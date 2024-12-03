Песков назвал послание Шольца продолжением войны

Песков увидел в послании Шольца Путину линию на продолжение войны на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что эти заявления звучат регулярно от представителей европейских государств. По его словам, Европа, по сути, продолжает деструктивную линию, направленную на продолжение конфликта и провоцирование войны. Он подчеркнул, что в Кремле именно так и воспринимают подобные высказывания, передает ТАСС.

Однако Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым к контактам с Шольцем, считая, что диалог всегда имеет смысл для достижения целей Москвы. Путин неоднократно заявлял о готовности к диалогу с целью решения текущих вопросов.

Ранее Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 650 млн евро, который включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных.

В понедельник Шольц прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, впервые за два с половиной года посетив украинскую столицу.

Канцлер заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.