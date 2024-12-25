Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей

Tекст: Дарья Григоренко

Глава российского МИД в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что не следует придавать большого значения словам Зеленского, так как его высказывания зачастую непонятны для нормальных людей. Он указал на позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, передает ТАСС.

Лавров напомнил, что Зеленский заявлял, будто оплата за российский газ на границе с Украиной приравнивается к «финансированию войны». Однако украинский лидер готов рассмотреть вариант, при котором европейские страны не платили бы за полученный российский газ до окончания специальной военной операции. Лавров отметил: «Мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей».

Он подчеркнул, что нет необходимости комментировать каждое заявление Зеленского, так как они меняются в зависимости от его состояния. «Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», – сказал глава МИД.

Ранее Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал он.