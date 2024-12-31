Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Белоусов в канун Нового года призвал поднять бокалы за бойцов на передовой
В преддверии Нового года министр обороны России Андрей Белоусов предложил поднять бокалы за тех, кто находится на передовой в зоне спецоперации, и подчеркнул важность единства и поддержки для достижения целей СВО.
Белоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, предложил поднять бокал за защитников Родины, отметив важность их вклада в безопасность страны, передает ТАСС. Он подчеркнул объявление 2025 года Годом Защитника Отечества, отметив, что нынешнее поколение не должно терять завоеванного предыдущими поколениями.
Белоусов выразил благодарность семьям военнослужащих, подчеркнув их роль как опоры для бойцов. Он также попросил хранить в памяти погибших в борьбе с нацизмом и терроризмом, предложив поднять за них третий бокал.
Министр отметил вклад волонтеров, добровольцев, общественников и представителей оборонно-промышленного комплекса в достижение целей спецоперации. «Наше единство и сплоченность – залог непобедимости России», – подчеркнул он, отдельно поблагодарив тех, кто встречает праздник на передовой.
Ранее сообщалось, что военнослужащие из российской группировки «Днепр» организовали новогодний концерт для своих сослуживцев, находящихся на позициях на Запорожском направлении.