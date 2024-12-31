Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
В Крыму предупредили об отключениях интернета
Крючков: В Крыму на праздники возможны перебои с интернетом ради обеспечения безопасности
В Крыму в праздничные дни могут возникнуть перебои с мобильным интернетом для повышения безопасности, но кабельные провайдеры продолжат работу в обычном режиме.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в праздничные дни на полуострове возможны перебои с мобильным интернетом, передает РИА «Новости».
Решение принято для обеспечения безопасности жителей региона. Отключения могут касаться всех операторов связи, включая те, которые предоставляют услуги с материковой части России и из новых регионов.
Крючков отметил, что отключения мобильного интернета могут происходить в любое время суток, включая дневные и вечерние часы. При этом сотовая связь останется доступной для звонков и отправки СМС-сообщений.
Он также подчеркнул, что кабельные интернет-провайдеры продолжат предоставлять свои услуги без изменений. Это включает в себя домашние, офисные и городские подключения, а также Wi-Fi. Крючков призвал жителей региона доверять только официальной информации и отнестись к ситуации с пониманием.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, принятые в 2024 году в России законы направлены на повышение безопасности пользователей Сети.