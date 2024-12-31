В Крыму предупредили об отключениях интернета

Крючков: В Крыму на праздники возможны перебои с интернетом ради обеспечения безопасности

Tекст: Евгения Караваева

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в праздничные дни на полуострове возможны перебои с мобильным интернетом, передает РИА «Новости».

Решение принято для обеспечения безопасности жителей региона. Отключения могут касаться всех операторов связи, включая те, которые предоставляют услуги с материковой части России и из новых регионов.

Крючков отметил, что отключения мобильного интернета могут происходить в любое время суток, включая дневные и вечерние часы. При этом сотовая связь останется доступной для звонков и отправки СМС-сообщений.

Он также подчеркнул, что кабельные интернет-провайдеры продолжат предоставлять свои услуги без изменений. Это включает в себя домашние, офисные и городские подключения, а также Wi-Fi. Крючков призвал жителей региона доверять только официальной информации и отнестись к ситуации с пониманием.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, принятые в 2024 году в России законы направлены на повышение безопасности пользователей Сети.