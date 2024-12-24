Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Задержанный сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК
Работник предприятия передал Украине фото изделий ВПК и координаты объектов
Работник режимного предприятия, обвиняемый в шпионаже, передал Украине фото изделий ВПК и координаты военных объектов за вознаграждение, сообщает ФСБ.
ФСБ распространила видео допроса задержанного работника режимного предприятия, обвиняемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.
Подозреваемый передал фотографии изделий современной разработки военно-промышленного комплекса и координаты военных объектов на Украину.
На допросе мужчина пояснил, что был завербован полгода назад.
«Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение», – заявил задержанный, выразив сожаление о содеянном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб, который передавал секретные данные о российских Вооруженных силах.