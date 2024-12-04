Мэр Тбилиси предсказал провал плана «украинизации Грузии»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Ни у кого не получится осуществить план «украинизации Грузии»! Не будет здесь «майдана»!» – сказал он.

По его словам, «государственные институты Грузии сильны и работают исправно».

«Обрушить страну никто не сможет!» – заявил Каха Каладзе.

Он обвинил оппозицию в «подготовке к государственному перевороту» и «гражданскому противостоянию», отметив, что власти страны, обещающие населению «достойное европейское будущее», пользуются «большой поддержкой».

Мэр Тбилиси заявил, что сценарий происходящего «написан за границей для местных безродных агентов».

Напомним, в ночь на среду протестующие и спецназ в Тбилиси устроили перестрелку пиротехникой и газом.

В конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года.