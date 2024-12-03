  • Новость часаРоссийские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В «зеленой» энергетике разглядели пособника «российской агрессии»
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    Шольц раскрыл содержимое чемодана, с которым прибыл в Киев
    Конгресс США подтвердил лабораторное происхождение коронавируса
    ВС России прорвали оборону ВСУ под Купянском
    Кремль: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»
    Франция оказалась на грани бюджетного и правительственного кризиса
    Произошел новый разрыв кабеля связи между Швецией и Финляндией
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    33 комментария
    3 декабря 2024, 12:13 • Новости дня

    Сирийские ВВС уничтожили пункт управления боевиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВВС Сирии нанесли удар по пункту управления террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России), сообщил источник в силовых структурах страны.

    Самолеты ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков в районе населенного пункта Хан-Шейхун, сообщил собеседник РИА «Новости».

    До этого сирийские ВВС и российские ВКС уничтожили совместными авиаударами десятки террористов на юге Идлиба и севере Хамы. Кроме того, сирийские ВВС уничтожили штаб боевиков в Идлибе.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    2 декабря 2024, 14:35 • Новости дня
    ВС Сирии начали наступление в Алеппо, Идлибе и Хаме

    Сирийская армия начала продвигаться в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения сирийской армии начали продвижение в трех провинциях для окружения и вытеснения террористов из районов, в которые они проникли, с целью обеспечения безопасности и подготовки к следующей атаке.

    Сирийская армия начала активные действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Как передает ТАСС, командование ВС Сирии сообщило о начале продвижения по ряду направлений с целью окружения и вытеснения террористов.

    В заявлении сирийского Минобороны отмечается, что вооруженные силы намерены закрепиться на новых позициях для подготовки к следующей атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские ВВС и ВКС России совместно уничтожили штабы и склады террористов в Сирии. Сирийские ВВС ранее разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск. В результате совместных действий сирийской армии и ВКС России за сутки было уничтожено 300 боевиков.

    Коментарии (12)
    2 декабря 2024, 18:19 • Новости дня
    Сирийские ВВС уничтожили штаб террористов в Идлибе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военно-воздушные силы Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» (группировка признана террористической и запрещена в России) в Идлибе, сообщают сирийские радиостанции.

    В результате мощного авиаудара по одному из штабов террористов в западной части Идлиба были «убиты и ранены десятки боевиков», передает ТАСС со ссылкой на Sham FM.

    Среди погибших террористов оказался один из главарей группировки, имеющий арабское происхождение.

    Ранее источник сообщал, что террористы смогли захватить Алеппо с использованием американских технологий и при поддержке украинских советников.

    Кроме того, сирийское министерство обороны опровергло сообщения о нападении террористов на военное командование в северной части провинции Хама.

    Коментарии (7)
    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 13:33 • Новости дня
    Иракские шиитские группировки вошли в Сирию для поддержки армии

    Иракские шиитские бойцы вошли в Сирию для помощи правительственным войскам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иракские шиитские формирования пересекли границу Сирии, чтобы помочь правительственным войскам в борьбе с террористами после атак на провинции Алеппо и Идлиб, сообщает Al Arabiya.

    По данным источника телеканала, десятки бойцов из иракских шиитских формирований, включая «силы народной мобилизации» и «Катаиб Хезболлах», а также бойцы движения «Фатемиюн», пересекли границу вблизи Абу-Камаля. Они направляются на север Сирии, включая город Хама, передает РИА «Новости».

    Источник добавил, что эти подкрепления прибыли ночью, чтобы поддержать сирийскую армию на северной линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что в северных районах Сирии террористы пытались посеять хаос среди мирных жителей, распространяя ложные сообщения о перевороте в Дамаске, однако власти успешно пресекли эту дезинформационную кампанию.

    Между тем сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, а сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки.

    Коментарии (3)
    2 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников, сообщил приближенный к сирийским спецслужбам источник.

    Террористы смогли захватить Алеппо благодаря поддержке украинских советников и передовым американским технологиям. Боевики ранее не имели опыта использования высоких технологий, без помощи украинских советников их освоение было бы невозможно, сказал собеседник РИА «Новости».

    США предоставили технологии, позволяющие управлять наступательными операциями. В частности, применялись устройства GPS с шифрованием и широким использованием искусственного интеллекта для навигации ударных БПЛА и дронов-камикадзе на больших расстояниях. Благодаря этому террористические группы более эффективно координировали свои действия в боевых условиях.

    Еще одним серьезным вызовом для сирийской армии стало применение террористами мощных средств радиоэлектронной борьбы.

    Напомним, на прошлой неделе входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    США отказались комментировать поддержку боевиков в Сирии

    Госдеп: США заинтересованы в деэскалации обстановки в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался подтвердить или опровергнуть поддержку Вашингтоном наступления боевиков в Сирии, подчеркнув стремление к деэскалации конфликта.

    На очередном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался дать прямой ответ на вопрос о поддержке США наступления террористических формирований в Сирии, передает РИА «Новости». Миллер заявил: «Мы ясно дали понять, что хотим видеть деэскалацию ситуации. Я не думаю, что могу выразиться яснее. В конечном счете мы хотим стать свидетелями продвижения политического процесса».

    По словам Миллера, организация, начавшая наступление, признана террористической в США. Он также добавил, что слухи о причастности США к событиям в Сирии являются ложными: «Я видел различные слухи, включая заявления людей, которые, казалось бы, заслуживают доверия, что США якобы были причастны к этому наступлению. Это абсолютно неверно».

    Вашингтон заинтересован в деэскалации обстановки и продвижении политических решений, а не в поддержке боевых действий. Соединенные Штаты считают важным развитие мирного политического процесса в регионе, сказал он.

    Ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 21:40 • Новости дня
    В Минобороны Сирии сообщили о тяжелых потерях террористов в Хаме

    Сирийская армия при поддержке России нанесла тяжелый урон террористам в Хаме

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Сирии при поддержке российской авиации нанесла серьезные потери террористам на севере провинции Хама, уничтожив значительное количество боевиков и техники.

    По информации, опубликованной Минобороны Сирии, террористические формирования понесли большие потери в результате авиаударов, поддержанных российской авиацией, в северной части провинции Хама. В своем заявлении сирийское ведомство отметило, что армейские подразделения «со всей решимостью и мужеством» участвуют в ожесточенных столкновениях с вооруженными террористическими группировками в этом регионе, передает ТАСС.

    Согласно заявлению, совместные налеты сирийской и российской авиации были нацелены на скопления террористов и их линии передвижения. Они нанесли тяжелые потери противнику как в технике, так и в личном составе. Это стало возможным благодаря интенсивным атакам со стороны сирийских и российских ВВС.

    Столкновения в Хаме происходят на фоне продолжающихся усилий сирийской армии по стабилизации обстановки в регионе и укреплению контроля над стратегически важными районами. Российская поддержка играет ключевую роль в этих операциях, обеспечивая дополнительную военную мощь и разведывательные возможности.

    Ранее ВВС Сирии при поддержке российских ВКС уничтожили штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» (группировка признана террористической и запрещена в России) в Идлибе.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 22:51 • Новости дня
    Террористы координировали наступление в Сирии из Идлиба и Сармады

    Наступление на Алеппо координировали два штаба при участии узбекских и украинских наемников

    Tекст: Максим Попов

    Наступление на Алеппо было организовано из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде с участием «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (организации, признанные террористическими и запрещены на территории РФ). При этом узбекские и украинские наемники сыграли ключевую роль в координации действий.

    Наступление террористов на Алеппо управлялось из оперативных штабов в Идлибе и Сармаде, сообщило РИА «Новости». Источник, близкий к сирийским спецслужбам, уточнил, что координационные штабы были расположены в Идлибе и Сармаде на границе с Турцией. «Наступление управлялось из двух координационных штабов: один располагался в Идлибе, а второй в Сармаде на границе с Турцией», – сказал он.

    По словам источника, в управлении операциями впервые участвовали «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее известная как «Джебхат ан-Нусра», а также «Исламская партия Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории России). При этом важную роль в координации действий сыграли узбекские и украинские наемники, которые фактически управляли работой штабов, сказал он.

    Напомним, ранее источник, близкий к спецслужбам Сирии, сообщил, что террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников.

    Коментарии (2)
    3 декабря 2024, 00:56 • Новости дня
    Стало известно о встрече России, Ирана, Турции и Катара по Сирии в Дохе

    Стало известно о планах провести встречу России, Ирана, Турции и Катара по Сирии на форуме в Дохе

    Tекст: Максим Попов

    На полях Дохийского форума 7–8 декабря может состояться встреча высокопоставленных представителей России, Ирана, Турции и Катара для обсуждения ситуации в Сирии, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о вероятной встрече представителей России, Ирана, Турции и Катара в Дохе, передает ТАСС. Ожидается, что встреча пройдет на полях Дохийского форума 7–8 декабря.

    Как уточнило иранское агентство Fars со ссылкой на заявление Арагчи, обсуждение будет касаться ситуации в Сирии и состоится на уровне глав внешнеполитических ведомств.

    Напомним, на прошлой неделе в Сири и резко обострилось политическая ситуация. Террористы, входящие в группировку «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России), нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности. Так же сообщалось, что боевики захватили Алеппо с помощью украинских и американских советников.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Турция предложила помощь в мирном урегулировании в Сирии

    Глава МИД Турции заявил о готовности помочь в мирном урегулировании в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Турция готова внести вклад в урегулирование конфликта в Сирии, но считает любое внешнее вмешательство ошибочным, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан после встречи с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Фидан после переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи в Анкаре отметил готовность Турции внести свой вклад в процесс урегулирования конфликта в Сирии. Он подчеркнул, что Турция считает любое внешнее вмешательство в сирийскую ситуацию ошибочным, передает ТАСС.

    Хакан Фидан отметил, что последние события еще раз говорят о необходимости примирения Дамаска с собственным народом и легитимной оппозицией.

    Министр добавил, что в предстоящий период Турция продолжит координацию действий с Ираном в рамках астанинского процесса.

    Фидан подчеркнул, что Турция всегда выступала за территориальную целостность и единство Сирии – и намерена продолжать придерживаться этой позиции. Он добавил, что координация с Ираном привела к важным результатам в мирном процессе.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

    Сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 13:54 • Новости дня
    ВС Сирии и ВКС России уничтожили штабы и склады террористов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийская армия, поддерживаемая российскими ВКС, за сутки уничтожила пять штабов террористов в Алеппо и Идлибе, сообщило командование сирийских вооруженных сил.

    Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил ударила по объектам боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожены пять штабов и семь складов с оружием и боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны Сирии.

    Уточняется, что на нескольких складах хранились беспилотные летательные аппараты, которые также были уничтожены.

    Отмечается, что в результате точных ударов за несколько часов были ликвидированы более 400 террористов, включая иностранных наемников.

    До этого сирийские ВВС разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск, сирийская армия и ВКС России уничтожили 300 боевиков за сутки.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 20:02 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом в связи с ситуацией в Сирии пока не запланирован.

    «В настоящий момент нет», – прокомментировал Песков, отвечая на вопрос о возможности нового телефонного контакта между лидерами России и Турции в связи с событиями в Сирии, передает ТАСС.

    В ходе предыдущего телефонного разговора, который состоялся 24 ноября, Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Турецкий лидер сообщил Путину о планах увеличить товарооборот с Россией.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 15:36 • Новости дня
    Минобороны Сирии опровергло сообщения об атаке боевиков на военных в Хаме

    Минобороны Сирии опровергло сообщения об атаке боевиков на военных командиров в Хаме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сирийское министерство обороны отвергло сообщения о нападении террористов на военное командование в северной части провинции Хама, назвав их ложными и не соответствующими действительности.

    Минобороны Сирии заявило, что распространяемые террористами новости о нападении на участников военного совещания или военных командиров на севере провинции Хама являются недостоверными. Заявление было опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    Сирийские власти подчеркнули, что любые утверждения о подобных атаках следует считать частью пропагандистской кампании, распространяемой террористическими организациями. Это заявление стало ответом на волну слухов и дезинформации, распространяемых в социальных сетях и мессенджерах.

    Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии начали продвижение в трех провинциях для окружения и вытеснения террористов из районов, в которые они проникли, с целью обеспечения безопасности и подготовки к следующей атаке.

    Сирийские ВВС ранее разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск. В результате совместных действий сирийской армии и ВКС России за сутки было уничтожено 300 боевиков.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит поддерживать Асада

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет поддержку президента Сирии Башара Асада и продолжает контакты с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду, активно взаимодействует с Дамаском и внимательно анализирует ситуацию в Сирии, передает ТАСС.

    Ранее сирийская армия признала потерю контроля над частью города Алеппо после атаки террористов, однако российская авиация помогает в отражении нападения и подготовке к контрудару.

    The New York Times писала, что Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана.

    Между тем сирийская армия совместно с ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, Хаме и Алеппо, уничтожив более 320 боевиков и 63 единицы техники.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    Сирийская авиация уничтожила террористов в Идлибе и Хаме

    Минобороны Сирии сообщило об ударах авиации по террористам в Идлибе и Хаме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки террористов были уничтожены и ранены в результате совместных авиаударов Сирии и России на юге Идлиба и севере Хамы, что стало ответом на действия боевиков.

    Минобороны Сирии, как сообщает ТАСС, заявило об уничтожении и ранении десятков террористов в провинциях Идлиб и Хама в результате авиаударов сирийской и российской авиации.

    Удары были нанесены по позициям боевиков на юге Идлиба и севере Хамы, а также были уничтожены их транспортные средства и вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, террористы координировали свои действия из городов Идлиб и Сармада подготавливая наступление в Сирии, в то время как Министерство обороны Сирии сообщило о тяжелых потерях среди террористов в Хаме, а сирийские ВВС уничтожили их штаб в Идлибе.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова заявила о проработке встречи астанинского формата

    Tекст: Александра Юдина

    Вопрос о проведении встречи стран астанинского формата обсуждается, заявил спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, вопрос о проведении встречи стран астанинского формата по Сирии в данный момент прорабатывается, передает ТАСС.

    «Вопрос о встрече прорабатывается», – подчеркнула Захарова.

    Астанинский формат переговоров по урегулированию сирийского кризиса включает Россию, Иран и Турцию как страны-гаранты, а также представителей правительства и оппозиции Сирии. В переговорах принимают участие ООН и страны-наблюдатели, такие как Иордания, Ирак и Ливан.

    Ранее стало известно, что на полях Дохийского форума 7-8 декабря может состояться встреча высокопоставленных представителей России, Ирана, Турции и Катара для обсуждения ситуации в Сирии.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украинских солдат заставили искать корейцев в курских лесах
    Немецких журналистов выгнали с переговоров Бербок и Ван И в Пекине
    Израиль счел угрозы Трампа странам БРИКС смелым решением
    Радикал избил главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии
    Меркель объяснила запрет на выступление Обамы в Берлине
    Рождаемость в ЕС упала до уровня 1961 года
    Путин поручил сделать обучение детей плаванию госуслугой

    Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири»

    Газпром впервые за пять лет запустил «Силу Сибири» на полную мощность. И сделал он это на месяц раньше плана. Китай скупает весь трубопроводный газ, идущий из России, потому что наше предложение одно из самых выгодных. Получится ли у России пойти дальше и нарастить прокачку газа по трубе с проектных 38 до 44 млрд кубов и даже до 60 млрд кубов? И не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2»? Подробности

    Перейти в раздел

    Шольц приехал в Киев спасать карьеру

    Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Наибольший интерес к себе привлек серебристый чемодан, с которым он вышел из поезда на перрон. Впрочем, внимания заслуживает и очередной пакет помощи Украине, включивший в себя системы ПВО, танки Leopard-1 и зимнюю экипировку. Какие цели преследует Шольц в Киеве? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    В «зеленой» энергетике разглядели пособника «российской агрессии»

    Военные расположенных на побережье Балтийского моря стран НАТО развязали жестокую битву против главной мечты Евросоюза последних лет – «зеленой» энергетики и независимости от российских энергоресурсов. Как заявляется, морские ветряки, которые должны обеспечить энергетическую независимость страны, мешают военным готовиться к «отражению российской агрессии». В чем же проблема? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шольц привез в Киев чемодан разочарований

      Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

    • Детская революция в Грузии

      Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............