В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Сирийские ВС уничтожили штаб, три склада и бронетехнику террористов
Вооруженным силам Сирии удалось за сутки уничтожить оперативный штаб и склады боеприпасов террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России).
В результате ряда успешных ударов по террористическим формированиям был уничтожен оперативный штаб террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*», три склада с боеприпасами, а также десятки единиц бронетехники, следует из заявления Минобороны Сирии в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.
«За минувшие сутки террористические формирования подверглись серии точных ударов, в результате которых были уничтожены оперативный штаб, три склада с боеприпасами и десятки единиц бронетехники», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее ВВС Сирии нанесли удар по пункту управления террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и севере Хамы. Сообщалось, что десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ