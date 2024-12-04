МВД проверило заявление о коррупции в российском футболе

Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым

Tекст: Антон Антонов

«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.

В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире».

Рассказывая об интервью, Карлсон сообщил, что Лаврову были заданы вопросы о том, где Россия и США «находятся сейчас» и приближаются ли страны к «беспрецедентному конфликту». «Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» – сказал Карлсон.

Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».

«Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон. Журналист добавил, что в Вашингтоне «никто не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». По его словам, эскалация достигла апогея после решения президента США Джо Байдена об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.

В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

