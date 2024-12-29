Пленный украинский солдат рассказал о выдаче Киевом лопаток вместо автоматов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, вместо автоматов им выдали лопатки, при этом командование не информировало их о реальной ситуации, заявляя, что они направляются на безопасную позицию, передает РИА «Новости».

«Вывезли. Сказали, что едем на вторую позицию. Никто не будет стрелять. Нам автоматы не давали. Дали лопатки. Сказали, что за неделю подготовите два блиндажа и поедете назад на неделю отдыхать», – отметил Ахметов.

Пленный рассказал, что вскоре начался сильный обстрел, после чего на позиции вошли российские военные.

Более того, по его словам, когда солдаты ВСУ сдались, их начали атаковать украинские беспилотники, однако российские солдаты помогли пленным.

Военнослужащий ВСУ Евгений Годунко, попавший в плен в Волчанске, рассказал, что добровольно записался в армию, рассчитывая остаться в тылу, но оказался на передовой, где едва выжил после обстрела.

Пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области.