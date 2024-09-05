ФТС: Треть внешней торговли России приходится на Китай

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, у России больше 130 млрд долларов торговля с Китаем, что составляет в российской внешней торговле долю в 33% – это самый крупный торговый партнер, передает РИА «Новости».

Ивин добавил, что следом идут Турция и Индия с показателем 8,5%. Замглавы ФТС отметил, что и с российской, и с китайской стороны есть намерение торговлю увеличивать, поэтому сохраняется оптимизм, несмотря на все сложности. Ивин подчеркнул, что наладка системы платежей между Россией и Китаем даст серьезный толчок дальнейшему увеличению товарооборота, это позволяет надеяться на то, что по итогам года взаимная торговля России с Китаем превысит показатели прошлого года.

«Динамика нашей взаимной торговли, в принципе, на позитиве. И прежде всего за счет экспортной доли, за счет поставок наших энергоносителей в Китай, это будет обеспечено. Помимо этого, у нас широкая номенклатура товаров и по импорту из Китая», – добавил замглавы ФТС.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что американская экономика мощная, но объем китайской экономики еще больше, а разрыв между ними постоянно увеличивается.