Российские ученые нашли в метеорите признаки внеземной формы жизни

Биотехнолог Духовлинов: В метеорите Сеймчан возможно найдена форма жизни неземного происхождения

Tекст: Татьяна Косолапова

«Наш научный коллектив много лет занимается биохимией и генетикой, в том числе связанной и со сферой космоса. Мы разрабатываем препараты от радиации, восстановления организма после долгих полетов. Также одна из областей исследований – анализ обломков метеоритов с целью поиска химических соединений и структур, свидетельствующих о наличии внеземных форм жизни», – говорит Духовлинов.



Он рассказывает, что в течение нескольких лет ученым не удавалось обнаружить что-либо достоверное, пока к ним не попали на исследования обломки метеорита Сеймчан, который является осколком одной из древних протопланет, возникавших и разрушавшихся на заре формирования Солнечной системы. Его возраст около четырех млрд лет.

Илья Духовлинов





«Внутри оливинового кристалла метеорита сотрудником лаборатории Евгением Чираком и мной – руководителем лаборатории – обнаружена структура, имеющая идеально линейную трубчатую форму, и резко выделяющаяся среди всего, обнаруженного ранее, своей геометрически точной ровной формой. Такая форма и ее размер с очень большой вероятностью не подходит ни под один известный на Земле биологический вид. Не исключено и техногенное происхождение. Учитывая, что обнаруженная структура находится внутри кристалла метеорита, исключается ее земное и современное происхождение, а также загрязнение образца», – делится ученый.

По его словам, в дальнейшей работе планируется подтвердить датировку возраста образца метеорита и извлечь обнаруженную структуру для ее анализа методами электронной микроскопии и масс-спектрометрии. «Возможно, мы имеем дело с внеземной формой жизни или ее следами, существовавшей несколько миллиардов лет назад», – заключил Духовлинов.