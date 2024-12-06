Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
Старовойт связал отставку Смирнова с плохой коммуникацией с населением
Отставка экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, возможно, связана с недостаточно эффективной коммуникацией с жителями о доступных мерах поддержки, заявил быший глава Курской области, министр транспорта Роман Старовойт.
Старовойт предположил, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку из-за недостаточной эффективности в коммуникации с жителями региона. Он отметил, что Смирнов не смог наладить диалог и объяснить гражданам доступные меры поддержки, которых было принято более ста шестидесяти в последние месяцы, передает ТАСС.
Старовойт заявил, что перед врио губернатора Александром Хинштейном стоит задача улучшения системы оформления жилищных сертификатов. В Курской области функционирует около 100 пунктов приема заявлений на такие сертификаты, организована круглосуточная работа специалистов. По словам министра, уже выдано свыше 600 сертификатов, и граждане начали подбирать подходящее жилье.
Роман Старовойт выразил готовность поддерживать нового врио губернатора Александра Хинштейна в его начинаниях. Министр уже пообщался с Хинштейном и заверил его в своей помощи. Он также отметил, что взаимодействие регионального правительства с федеральным установлено на высоком уровне, что позволяет быстро решать юридические вопросы.
Роман Старовойт руководил Курской областью до мая этого года, прежде чем перейти в федеральное правительство.
Президент России Владимир Путин принял отставку Алексея Смирнова с поста главы Курской области по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Александр Хинштейн, который сообщил о скором выдвижении в регион для выполнения должностных задач,.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хинштейн назначен врио губернатора в Курскую область для кризисного управления.