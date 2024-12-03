В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Сирийские ВВС уничтожили пункт управления боевиков
ВВС Сирии нанесли удар по пункту управления террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России), сообщил источник в силовых структурах страны.
Самолеты ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков в районе населенного пункта Хан-Шейхун, сообщил собеседник РИА «Новости».
До этого сирийские ВВС и российские ВКС уничтожили совместными авиаударами десятки террористов на юге Идлиба и севере Хамы. Кроме того, сирийские ВВС уничтожили штаб боевиков в Идлибе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ