот, например, после ухода Ангелы Меркель в Германии закончилась политика», – сказал он. Президент Турции также упомянул о своем уважении к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру.

    Кроме того, Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает соответствующие шаги. Он также отметил, что в США власть переходит к новой администрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по мнению востоковеда Владимира Сажина, Турция выглядит главным победителем в ситуации вокруг Сирии. Она нарастила влияние в регионе и утвердила свою роль как важного международного игрока.

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    7 декабря 2024, 07:48 • Новости дня
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области

    ВСУ использовали мины с сейсмическими датчиками и маскировали их под предметы

    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали применять мины с сейсмическими датчиками в Курской области, что затрудняет выполнение задач российским войскам, сообщил командир инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов.

    Ляпунов подчеркнул, что мины с сейсмическими датчиками реагируют на движение, что делает их особенно опасными. Кроме того, ВСУ применяют самодельные мины, известные как «Джоники», которые также производятся российской стороной, передает ТАСС.

    Полковник отметил использование ВСУ разнообразных иностранных мин и их маскировку под предметы, такие как камни, для введения в заблуждение противника. Он добавил, что ВСУ располагают большим количеством западных кассетных боеприпасов, которые замаскированы под обычные предметы. Ляпунов подчеркнул, что российская сторона также предпринимает меры по маскировке мин и использует различные тактики.

    Кроме того, командир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска в Курской области. По его словам, противник активно использует радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления работы беспилотных летательных аппаратов и вычисления операторов дронов. Это создает значительные затруднения для выполнения задач и наносит урон личному составу, затрудняя работу саперов и выполнение других задач.

    До этого командир батальона рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском.  

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    8 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил погибшую при исполнении долга журналистку Кузнецову орденом Мужества

    Путин наградил посмертно Юлию Кузнецову орденом Мужества
    @ vk.com/Юлия Кузнецова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юлия Кузнецова, главред «Народной газеты», посмертно получила орден Мужества за мужество и самоотверженность в выполнении профессионального долга.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой орденом Мужества. Об этом сообщает РИА «Новости». Кузнецова удостоена посмертной награды за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Данный указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. После этого инцидента Следственный комитет завел дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области.

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    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    6 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине

    Журналист Il Fatto Quotidiano назвал три сценария окончания военного конфликта на Украине

    На Западе назвали три варианта исхода конфликта на Украине
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Итальянское издание Il Fatto Quotidiano рассматривает три возможных сценария завершения конфликта на Украине, в том числе предполагающих ее разделение и создание международной миссии.

    Конфликт на Украине может завершиться одним из нескольких сценариев, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano, передает РИА Новости». Первый сценарий, близкий к пожеланиям президента Украины Зеленского, предполагает разделение страны на два блока, аналогично Германии во времена холодной войны. Однако такой вариант считается наиболее опасным для окончания боевых действий.

    Второй предусматривает превращение Украины в своего рода «Израиль Восточной Европы», при котором союзники продолжат снабжать страну оружием. Обозреватель Il Fatto Quotidiano отметил, что такой исход будет чрезвычайно дорогим и оставит Украину в постоянном состоянии боевых действий, а также усилит ее в военном плане по сравнению с соседними странами, такими как Польша.

    Третий сценарий включает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, например, Китая и Индии.

    Во всех трех случаях основополагающим шагом является прекращение огня, но до этого момента, как считает автор материала, еще далеко.

    Президент России Владимир Путин в июне предложил условия для мирного урегулирования конфликта: вывод украинских войск с новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация, а также нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины. Он также упомянул отмену санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее высказывалось предположение, что политическая карьера Владимира Зеленского завершится подписанием документа о разделе Украины, что станет последней трагедией его правления.

    Тем временем высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией, стремясь уменьшить разногласия перед инаугурацией нового президента США.



    Коментарии (16)
    8 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Россия в ООН заявила о намерении разобраться в ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия России при ООН заявила о намерении выяснить все детали происходящего в Сирии в ближайшие дни, используя помощь ООН.

    Происходящее в Сирии вызывает у международного сообщества множество вопросов, передает РИА «Новости». Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия внимательно следит за развитием событий и планирует в ближайшие дни проводить расследования для более детального понимания ситуации.

    «Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле», – заявил Полянский.

    Он подчеркнул, что для более точной оценки событий в Сирии будет задействовано присутствие ООН на местах. Российская сторона намерена использовать весь свой дипломатический потенциал для выяснения всех обстоятельств происходящего.

    Ранее МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

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    6 декабря 2024, 23:20 • Новости дня
    Дети после конфликта в краснодарской школе переведены на амбулаторное лечение

    Все дети, пострадавшие в конфликте в краснодарской школе, выписаны домой

    Tекст: Максим Попов

    В результате конфликта в школе Краснодара пострадали пять детей, которые после оказания медицинской помощи переведены на амбулаторное лечение, говорится в сообщении оперативного штаба.

    По информации штаба, врачи оказали пострадавшим детям необходимую медицинскую помощь и выписали их домой для дальнейшего лечения, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в результате конфликта в краснодарской школе травмы получили пять человек. Нападавший задержан.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2024, 04:04 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в центре Часова Яра

    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из нескольких позиций в центре Часова Яра, укрепив свои рубежи возле стадиона «Авангард» и микропоселка Северный Новый, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, часовяровское направление показало наибольшую результативность среди зон ответственности в ДНР, передает ТАСС. Он отметил, что российские военнослужащие захватили новые рубежи и позиции, выбив несколько опорных пунктов противника в районе стадиона «Авангард».

    Подполковник в отставке также подчеркнул, что российские силы добились значительных успехов в часовяровском микрорайоне Северный Новый, где за минувшие сутки удалось «серьезно продвинуться».

    До этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра.


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    9 декабря 2024, 13:14 • Новости дня
    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин

    Песков: Решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял Путин

    Песков: Убежище Асаду и его семье предоставил Путин
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

    Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент не располагает информацией о местонахождении Башара Асада. «По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», – заявил он в общении с журналистами.

    Песков также прокомментировал вопрос о возможной связи условий содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища Асаду: «Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Башара Асада, что вызвало его отъезд в Россию. Президент Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву и получил убежище в России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об отсутствии обязательства Кремля сообщать об убежище для Асада.

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    6 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад толкает мир к глобальному конфликту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

    «Нашу особую озабоченность, естественно, вызывает положение дел в Европейском регионе – в частности, конечно, на Украине. Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он назвал такие действия Запада безответственными, и подчеркнул, что они толкают мир на грань глобального конфликта.

    Ранее глава российского государства отмечал, что Запад становится все менее «глобальным», его доля в мировом ВВП постоянно сокращается.

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