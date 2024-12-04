Путин пожурил бизнесмена из Германии за вопрос на английском языке

Путин рассказал об успехах первых участников программы «Время героев»

Tекст: Ольга Иванова

Президент сообщил о положительных результатах работы первых участников образовательной программы «Время героев». В ходе его визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) участники СВО, проходящие реабилитацию, выразили желание принять участие в программе. Путин отметил, что для военнослужащих предусмотрены максимально простые условия участия, и он лично просил упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие могли подать заявку, кадры приводятся в Telegram-канале Кремля.

«В первом потоке из 83 человек – ребята достойные, лауреаты, Герои России, награждены орденами Мужества... У них все складывается очень хорошо, программа продолжается», – сказал Путин и пожелал успехов.

С момента регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы «Время героев» началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

В феврале, в послании Федеральному собранию, Путин объявил о запуске программы «Время героев» для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих и ветеранов СВО. Программа направлена на подготовку кадров для работы в органах власти и крупных компаниях. Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению.

Ранее в Telegram-канале программы «Время героев» было заявлено, что в ближайшее время ожидаются 46 назначений участников проекта, а уже 12 выпускников первого потока заняли различные должности. Артем Жога стал полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область, а Артур Орлов руководит «Движением первых». Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

Напомним, программа «Время героев» 14 ноября объявила дополнительный набор, а за первые восемь часов регистрации поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению. Прием заявок для новых участников продлится до 15 января 2025 года.

В рамках дополнительной регистрации второго потока программы «Время героев» подано более 10 тыс. заявок, еще 286 участников обновили свои данные о достижениях и званиях.