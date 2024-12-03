В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Песков назвал послание Шольца продолжением войны
Песков увидел в послании Шольца Путину линию на продолжение войны на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о неизменной поддержке Украины Западом, назвав его демонстрацией приверженности деструктивной линии на продолжение конфликта.
Он отметил, что эти заявления звучат регулярно от представителей европейских государств. По его словам, Европа, по сути, продолжает деструктивную линию, направленную на продолжение конфликта и провоцирование войны. Он подчеркнул, что в Кремле именно так и воспринимают подобные высказывания, передает ТАСС.
Однако Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым к контактам с Шольцем, считая, что диалог всегда имеет смысл для достижения целей Москвы. Путин неоднократно заявлял о готовности к диалогу с целью решения текущих вопросов.
Ранее Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 650 млн евро, который включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных.
В понедельник Шольц прибыл в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, впервые за два с половиной года посетив украинскую столицу.
Канцлер заявил, что поддержка Украины в отражении «агрессии Кремля» станет ключевым вопросом предвыборной кампании в Бундестаг.