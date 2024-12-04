Путин высказался о производстве китайских машин в России

Tекст: Дарья Григоренко

«Разумеется, как любая другая страна, хочу это подчеркнуть, так же, как сама Китайская Народная Республика, да вообще любая страна мира, любая экономика, мы стремимся к максимальной локализации, то есть к производству составных деталей автомобилей именно на нашем рынке, в нашей экономике, на наших производствах», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

«Мы начали отношения с нашими китайскими друзьями в сфере автомобилестроения не вчера. Реальная работа была начата в 2015 году. Начали обсуждать эти проекты и раньше, а в 2015 году, по-моему, были созданы первые производства в Туле, а потом в Калуге», – заявил он.

«Это связано не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель», – уточнил глава государства.

Ранее замглавы ФТС Владимир Ивин заявил, что Китай является основным торговым партнером России: его доля во внешней торговле нашей страны составляет 33%.