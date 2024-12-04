Кадыров признался, что Маск не дарил ему Cybertruck

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе прямой линии он отметил, что придумал и запустил эту шутку сам. «Машину он мне не подарил, машина не моя была», – добавил Кадыров, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что ему нравится характер и манера жизни Илона Маска. «Я люблю с ним подшучивать через соцсети», – заявил глава республики.

Кроме того, Кадыров отметил, что у него есть еще одна машина на подходе, но добавил, что электропикапы Cybertruck оказались непригодными для войны: «Мы отправили на войну, поставили пулемет, на войне негодная она была, наш «Патриот» лучше, чем эта тачка». При этом он извинился, если каким-то образом обидел Илона Маска.

В августе Кадыров заявлял, что получил от Маска Cybertruck, который собирается отправить в зону СВО. Миллиардер заверил, что не дарил Кадырову электрокар. Позже руководитель региона сообщил, что Маск отключил ему подаренный Cybertruck.

Уже в сентябре глава Чечни сообщил о передаче двух автомобилей Cybertruck для нужд спецоперации. Позже эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров сообщил, что Маск может удаленно отключить два Tesla Cybertruck, которые Кадыров отправил в зону спецоперации.