Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.10 комментариев
Силуанов сказал, когда с курсом рубля «все будет в порядке»
Силуанов заявил, что курс рубля стабилизируется в течение одной-двух недель
Министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность в стабилизации курса рубля в течение одной-двух недель, несмотря на санкции США против Газпромбанка.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что текущая ситуация с курсом рубля вызвана санкциями США против Газпромбанка, сообщает РИА «Новости». По его мнению, в ближайшие одну-две недели вопрос стабилизируется.
Министр отметил, что участники внешнеэкономической деятельности находят возможности для расчетов с иностранными контрагентами.
«Неделя-две, и все будет в порядке», – сказал Силуанов, не уточняя при этом, какой именно уровень курса рубля он имеет в виду. Это заявление прозвучало на фоне недавних санкций США, введенных 21 ноября против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.
Газпромбанк является основным участником внешнеэкономических расчетов России, и его санкционирование вызвало колебания на валютном рынке. Однако уверенность министра в скором восстановлении курса рубля дает надежду на скорую финансовую стабилизацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой, и теперь эксперты ждут, что ЦБ в декабре поднимет ее до 23% и даже до 25%.