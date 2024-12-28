МИД Азербайджана заявил о планах изменить правила пребывания для россиян

Эксперт рассказал, зачем США собирают генетические данные россиян

Tекст: Татьяна Косолапова

В ФСБ рассказали, что американец Джин Спектор, которого ранее осудили в Москве на 15 лет за шпионаж, передавал Пентагону данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Отмечается, что он собирал и передавал в США сведения по биотехнологической и биомедицинской тематике, которые содержали государственную тайну.



«Один из основных постулатов медицины о том, что все люди в целом устроены одинаково. Но именно генетические данные показывают, что есть индивидуальные различия, определяющие продолжительность жизни, склонность к заболеваниям (диабет, инфаркт, рак) и, что важное – устойчивость к различным инфекциям. Поэтому знание генетических данных какой-либо популяции людей, например, жителей определенного государства, дает очень важную информацию», – говорит Духовлинов.

По его словам, имея такого рода данные, можно узнать, какие лекарства будут наиболее нужны, и какие инфекции могут оказаться губительными для данной группы. Например, в Национальном Институте Здоровья (NIH) США уже десятки лет работает программа сбора генетических образцов населения практически всех стран мира.

«Существует огромный подземный банк ДНК, содержащий миллионы образцов. Образцы собираются под предлогом медицинских исследований и разработки лекарств, и такой сбор щедро оплачивается грантами и разными схемами финансирования. В реальности это дает возможность понять, какой вид гриппа, ВИЧ или иной инфекции максимально вреден для населения той или иной территории, плюс возможно осуществлять дизайн таргетных препаратов с заданными свойствами. Практически любыми свойствами», – рассказывает специалист.

Сбор таких генетических данных, продолжает он, является серьезной угрозой, если не контролируется, не согласуется и не имеет под собой обоснованной юридической базы. Для сбора такого рода информации о гражданах нужны независимые международные организации, которые это контролируют. В них должны состоять комиссии из всех стран мира, имеющие согласованный доступ к таким данным, и утвержденные направления использования генетического материала.

«С одной стороны, это действительно может дать полезные открытия в науке, а может и быть использовано против человечества. Это как атомная энергия. Чтобы не допустить «генетических угроз», любая международная неконтролируемая деятельность в этой сфере должна быть прекращена», – заключил Духовлинов.

Ранее Спектор уже был осужден Останкинским судом Москвы за посредничество во взятке. В июне 2021 года он получил четыре года колонии строгого режима, однако позже апелляция отправила дело на новое рассмотрение, по итогам которого срок был сокращен до трех с половиной лет.

В августе Лефортовский суд Москвы вновь арестовал Спектора в рамках уголовного дела о шпионаже.