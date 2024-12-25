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В ДТП с участием двух автомобилей в Якутии погиб новорожденный
При столкновении двух машин в Якутии погибли четыре человека, в том числе младенец
В Вилюйском районе Якутии произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека, включая новорожденного ребенка, и еще четверо получили ранения, сообщило МВД по Республике Саха (Якутия).
В Вилюйском районе Якутии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Ipsum и Toyota Land Cruiser. Авария произошла на 385-м километре федеральной автодороги «Вилюй» возле села Лекечен. По предварительным данным, в результате происшествия погибли четверо, включая новорожденного ребенка, и еще четверо человек получили травмы. Среди пострадавших есть несовершеннолетний, следует из сообщения в Telegram-канале МВД по Республике Саха.
В настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Полицейские устанавливают личности погибших и выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Администрация Вилюйского района сообщила, что трое пострадавших доставлены в лекеченский фельдшерско-акушерский пункт.
Прокуратура Вилюйского района организовала проверку по факту ДТП, в ходе которой будут изучены причины и условия происшествия, а также соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.
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