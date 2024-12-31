  • Новость часаПутин поздравил участников СВО с Новым годом
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    Новый год – время веры в лучшее
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    ВС России уничтожили колонну HIMARS в Херсонской области
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Газ в Европе подорожал до максимума в ожидании закрытия транзита через Украину
    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Дуров объяснил блокировку российских Telegram-каналов
    Правительство лишило заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

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    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    31 декабря 2024, 20:33 • Новости дня

    Сириец устроил нападение с ножом в берлинском супермаркете

    Гражданин Сирии ранил ножом двух прохожих в супермаркете Берлина

    Tекст: Мария Иванова

    В берлинском районе Шарлоттенбург сириец, вооруженный ножом, ранил двух мужчин, после чего был задержан, один из пострадавших находится в больнице.

    В берлинском районе Шарлоттенбург произошло нападение с применением ножа, сообщает РИА «Новости». Гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, ранил двух мужчин в супермаркете, после чего был задержан полицией. Правоохранители квалифицировали инцидент как попытку убийства.

    Нападение произошло в супермаркете, где сириец взял нож с прилавка и нанес ранения двум мужчинам. Один из пострадавших был отпущен домой после оказания медицинской помощи, а второй сейчас находится в больнице.

    По данным полиции, у нападавшего замечены признаки психического заболевания. В настоящее время ведется расследование по данному происшествию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц в рождественском поздравлении признал текущие времена «чертовски суровыми» на фоне трагических событий в Магдебурге, где теракт унес жизни пяти человек. Атака на рождественском рынке в Магдебурге поставила под сомнение способность властей Германии обеспечивать безопасность, усиливая недоверие к ним населения.

    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-восточной окраине Киева утром были нанесены три удара, предположительно, по штабу или иностранным военным, о чем свидетельствуют косвенные признаки, такие как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Утром 31 декабря по юго-восточной окраине Киева были нанесены удары, сообщает РИА «Новости». По информации Сергея Лебедева, целью мог быть один из штабов или иностранные военные. По его словам, удары наносились трижды на одном направлении.

    «В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным, таким как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, можно предположить, что мишенью стал какой-то из штабов или военные НАТО», – заявил Лебедев.

    Отмечается, что подробности происшествия пока не уточняются, а официальные источники не дали комментариев относительно инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Киеве произошли взрывы. Также сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в десяти областях, включая Киевскую.

    Лебедев также сообщил, что ночью 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

    Коментарии (26)
    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины, пишут СМИ.

    Удары наносятся с использованием ракет Х-101, Х-22 и «Калибров», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника». Детали о последствиях удара не приводятся.

    Напомним, утром в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию

    ВС России нанесли групповой удар по украинскому пороховому предприятию и аэродрому

    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы России нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре на территории Украины.

    В результате удара были поражены объекты на военном аэродроме и предприятие военно-промышленного комплекса, занимающееся производством пороховых зарядов для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

    Ранее СМИ сообщили, что российские войска утром 31 декабря нанесли массированный удар по объектам в центральной и западной части Украины.

    Напомним, в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) прокомментировал свое несбывшееся предсказание о завершении горячей фазы конфликта на Украине к 30 декабря.

    Гордон заявил, что, по его данным, избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин якобы должны были встретиться в понедельник, чтобы обсудить пути завершения конфликта на Украине, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинские СМИ. Однако «переговоры сорвались».

    Журналист уточнил, что на протяжении прошлой недели якобы проходили активные обсуждения между Россией и США, но российский лидер «отверг мирный план Трампа».

    Кроме того, Гордон предположил, что ситуация на украинских фронтах может ухудшиться.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии. Также он подчеркнул необходимость учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

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    31 декабря 2024, 17:02 • Новости дня
    ВС России уничтожили колонну HIMARS в Херсонской области

    Опубликованы кадры уничтожения колонны HIMARS в Херсонской области

    ВС России уничтожили колонну HIMARS в Херсонской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия уничтожила колонну HIMARS ВСУ в Херсонской области с помощью ОТРК «Искандер-М», сообщили военкоры.

    Российская армия нанесла удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины, в Херсонской области. Как пишет Лента.ру, атака была запечатлена на видео и размещена в Telegram-канале Lostarmour.

    Согласно предоставленным данным, российские войска применили оперативно-тактический ракетный комплекс для уничтожения колонны противника. Съемка была осуществлена средствами объективного контроля, которые зафиксировали поражение цели.

    По данным «Sputnik. Ближнее зарубежье», для уничтожения колонны HIMARS использовались несколько ракет ОТРК «Искандер-М». Они были оснащены осколочно-фугасной и кассетной боевой частью, что позволило эффективно ликвидировать цели на земле.

    Ранее ВС России нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 31 декабря удар был нанесен по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС Украины, что сопровождалось мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Правительство лишило заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны
    Правительство лишило заключенных выплаты за подписание контракта с Минобороны
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России уточнило порядок предоставления единовременных выплат для граждан, подписавших контракты с Вооруженными силами страны.

    Согласно новому постановлению, такие выплаты не будут предоставляться гражданам, которые на момент заключения контракта находились в местах лишения свободы, передает ТАСС.

    «Определить, что единовременные денежные выплаты, установленные указами президента Российской Федерации <…> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые в день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы», – следует из документа.

    В прошлом году в Госдуме одобрили законопроект, разрешающий служить по контракту людям с судимостями. В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всевозможные детали, связанные с участием подсудимых и заключенных в СВО, требуют правового оформления.

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    31 декабря 2024, 11:27 • Новости дня
    Гроссмейстер Дубов проспал партию на чемпионате мира в США

    Гроссмейстер Дубов объяснил, что проспал партию на чемпионате мира из-за джетлага

    Гроссмейстер Дубов проспал партию на чемпионате мира в США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский гроссмейстер Даниил Дубов признался, что проспал партию на чемпионате мира по блицу в США из-за джетлага, который возник из-за первого опыта игры в этой стране.

    Дубов не смог принять участие в одной из партий на чемпионате мира по блицу, который проходил в США, передает «Комсомольская правда». Причиной стал джетлаг, с которым шахматист не смог справиться.

    В интервью Take Take Take Дубов признался, что это был его первый турнир в США, и он не сумел адаптироваться к смене часовых поясов.

    Ранее российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода на 200 долларов.

    Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о своем решении больше не участвовать в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.

    Коментарии (18)
    31 декабря 2024, 10:20 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman

    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman на Ближнем Востоке

    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по авианосцу USS Harry S. Truman, использовав беспилотники и ракеты, заявил представитель движения Яхья Сариа.

    Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah, сообщил о совместной операции йеменских военно-морских сил, ракетных войск и подразделений беспилотных систем против авианосца USS Harry S. Truman, передает ТАСС. По его словам, цель операции была достигнута благодаря использованию большого количества беспилотников и крылатых ракет.

    По словам Сарии, в момент атаки американские силы готовились нанести удар по территории Йемена.

    Также Сариа сообщил о другой атаке хуситов, в ходе которой гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2» была запущена по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Ранее Сариа заявил, что хуситы отразили воздушную атаку США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море и сбив истребитель F/A-18. Также сообщалось, что хуситы сбили американский дрон MQ-9 в небе над Йеменом.

    Во вторник США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене.

    Коментарии (18)
    31 декабря 2024, 11:13 • Новости дня
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
    @ Александр Сенцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фотокорреспондент Юрий Феклистов, более десяти лет работавший с Борисом Ельциным, рассказал, что информация об обращении первого президента России об уходе в отставку держалась в строжайшем секрете.

    Запись была произведена днем и предназначалась к эфиру в новогоднюю ночь, сообщил Феклистов, передает ТАСС.

    Феклистов признался, что новость о решении Ельцина стала для него полной неожиданностью. Текст обращения, по словам фотокорреспондента, был написан бывшим руководителем администрации президента России Валентином Юмашевым и скрывался ото всех до последнего момента. Он отметил, что обычно такие обращения записывались заранее и без особой секретности, но в этот раз процедура полностью изменилась.

    По словам Феклистова, супруга Ельцина, Наина Иосифовна, плакала от радости, а не от горя. Она была счастлива, что с Бориса Николаевича снялся тяжелый груз президентской ответственности. После отставки Ельцин значительно улучшил свое здоровье, похудел и стал путешествовать.

    Напомним, ровно четверть века назад Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России, и именно 31 декабря 1999 года он впервые переступил порог кремлевского кабинета. Хронику событий зафиксировал корреспондент ТАСС, отметив прибытие Путина в Кремль в 9.25 по московскому времени для встречи с Ельциным. До официального объявления об отставке оставалось два с половиной часа.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что первый президент РФ Борис Ельцин был приятен Западу до тех пор, пока не заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его начали обзывать.

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    31 декабря 2024, 09:40 • Новости дня
    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

    ГИБДД напомнила россиянам о необходимости заменить водительские права

    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году российские водители с автоматически продленными правами должны заменить их, пройдя медкомиссию и уплатив пошлину, сообщили в ГИБДД.

    В 2025 году водителям, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, предстоит обновить водительские удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Для этого необходимо будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и посетить ГАИ для получения нового документа. Это связано с постановлением правительства, которое продлило срок действия прав на три года для тех, чьи удостоверения истекали в 2022-2023 годах.

    Аналогичные постановления были приняты в 2023 и 2024 годах, продолжая продление срока действия документов на три года. Водители, планирующие выезд за пределы России, обязаны заменить права, истекшие в 2022 году, независимо от действующего в стране автоматического продления.

    Таким образом, к 2025 году все водители с продленными удостоверениями должны будут пройти процедуру переоформления.

    Ранее ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Сообщалось, что россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

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    31 декабря 2024, 15:03 • Новости дня
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    Путин в новогоднем обращении к россиянам: Будем идти только вперед
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за достижения.

    Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением, передает ТАСС. Обращение транслировалось из Кремля и первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. Для жителей других регионов телеканалы также будут транслировать поздравления президента в полночь в соответсвии с часовыми поясами.

    Президент подчеркнул важность движения вперед и отметил значимость внесенного вклада военнослужащих в развитие страны.

    В своей речи Путин пообещал идти только вперед. «Все будет хорошо, будем идти только вперед, – сказал он. – Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан».

    Президент отметил, что стремление к защите суверенитета и безопасности России стало делом чести для жителей страны. «Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», – добавил глава государства.

    Путин подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но уже можно гордиться достигнутыми успехами.

    «Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано – это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития, – указал глава государства. – Наша страна, независимая свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем».

    Президент также акцентировал внимание на роли бойцов специальной военной операции, назвав их подлинными героями. «В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас», – сказал Путин. Кроме того, он отметил верность России заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны.

    Путин подчеркнул, что единство помогло стране преодолеть испытания и достичь исторически значимых целей в первой четверти XXI века. «Этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои возможности», – заявил российский лидер.

    «До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране – России! Когда мы вместе, все исполнится» – пожелал президент России.

    В этот раз речь Путина была краткой и заняла чуть более трех с половиной минут.

    Коментарии (21)
    31 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине

    ООН сообщила о пытках и жестоком обращении с военнопленными России на Украине в 2024 году

    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что из 25 этих военнопленных, находившихся в украинских местах заключения, 14 подверглись сексуальному насилию. Только один из опрошенных пленных не сообщил о жестоком обращении, передает РИА «Новости» .

    В докладе также отмечается, что раненых российских солдат убивали беспилотники FPV, что квалифицируется как военное преступление. УВКПЧ подтвердило четыре инцидента, зафиксированных на видео, в которых беспилотники атаковали и убили трех российских и одного украинского военнослужащего. Один из примеров включает видеозапись, где видно, как беспилотник нацеливается и убивает тяжелораненого российского солдата, который лежал без оружия.

    УВКПЧ напоминает, что согласно международному гуманитарному праву, нападение на вышедшего из строя человека является серьезным нарушением и квалифицируется как военное преступление. Однако доклад не уточняет, кто несет ответственность за атаки беспилотников на раненых солдат.

    Ранее комиссия СПЧ ООН заявляла о случаях жестокого обращения украинских солдат с российскими военнопленными, однако Украина не возбуждала уголовные дела в отношении своих военнослужащих.

    Ранее российский военнослужащий Виктор, побывавший в плену у украинских военных, рассказал о пытках, включая вырезание буквы Z на груди.

    ООН фиксировала массовые пытки российских пленных на Украине, установив, что более половины российских военнопленных подвергались подобным действиям.

    В ООН сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    31 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Посол в Греции: Передача оружия Украине без согласия Москвы невозможна
    Посол в Греции: Передача оружия Украине без согласия Москвы невозможна
    @ Геннадий Мельник/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что передача вооружений Украине без согласия России противоречит международно-правовым обязательствам Греции.

    Посол России в Греции Андрей Маслов заявил в интервью греческому информационному сайту militaire.gr, что передача российских вооружений Украине невозможна без письменного согласия Москвы, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это обусловлено двумя межправительственными соглашениями между Россией и Грецией: соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и соглашением о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года. Маслов отметил, что соблюдение этих договоров является международно-правовым обязательством Греции, а не политическим вопросом.

    Греческий журналист отметил, что Греция использует российские системы вооружения для укрепления своей обороны, особенно зенитные комплексы. В ответ на это, Маслов заявил, что слухи о планах греческого правительства передать системы ПВО Украине не могут служить основанием для дипломатических мер. Он также добавил, что греческие власти не уведомляли о трудностях в обслуживании российского оружия.

    Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция может передать Украине системы Patriot, если США предоставят финансовую компенсацию и гарантии безопасности от Турции. Однако это заявление опровергло правительством. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис 2 декабря назвал слухи о возможной передаче систем ПВО Patriot и С-300 Украине «большой ложью», подчеркивая, что власти не намерены предпринимать действия, которые могут ослабить оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагала укреплять взаимодействие с Грецией в рамках Совета Безопасности ООН, что подчеркнуло значимость совместной работы для обеспечения международной безопасности.

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    31 декабря 2024, 14:56 • Новости дня
    Адвокат назвал задержание танкера в Финляндии захватом

    Адвокат Херман Юнгберг назвал захватом задержание танкера Eagle S в Финляндии

    Адвокат назвал задержание танкера в Финляндии захватом
    @ JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Задержание финскими властями танкера Eagle S является захватом, поскольку не было законного решения о его аресте и экипаж лишен юридической помощи, заявил в интервью газете Dagens Nyheter адвокат Херман Юнгберг.

    Юнгберг, представляющий интересы владельца танкера Eagle S, заявил, что ему не предоставили возможность подняться на борт и ознакомиться с необходимыми документами, включая решение властей о задержании, передает ТАСС.

    Адвокат подал прошение о прекращении задержания судна в Окружной суд Хельсинки. Он критиковал действия финских властей за препятствование общению с экипажем и отказ в предоставлении документов.

    «До тех пор, пока не будет законного решения, это захват», – отметил Юнгберг.

    Он подчеркнул, что его наняла компания Caravella, а не Россия, что подчеркивает международный характер дела.

    По его словам, экипажу из примерно 20 человек отказано в базовых услугах, таких как пресная вода и провиант, а канализационные баки почти заполнены. Судно намеревалось пополнить запасы и опорожнить баки в Дании, но было задержано.

    Юнгберг затрудняется оценить обвинения, так как ему не удалось переговорить с командой и ознакомиться с документами.

    «Это немного сюрреалистическое ощущение», – заявил адвокат, отметив, что экипаж допрашивают без юридической поддержки.

    Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2.

    Глава дипломатии Евросоюза эстонка Кая Каллас возложила ответственность за инциденты на Балтике на танкерный флот, перевозящий российскую нефть, и пообещала новые санкции сообщества против него.

    Компания Caravella обратилась в суд Хельсинки с требованием отменить арест танкера Eagle S, задержанного из-за подозрений в причастности к повреждению электрокабеля EstLink 2.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России.

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