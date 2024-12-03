Сирийские ВВС уничтожили пункт управления боевиков

ВС Сирии начали наступление в Алеппо, Идлибе и Хаме

Сирийская армия начала продвигаться в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сирийская армия начала активные действия в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. Как передает ТАСС, командование ВС Сирии сообщило о начале продвижения по ряду направлений с целью окружения и вытеснения террористов.

В заявлении сирийского Минобороны отмечается, что вооруженные силы намерены закрепиться на новых позициях для подготовки к следующей атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские ВВС и ВКС России совместно уничтожили штабы и склады террористов в Сирии. Сирийские ВВС ранее разбили колонну боевиков на трассе Алеппо – Дамаск. В результате совместных действий сирийской армии и ВКС России за сутки было уничтожено 300 боевиков.