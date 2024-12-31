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Сириец устроил нападение с ножом в берлинском супермаркете
Гражданин Сирии ранил ножом двух прохожих в супермаркете Берлина
В берлинском районе Шарлоттенбург сириец, вооруженный ножом, ранил двух мужчин, после чего был задержан, один из пострадавших находится в больнице.
В берлинском районе Шарлоттенбург произошло нападение с применением ножа, сообщает РИА «Новости». Гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, ранил двух мужчин в супермаркете, после чего был задержан полицией. Правоохранители квалифицировали инцидент как попытку убийства.
Нападение произошло в супермаркете, где сириец взял нож с прилавка и нанес ранения двум мужчинам. Один из пострадавших был отпущен домой после оказания медицинской помощи, а второй сейчас находится в больнице.
По данным полиции, у нападавшего замечены признаки психического заболевания. В настоящее время ведется расследование по данному происшествию.
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