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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Медведев: Прогноз о «партии чушпанов» в России сбылся
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Силы ЧФ за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров
    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman
    Гроссмейстер Дубов проспал партию на чемпионате мира в США
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    22 комментария
    31 декабря 2024, 13:00 • Новости дня

    Белоусов в канун Нового года призвал поднять бокалы за бойцов на передовой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии Нового года министр обороны России Андрей Белоусов предложил поднять бокалы за тех, кто находится на передовой в зоне спецоперации, и подчеркнул важность единства и поддержки для достижения целей СВО.

    Белоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, предложил поднять бокал за защитников Родины, отметив важность их вклада в безопасность страны, передает ТАСС. Он подчеркнул объявление 2025 года Годом Защитника Отечества, отметив, что нынешнее поколение не должно терять завоеванного предыдущими поколениями.

    Белоусов выразил благодарность семьям военнослужащих, подчеркнув их роль как опоры для бойцов. Он также попросил хранить в памяти погибших в борьбе с нацизмом и терроризмом, предложив поднять за них третий бокал.

    Министр отметил вклад волонтеров, добровольцев, общественников и представителей оборонно-промышленного комплекса в достижение целей спецоперации. «Наше единство и сплоченность – залог непобедимости России», – подчеркнул он, отдельно поблагодарив тех, кто встречает праздник на передовой.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие из российской группировки «Днепр» организовали новогодний концерт для своих сослуживцев, находящихся на позициях на Запорожском направлении.

    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины, пишут СМИ.

    Удары наносятся с использованием ракет Х-101, Х-22 и «Калибров», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника». Детали о последствиях удара не приводятся.

    Напомним, утром в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    31 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) прокомментировал свое несбывшееся предсказание о завершении горячей фазы конфликта на Украине к 30 декабря.

    Гордон заявил, что, по его данным, избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин якобы должны были встретиться в понедельник, чтобы обсудить пути завершения конфликта на Украине, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинские СМИ. Однако «переговоры сорвались».

    Журналист уточнил, что на протяжении прошлой недели якобы проходили активные обсуждения между Россией и США, но российский лидер «отверг мирный план Трампа».

    Кроме того, Гордон предположил, что ситуация на украинских фронтах может ухудшиться.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии. Также он подчеркнул необходимость учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

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    30 декабря 2024, 16:00 • Новости дня
    Красную площадь решено закрыть для посещения на Новый год

    Стало известно о закрытии Красной площади для посещения с 31 декабря по 1 января

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Красная площадь в центре Москвы будет недоступна для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января, однако ГУМ-каток останется открытым.

    Согласно информации, предоставленной ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, Красная площадь будет закрыта для посещения с 18.00 мск 31 декабря до 08.00 мск 1 января. Это ограничение связано с мероприятиями по обеспечению безопасности в новогоднюю ночь.

     В ведомстве отметили, что исключение составляет ГУМ-каток, который будет работать в соответствии со своим графиком.

    В прошлом году Красную площадь также закрывали в Новый год в целях безопасности.

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    31 декабря 2024, 09:40 • Новости дня
    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

    ГИБДД напомнила россиянам о необходимости заменить водительские права

    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году российские водители с автоматически продленными правами должны заменить их, пройдя медкомиссию и уплатив пошлину, сообщили в ГИБДД.

    В 2025 году водителям, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, предстоит обновить водительские удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Для этого необходимо будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и посетить ГАИ для получения нового документа. Это связано с постановлением правительства, которое продлило срок действия прав на три года для тех, чьи удостоверения истекали в 2022-2023 годах.

    Аналогичные постановления были приняты в 2023 и 2024 годах, продолжая продление срока действия документов на три года. Водители, планирующие выезд за пределы России, обязаны заменить права, истекшие в 2022 году, независимо от действующего в стране автоматического продления.

    Таким образом, к 2025 году все водители с продленными удостоверениями должны будут пройти процедуру переоформления.

    Ранее ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Сообщалось, что россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

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    31 декабря 2024, 11:13 • Новости дня
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
    @ Александр Сенцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фотокорреспондент Юрий Феклистов, более десяти лет работавший с Борисом Ельциным, рассказал, что информация об обращении первого президента России об уходе в отставку держалась в строжайшем секрете.

    Запись была произведена днем и предназначалась к эфиру в новогоднюю ночь, сообщил Феклистов, передает ТАСС.

    Феклистов признался, что новость о решении Ельцина стала для него полной неожиданностью. Текст обращения, по словам фотокорреспондента, был написан бывшим руководителем администрации президента России Валентином Юмашевым и скрывался ото всех до последнего момента. Он отметил, что обычно такие обращения записывались заранее и без особой секретности, но в этот раз процедура полностью изменилась.

    По словам Феклистова, супруга Ельцина, Наина Иосифовна, плакала от радости, а не от горя. Она была счастлива, что с Бориса Николаевича снялся тяжелый груз президентской ответственности. После отставки Ельцин значительно улучшил свое здоровье, похудел и стал путешествовать.

    Напомним, ровно четверть века назад Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России, и именно 31 декабря 1999 года он впервые переступил порог кремлевского кабинета. Хронику событий зафиксировал корреспондент ТАСС, отметив прибытие Путина в Кремль в 9.25 по московскому времени для встречи с Ельциным. До официального объявления об отставке оставалось два с половиной часа.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что первый президент РФ Борис Ельцин был приятен Западу до тех пор, пока не заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его начали обзывать.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал Путину и россиянам великой победы в 2025 году

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    @ KCNA/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высказал пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, выразив надежду на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает пожелания всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Ранее отмечалось, что команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    31 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию

    ВС России нанесли групповой удар по украинскому пороховому предприятию и аэродрому

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы России нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре на территории Украины.

    В результате удара были поражены объекты на военном аэродроме и предприятие военно-промышленного комплекса, занимающееся производством пороховых зарядов для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

    Ранее СМИ сообщили, что российские войска утром 31 декабря нанесли массированный удар по объектам в центральной и западной части Украины.

    Напомним, в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    В Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера

    Развожаев: Севастополь отразил ночную атаку, сбито шесть целей

    В Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные в Севастополе успешно отразили атаку украинских сил, сбив несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные успешно отразили ночную атаку украинских сил. По предварительным данным, военные сбили четыре воздушных цели над морем и два беспилотных катера вблизи берега.

    Все городские службы работают в усиленном режиме, добавил глава Севастополя.

    Напомним, российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя, уничтожив один из катеров, а силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря.

    Сообщалось, что морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил движение.

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    31 декабря 2024, 05:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

    Си Цзиньпин и Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил новогоднее поздравление президенту России Владимиру Путину, что стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.

    Как сообщает РИА «Новости», председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Новым годом. Центральное телевидение Китая передало, что они обменялись поздравлениями 31 декабря.

    По словам главы КНР, Россия и Китай «всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон».

    Кроме того, по словам Си Цзиньпина, политическое доверие между Китаем и Россией «постоянно выходит на новый уровень».

    Руководитель Китая напомнил, что Восточный маршрут газопровода Китай-Россия полностью запущен в эксплуатацию. Кроме того, по его словам, все больше наглядных результатов дает практическое сотрудничество двух стран в различных областях.

    По оценкам Си Цзиньпина, важную роль в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем сыграл успешный старт Годов культуры.

    «Обе стороны поддерживают друг друга в работе в качестве председателей в механизме БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества стран Глобального Юга», – отметин китайский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент РФ Владимир Путин направил новогодние и рождественские поздравления нескольким зарубежным лидерам, среди которых из стран НАТО были только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу, надеясь на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства в 2025 году. Кроме того, Путин в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов, и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

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    31 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Суд в Аргентине объявил в розыск президента Никарагуа

    Аргентинский судья выдал ордер на арест Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинский суд постановил объявить в международный розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо после расследования о нарушении прав человека.

    Как передает ТАСС, аргентинский адвокат Дарио Ричарте сообщил о решении суда, который постановил объявить в розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо. Утверждается, что аргентинский судья принял это решение после двух с половиной лет расследования, связанного с обвинениями в нарушении прав человека правительством Никарагуа.

    Ричарте, выступавший за проведение расследования, написал в соцсети X: «После двух с половиной лет расследования судья только что постановил вызвать на допрос и выдать ордер на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также около дюжины других лиц, ответственных за тяжкие нарушения прав человека».

    Обвинения в нарушении прав человека суд считает относящимися к универсальной юрисдикции. Это позволяет аргентинскому суду вызывать иностранных лидеров на допрос и выдавать ордера на их задержание. В сентябре аргентинский суд уже вынес аналогичное решение в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что вызвало негативную реакцию правительства Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера» за его стремление втянуть НАТО в конфликт с Россией. Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время саммита лидеров Боливарианского альянса пообещал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро оказать поддержку «бойцов», если в Венесуэле произойдет попытка «вооруженной контрреволюции» после президентских выборов.

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    31 декабря 2024, 00:37 • Новости дня
    Эксперты предсказали Германии потерю 500 тыс. рабочих мест в автопроме

    Эксперты предсказали Германии потерю за 10 лет 500 тыс. рабочих мест из-за кризиса в автопроме

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия может лишиться до 500 тыс. рабочих мест в автопроме и связанных отраслях в течение десяти лет из-за кризиса, вызванного конкуренцией из Азии и другими факторами.

    Как сообщает ТАСС, главный экономист компании Bantleon Даниэль Хартманн в интервью Tages-Anzeiger заявил, что в течение следующего десятилетия Германия потеряет до 500 тыс. рабочих мест в автопромышленности и связанных с ней отраслях. Эксперт считает, что кризис в отрасли приведет к сокращению 40% добавленной стоимости, что напрямую повлияет на занятость.

    Хартманн подчеркнул, что это сокращение затронет не только автопром, но и такие смежные отрасли, как металлургия, что в конечном итоге приведет к исчезновению более 500 тыс. рабочих мест. Он отметил, что ожидаемый мировой экономический рост в 2025 году может временно улучшить ситуацию, но долгосрочные проблемы останутся нерешенными.

    Экономист выделил несколько ключевых факторов, влияющих на положение автомобильного сектора Германии: острая конкуренция со стороны китайских производителей, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокие издержки на производство. Эти факторы, по его мнению, продолжают негативно сказываться на отрасли.

    Ранее, 8 сентября, глава Volkswagen Оливер Блуме также выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в европейском автопроме. Он отметил сокращение продаж на европейском рынке и растущее давление со стороны азиатских конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю закрывает три завода в Германии из-за роста затрат на производство автомобилей, а также увольняет сотрудников, нарушая трудовые договоры, так как производить автомобили стало дорого и невыгодно; президент России Владимир Путин констатировал, что Германия уничтожает свою автомобильную промышленность; у нового Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет установлен двигатель производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, произведенный в Китае с катализатором, который установят в Германии.

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    31 декабря 2024, 04:35 • Новости дня
    Число обвиняемых по делу Логиновой о торговле детьми достигло 19 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Медицинская сестра и две безработные женщины пополнили число фигурантов дела о торговле детьми, главной обвиняемой которого является многодетная мать Юлия Логинова.

    Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО трех новых фигурантов уголовного дела о торговле детьми, передает ТАСС. В их числе – медицинская сестра ГБУЗ «Сосновоборская участковая больница» Гулия Муртазина, обвиняемая в продаже собственного новорожденного ребенка. Также арестованы две безработные женщины, одна из которых Зухра Минигалеева – многодетная мать, признавшая свою вину. Аурика Долич и Зухра Минигалеева арестованы до середины января.

    Меру пресечения в виде заключения под стражу до февраля 2025 года избрали для Гулии Муртазиной. В отношении другой обвиняемой, многодетной матери Анжелики Терещенко, имеющей 8 детей на иждивении, суд избрал запрет на совершение определенных действий. В материалах дела фигурируют показания самих обвиняемых, других участников преступной группы, а также данные молекулярно-генетической экспертизы, документы из ЗАГС и медицинских учреждений.

    Таким образом, общее число обвиняемых по этому делу достигло 19 человек. Главной обвиняемой продолжает оставаться многодетная мать Юлия Логинова, которую обвиняют в организации преступной группы, занимавшейся торговлей детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения супругам Есениным по делу о торговле детьми, в котором главной обвиняемой является многодетная мать Юлия Логинова. Следственный комитет РФ продлил срок расследования данного дела до 16 января 2025 года. Юлия Логинова была освобождена из следственного изолятора по решению Преображенского суда Москвы.

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    31 декабря 2024, 06:26 • Новости дня
    Апелляционный суд утвердил приговор Панину за оправдание терроризма

    Апелляционный суд подтвердил заочный приговор Панину за оправдание теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в оправдании терроризма, оставив приговор без изменения, включая шесть лет колонии.

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину, передает РИА «Новости». Панин обвиняется в публичном оправдании терроризма. Как сообщил источник агентства, «приговор оставлен без изменения».

    Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима. Также на три года ему запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок его наказания связан с размещением в октябре 2022 года в Telegram-канале сообщений, оправдывающих теракт на Крымском мосту.

    Панин находится в международном розыске. Его имя внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Максимальное наказание по его статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг включил актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Расследование дела в отношении Панина об оправдании терроризма завершено, о чем сообщили в прокуратуре Москвы. Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен заочный приговор Панину по этому делу.

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    31 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности ЕС к остановке транзита газа из России через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия уверена в готовности европейских стран к прекращению транзита российского газа через Украину, несмотря на обеспокоенность некоторых государств, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

    «Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней», – сказала Итконен, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что ЕК более года работает с государствами ЕС над подготовкой к сценарию прекращения транзита через Украину. Основное внимание уделяется обеспечению альтернативных поставок для стран, которые могут пострадать от прекращения поставок.

    Действующий договор о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году по этому маршруту было транспортировано около 15 млрд кубометров газа, что составляет 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения.

    В случае остановки поставок единственным источником российского газа для Европы останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока» и ежегодно поставляет 14-15 млрд кубометров газа в ряд европейских стран.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, и возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.

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