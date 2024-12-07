  • Новость часаЭксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть
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    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    7 декабря 2024, 16:50 • Новости дня

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть

    Востоковед Семенов: Террористы захватывают сирийские города без боя

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Ситуация в Сирии развивается очень быстро... Террористы дошли до Хомса без боя, то же самое было в Хаме... Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены», - рассказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу Россия, Турция и Иран проводят в Дохе переговоры по ситуации в Сирии.

    «Участники переговоров в Дохе могут лишь условно повлиять на ситуацию в Сирии, потому что сейчас все решается на земле. Ситуация развивается очень быстро и сложно оценить влияние на происходящее со стороны внешних акторов», – отметил эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Семенов считает преждевременным верить сообщениям о предложении властей Иордании и Египта к президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции. «Сложно отделять фейки от того, что просачивается из-за закулисья. Посольство Иордании в Вашингтоне официально опровергло информацию о предложении Асаду. Поступает много противоречивых сведений, поэтому сложно понимать сущность происходящих событий и кто на самом деле способен оказать влияние на ситуацию в Сирии», – пояснил эксперт. 

    Также остается неясным, есть ли у Турции рычаги влияния на группировку «Хайят Тахрир аш-Шам*» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра*») и может ли Анкара потребовать от террористов остановить дальнейшее наступление. «Мне кажется, что Турция не может остановить продвижение, у Анкары не было настолько тесных отношений с повстанцами, чтобы раздавать им какие-то указания. Условно говоря, на словах могут договориться об одном, а на земле ситуация пойдет по совсем другому сценарию», – добавил Семенов.

    У Ирана тоже нет в этом конфликте решающего голоса. «Тегеран не отправил войска, пока граница Сирии с Ираком была открыта. Сейчас граница закрыта. Более того, проиранские войска сами сдали позиции прокурдским формированиям и ушли в Хомс, Латакию, Дамаск и Ирак», – рассказал эксперт, добавив, что ливанская шиитская военизированная организация «Хезболла» тоже не в состоянии перебросить в Сирию войска с фронта, потому что в любой момент может возобновиться война с Израилем. 

    Семенов разделяет пессимистические прогнозы по поводу шансов Асада удержать власть. «Террористы дошли до Хомса без боя, отряды самообороны представляют для них большую угрозу, чем национальная армия. То же самое было в Хаме, куда подходили подкрепления, а потом ее сдали. Поэтому сосредоточение где-либо крупной группировки правительственных войск еще не означает, что эти войска намерены воевать. Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены, а войска куда-то ушли», – напомнил собеседник.

    Российская авиация продолжает наносить удары, но количества самолетов недостаточно для остановки продвижения боевиков. «После 2015 года российская группировка стала меньше. Нет возможности наносить массированные авиаудары.

    Если бы даже и была сохранена численность российской группировки, то остановить наступление нельзя, если на земле никто не воюет,

    – отметил востоковед.

    Предсказать точное развитие событий вокруг Дамаска не представляется возможным. «Мы не знаем, сколько у Асада есть боеспособных сил, готовых воевать за него. Как поведут себя 4-я бронетанковая дивизия (элитное тактическое соединение Сирийской арабской армии), Республиканская гвардия или кто-то еще?» – задается вопросом эксперт. 

    Однако Семенов считает, что алавиты в Латакии и Тартусе, если у них есть оружие, будут воевать и дадут серьезный отпор боевикам. В Латакии расположен аэродромом Хмеймим, где находится российская авиация, а в Тартусе – морская военная база РФ. 

    «Побережье – самый устойчивый регион Сирии. Боевики знают, что там их не ждут, в отличие от других регионов, где населению уже все равно, кто находится у власти. Именно в Тартусе за всю гражданскую войну не было потеряно ни одного куска территории. Латакия и Тартус считаются оплотом правительства», – отметил Семенов.

    В субботу в катарской Дохе Россия, Турция и Иран проводят переговоры по ситуации в Сирии. Москву представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Основное внимание уделено обострению, связанным с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

    По данным минобороны Сирии, национальная армия при поддержке авиации России продолжает наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс. По позициям боевиков наносятся артиллерийские и ракетные удары.

    С конца ноября боевики взяли под контроль провинцию Идлиб, города Алеппо и Хама на севере, и Дейр-эз-Зор на востоке. В субботу повстанческие группировки объявили, что установили контроль над городом Дараа, который считается символическим местом начала восстания против Асада в 2011 году.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    6 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию

    Посольство России в Сирии рекомендовало россиянам эвакуироваться из страны

    Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию
    @ REUTERS/Mahmoud Hassano

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское посольство в Дамаске порекомендовало россиянам воспользоваться коммерческими рейсами для эвакуации из Сирии в связи с ухудшением военно-политической обстановки.

    Посольство России в Сирии обратилось к гражданам Российской Федерации с настоятельной рекомендацией покинуть страну. Как передает ТАСС, такая просьба связана с обострением военно-политической обстановки в Сирии. Гражданам предлагается использовать коммерческие рейсы через действующие аэропорты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме, что привело к уничтожению их позиций и укреплений. Сирийские войска также сорвали попытку нападения террористов на Латакию, тем самым предотвратив возможные потери среди мирного населения. Российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, что стало значительным вкладом в борьбу с терроризмом на территории страны.

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    6 декабря 2024, 17:16 • Новости дня
    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск

    Эрдоган рассказал об отказе Асада от переговоров с Турцией

    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск
    @ Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не получила ответа от Башара Асада на предложение обсудить проблемы в двустороннем формате. Он заявил, что цель противников президента Сирии – взять Дамаск.

    Эрдоган сообщил , что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского президента Башара Асада на предложение провести двусторонние переговоры об актуальных проблемах, передает ТАСС.

    «Мы позвонили Асаду. Мы сказали: «Давайте определим будущее Сирии вместе». Не получили положительный ответ», – рассказал Эрдоган.

    Турецкий лидер также выразил надежду, что продвижение оппозиционных сил в Сирии «продолжится без неприятностей». «С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск», – пояснил президент Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию, а ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме.

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    6 декабря 2024, 21:38 • Новости дня
    Курдские силы взяли под контроль сирийский город Дейр-эз-Зор

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор, уступив контроль курдским силам СДС, которые ранее держали только часть провинции, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, теперь город Дейр-эз-Зор находится под контролем курдских «Сил демократической Сирии» (СДС), которые поддерживаются Соединенными Штатами. До этого момента город находился под контролем сирийского правительства, передает Газета.Ru.

    В пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не получила ответа от Башара Асада на предложение обсудить проблемы в двустороннем формате. Он заявил, что цель противников президента Сирии – взять Дамаск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию, а ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме.

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    7 декабря 2024, 05:51 • Новости дня
    Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии

    Иран начал эвакуацию военного командования из Сирии в Ирак и Ливан

    Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Иран начал экстренную эвакуацию военных и гражданских из Сирии после захвата Алеппо террористами, сообщила New York Times.

    По информации издания, власти Ирана начали эвакуацию своего военного командования, сотрудников дипмиссии и гражданских лиц из Сирии. Среди эвакуированных в Ирак и Ливан находятся высокопоставленные командиры КСИР (Корпуса стражей Исламской революции), сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население, передает РИА «Новости».

    Эвакуация проводится частично на рейсах в Тегеран, а также по наземным маршрутам в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

    Причиной эвакуации стало наступление джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, признанная террористической в России) и вооруженных формирований сирийской оппозиции, которые продвинулись в направлении городов Алеппо и Хама, захватив 30 ноября второй по величине город в Сирии и его стратегические объекты.

    Напомним, Алеппо впервые с начала кризиса в 2011 году полностью перешел под контроль террористов. В 2016 году сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила оппозицию из восточной части города. Командование сирийской армии сообщило о контрнаступлении в районе Хама и освобождении нескольких населенных пунктов.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании.

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    6 декабря 2024, 16:51 • Новости дня
    Anadolu: Террористы вышли на окраины сирийского города Хомс

    Anadolu: Террористы дошли до окраин сирийского города Хомс

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористические группировки, ведущие наступление по сирийской территории, якобы находятся на окраинах стратегически важного города на пути к Дамаску города Хомс, заявило турецкое агентство Anadolu.

    Террористы якобы достигли окраин города Хомс, который является центром одноименной провинции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    Отмечается, что боевики въехали в город с запада через район Ваир. В то же время другие отряды террористов расположены в трех километрах к северу от города.

    Ранее сирийское оборонное ведомство заявляло, что информация о захвате кварталов города Хама террористами не соответствует действительности.

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    5 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии

    Сирийские боевики прорвались в несколько кварталов Хамы, потеряв бойцов

    Боевики проникли в кварталы Хамы в Сирии
    @ REUTERS/Ammar Abdullah

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевики террористических формирований проникли в кварталы города Хама, несмотря на значительные потери, сообщили в командовании сирийской армии.

    В заявлении командования говорится: «В последние часы на фоне усиления столкновений между нашими солдатами и террористическими группировками, а также увеличения погибших в рядах наших сил, боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери», передает ТАСС.

    Сирийская армия также подтвердила, что подразделения правительственных сил, которые удерживали позиции в Хаме, были передислоцированы за пределы города. Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, однако обстановка остается напряженной. Подробности о новых позициях правительственных войск не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии. Продвижение боевиков в Сирии создает риски для российских военных баз на территории республики, что особенно актуально после захвата Хамы. Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском.

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    7 декабря 2024, 02:16 • Новости дня
    WSJ: Египет и Иордания призвали Асада срочно покинуть страну

    Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию и создать правительство в изгнании

    Tекст: Максим Попов

    Представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании, сообщила The Wall Street Journal.

    По информации издания, чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, передает ТАСС. Издание сообщило, что в пятницу Асад все еще находился на территории Сирии, несмотря на призывы.

    Как отметили обозреватели, на прошлой неделе супруга и дети Асада выехали в Россию. Кроме того, сам президент Сирии обратился за помощью к Турции с просьбой вмешаться и остановить повстанцев, а также просил Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты предоставить оружие и разведывательную поддержку, но получил отказ.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах противников Асада захватить Дамаск. При этом турецкий лидер отметил, что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского руководства на предложение провести двусторонние переговоры.

    Напомним, 29 ноября джихадисты захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии, включая его международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис. Это стало первым полным захватом города со времени начала кризиса в 2011 году. Ранее вооруженные оппозиционные силы контролировали лишь восточную часть города, однако были выбиты оттуда сирийской армией к концу 2016 года.

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    7 декабря 2024, 14:13 • Новости дня
    Российские ВКС и сирийская армия ударили по боевикам в Хаме и Хомсе
    Российские ВКС и сирийская армия ударили по боевикам в Хаме и Хомсе
    @ Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийская армия, поддерживаемая авиацией России, продолжила наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс, нанося артиллерийские и ракетные удары, сообщило Министерство обороны Сирии.

    Министерство обороны Сирии сообщило, что сирийская армия при поддержке российских ВКС продолжает активно наносить удары по позициям боевиков террористических группировок в провинциях Хама и Хомс, передает ТАСС.

    Ранее сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям боевиков на северо-востоке провинции Хомс, ликвидировав десятки террористов и их технику.

    Между тем, Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.

    Коментарии (4)
    6 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    МИД Ирана призвал Украину остановить поддержку террористов в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский МИД обвинил Украину в нарушении международных обязательств, поддерживая террористов в Сирии, и потребовал прекратить подобные действия.

    МИД Ирана выступил с обвинениями в адрес Украины, заявив, что Киев поддерживает террористические группировки в Сирии, что является нарушением международных обязательств, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства, размещенном в телеграм-канале правительства исламской республики, подчеркивается недопустимость подобных действий со стороны украинских официальных лиц.

    «Поддержка террористических группировок в Сирии украинскими чиновниками является явным нарушением международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Мы требуем немедленно прекратить эти действия», – заявил помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу.

    Иранские власти указали на ненадлежащее поведение украинских чиновников, связанное с незаконной торговлей оружием, добавив, что подобное содействие террористам угрожает региональной безопасности и противоречит принципам международного права.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя. заявил, что американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, и сами террористы бравируют поддержкой со стороны спецслужб Украины. Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что в эскалации в Сирии не обошлось без «украинского следа».

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    7 декабря 2024, 14:48 • Новости дня
    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии

    Лавров, Фидан и Аракчи обсудили ситуацию в Сирии на встрече в Дохе

    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии
    @ МИД РФ/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Ирана Аббас Аракчи начали переговоры по Сирии в Дохе на фоне эскалации ситуации.

    Главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана собрались в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. Переговоры проходят в закрытом формате, передает РИА «Новости».

    Участниками встречи стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, его турецкий коллега Хакан Фидан и иранский министр Аббас Аракчи.

    Основное внимание в ходе переговоров уделяется эскалации в Сирии. В последнее время там наблюдается обострение, связанное с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»( признана террористической и запрещена в России) и их союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии

    Российские ВКС и сирийские ВВС уничтожили пункты управления и склады боевиков в Идлибе

    Tекст: Максим Попов

    Самолеты ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по объектам боевиков, уничтожив не менее 300 террористов и важные военные объекты в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

    По словам Игнасюка, авиационные удары были направлены на места скопления боевиков, их пункты управления и укрытия, передает ТАСС.

    «ВКС России продолжают оказывать содействие Сирийской арабской армии в операции по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки самолеты ВКС России и ВВС Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожено не менее 300 террористов, 9 реактивных систем залпового огня, 7 танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц автомобильной техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов», – сказал Игнасюк.

    Сообщается, что авиаудары привели к значительным потерям среди террористов, включая уничтожение девяти реактивных систем залпового огня, семи танков и двадцати восьми боевых бронированных машин. Также были уничтожены важные инфраструктурные объекты боевиков, такие как пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам*». Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев.

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    5 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    «Хезболла» поддержала Сирию в борьбе с террористами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности оказать поддержку сирийскому руководству в противостоянии террористической агрессии.

    «Мы встанем на сторону Сирии, чтобы противостоять этой террористической агрессии», – сказал генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем, передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за террористическую активность несут западные силы, ведомые США.

    Минобороны Сирии заявило в четверг, что сирийские вооруженные силы уничтожили десятки боевиков и их технику в провинции Хама. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, ведя постоянный диалог с Дамаском и оценивая необходимость поддержки в борьбе с боевиками. Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на новые риски для российских военных баз в Сирии.

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    4 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки сирийская армия и ВКС России уничтожили до 120 боевиков и 24 единицы автомобильной техники в ходе операции против террористов, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

    В результате ракетно-бомбовых ударов также были уничтожены танк и склад боеприпасов террористов, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, Игнасюк отметил, что в районе Эт-Танф было выявлено два нарушения воздушного пространства Сирии авиацией западной коалиции. Нарушения произошли с участием пары истребителей F-15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев.

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    6 декабря 2024, 22:03 • Новости дня
    ВКС России и ВВС Сирии уничтожили до 200 джихадистов в Сирии

    Российские и сирийские силы ликвидировали до 200 боевиков и технику в трех провинциях Сирии

    Tекст: Максим Попов

    В результате совместной операции российских и сирийских военных уничтожено до 200 боевиков, а также значительное количество техники и оборудования в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.

    Воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с военно-воздушными силами (ВВС) Сирии провели масштабную операцию против джихадистов, сообщает ТАСС. За сутки в трех провинциях – Идлиб, Хама и Алеппо – были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и складам боеприпасов.

    Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, в ходе операции было уничтожено до 200 террористов. Кроме того, российские и сирийские силы ликвидировали значительное количество техники и оборудования, включая 15 боевых бронированных машин, две реактивные системы залпового огня и 43 единицы автомобильной техники.

    Также в результате ударов были уничтожены два миномета, девять мотоциклов, 15 беспилотников, два пункта управления и семь складов с материальными средствами, добавил он.

    Ранее сирийские войска при поддержке российских ВКС нанесли удары по боевикам в провинции Хама, что привело к ликвидации и ранениям десятков террористов. Российское посольство призвало граждан срочно покинуть Сирию.

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    7 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    Сирийская армия укрепила оборону в провинциях Дераа и Эс-Сувейде

    Tекст: Александра Юдина

    Армия Сирии передислоцировалась, создав кордон обороны в Дераа и Эс-Сувейде на фоне усиления действий боевиков, противодействующих президенту Башару Асаду, следует из заявления высшего командования Вооруженных сил Сирии.

    Сирийская армия провела передислокацию сил в провинциях Дераа и Эс-Сувейда, чтобы создать прочный кордон обороны, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего командования Вооруженных сил Сирии подчеркивается, что «силы, действующие в Дераа и Эс-Сувейде, провели передислокацию и создали прочный кордон обороны и безопасности на этом направлении после атак террористических элементов на армейские контрольно-пропускные пункты и блокпосты».

    Целью атак боевиков было отвлечение подразделений, которые начали восстанавливать контроль над провинциями Хомс и Хама.

    Провинции Дераа и Эс-Сувейда стали стратегически важными в последние месяцы, так как террористические группы активизировались в этих регионах, пытаясь дестабилизировать обстановку и ослабить правительственные силы.

    Ранее Иран начал экстренную эвакуацию военных и гражданских из Сирии после захвата Алеппо террористами. Представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании.

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