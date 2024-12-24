Анонсирована встреча Путина с директором Эрмитажа

Путин: Льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья

Tекст: Дарья Григоренко

«Льготные кредиты занимают весомую долю – порядка 16%, или свыше 17 трлн рублей, из них более 10 триллионов приходится на льготные ипотечные программы. Результат такой поддержки заметен, если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья», – сказал глава государства.

«Сегодня мы еще обсудим более подробно, как идет субсидирование кредитов, какой они дают эффект для работы предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей, для расширения производственных возможностей нашей экономики», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин поручил донастроить льготные кредитные программы в России, «дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», пишет ТАСС.

«В том числе нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», – добавил президент.

Он подчеркнул, что необходимо отслеживать эффективность льготного кредитования, вести мониторинг, что важно в условиях высокой ключевой ставки. Как указал российский лидер, нельзя допускать, чтобы финансовые лимиты по объявленным программам поддержки были исчерпаны.

Ранее Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. В четверг российский лидер в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет.