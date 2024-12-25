Россиянам обещали «черную» Луну в новогоднюю ночь

Tекст: Мария Иванова

31 декабря россияне смогут стать свидетелями астрономического явления, известного как «черная» Луна, сообщает ТАСС. Это второе новолуние месяца, в ходе которого лунный диск полностью исчезнет из поля зрения, находясь в тени Земли.

Заведующая Учебным астрофизическим комплексом НГУ Альфия Нестеренко пояснила, что обычно Луна проходит четыре фазы каждый месяц, но в декабре текущего года произойдет условная «пятая» фаза – второе новолуние. «Увидеть это явление невооруженным глазом невозможно, так как Луна полностью скрыта в тени», – отметила Нестеренко.

Она добавила, что заснять «черную» Луну можно только при помощи телескопа и камеры, фиксирующей видео, если произойдет вспышка от метеорита, врезавшегося в поверхность Луны, однако такие события случаются редко и требуют большого терпения от наблюдателей.

Кроме того, в начале января Луна закроет собой другие небесные объекты. 4 января жители Центральной России смогут увидеть покрытие Луной Сатурна, а 5 января аналогичное событие с Нептуном смогут наблюдать жители Сибири. В этот период треть диска Луны будет видимой, что позволит без труда следить за процессом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители России в 2024 году стали свидетелями впечатляющего астрономического явления – суперлуния.

В прошлом году москвичи могли увидеть необычное природное явление – «голубую Луну» – в ночь на 31 августа, когда полная Луна подошла к Земле на расстояние ближе 362 тыс. километров.

До этого объяснили причину появления красной Луны над Москвой.