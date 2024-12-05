Силуанов сказал, когда с курсом рубля «все будет в порядке»

Силуанов заявил, что курс рубля стабилизируется в течение одной-двух недель

Tекст: Евгения Караваева

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что текущая ситуация с курсом рубля вызвана санкциями США против Газпромбанка, сообщает РИА «Новости». По его мнению, в ближайшие одну-две недели вопрос стабилизируется.

Министр отметил, что участники внешнеэкономической деятельности находят возможности для расчетов с иностранными контрагентами.

«Неделя-две, и все будет в порядке», – сказал Силуанов, не уточняя при этом, какой именно уровень курса рубля он имеет в виду. Это заявление прозвучало на фоне недавних санкций США, введенных 21 ноября против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

Газпромбанк является основным участником внешнеэкономических расчетов России, и его санкционирование вызвало колебания на валютном рынке. Однако уверенность министра в скором восстановлении курса рубля дает надежду на скорую финансовую стабилизацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой, и теперь эксперты ждут, что ЦБ в декабре поднимет ее до 23% и даже до 25%.