В аэропорту Коломбо задержали россиянина с 1 кг каннабиса

Гражданин России задержан в Коломбо с 1 кг каннабиса стоимостью 10 млн рупий

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники полицейского управления по борьбе с наркотиками Шри-Ланки задержали в международном аэропорту им. Бандаранаике в Коломбо гражданина России, пишет Daily Mirror.

В багаже 34-летнего россиянина обнаружили 1 кг каннабиса, стоимость которого составляет 10 млн ланкийских рупий, что эквивалентно 33,7 тыс. долларов. Он прибыл в Коломбо рейсом авиакомпании SriLankan Airlines из Бангкока, Таиланд, сообщает ТАСС.

Следствие установило, что задержанный россиянин занимался выращиванием, переработкой и сбытом каннабиса в различных странах. Суд в Шри-Ланке постановил продлить срок содержания гражданина под стражей для проведения допросов и дальнейшего расследования.

По данным газеты, этот случай подчеркивает активные усилия властей страны по борьбе с международной контрабандой наркотиков.

Напомним, во вторник сообщалось, что гражданин России Евгений Карамышев был задержан на Бали за попытку распространения наркотиков, за что ему грозит смертная казнь.

До этого полиция Таиланда арестовала гражданина России по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.