Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.6 комментариев
Мэр Тбилиси предсказал провал плана «украинизации Грузии»
План «украинизации Грузии» обречен на провал, заявил 4 декабря мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе в связи с неделей протестов против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ни у кого не получится осуществить план «украинизации Грузии»! Не будет здесь «майдана»!» – сказал он.
По его словам, «государственные институты Грузии сильны и работают исправно».
«Обрушить страну никто не сможет!» – заявил Каха Каладзе.
Он обвинил оппозицию в «подготовке к государственному перевороту» и «гражданскому противостоянию», отметив, что власти страны, обещающие населению «достойное европейское будущее», пользуются «большой поддержкой».
Мэр Тбилиси заявил, что сценарий происходящего «написан за границей для местных безродных агентов».
Напомним, в ночь на среду протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом.
В конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года.