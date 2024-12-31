Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Суд арестовал советника РАН Соловьева за мошенничество
Измайловский суд Москвы арестовал советника РАН Соловьева до февраля 2025 года
Измайловский суд Москвы арестовал советника РАН Василия Соловьева по делу об особо крупном мошенничестве и назначил срок содержания до февраля 2025 года.
Измайловский суд Москвы принял решение арестовать советника Российской академии наук Василия Соловьева по делу об особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя МВД, избрав меру пресечения для Соловьева в виде заключения под стражу.до 6 февраля 2025 года. Дело связано с обвинением в особо крупном мошенничестве, однако детали обвинения и сумма ущерба пока не разглашаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Таганский суд Москвы приговорил экс-президента Федерации водного поло России Алексея Власенко к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве на 450 млн рублей и взыскал с него эту сумму в качестве компенсации.