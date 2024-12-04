Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
Министр обороны Южной Кореи подал в отставку, извинившись перед гражданами
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен принял решение уйти в отставку, извинившись перед жителями страны за недавние события, вызвавшие критику общества, пишет агентство Ренхап.
Глава Минобороны Южной Кореи принял решение покинуть свой пост, передает ТАСС.
Перед своим уходом он извинился перед гражданами страны за недавние события, которые спровоцировали критику и недовольство среди населения.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник объявил о введении военного положения в стране. Оппозиционные партии договорились подать предложение об импичменте президента страны. Они обвинили его в попытках ввести военное положение.