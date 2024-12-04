Путин заявил о ненадежности Запада как экономического партнера

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», глава государства отметил, что в 2022 году российские предприниматели и компании столкнулись с серьезными вызовами из-за действий западных стран, передает ТАСС.

По его словам, действия некоторых стран, а точнее, их руководящих элит, привели к тому, что многие логистические цепочки и операционные связи, создававшиеся десятилетиями, оказались разрушены.

«Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран. Или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры: были поставлены под удар или даже разрушены многие логистические цепочки, операционные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал Путин.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала испытание «Орешника» подтверждением недоверия к Западу.