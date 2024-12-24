Задержанный сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

  • Новость часаРаскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
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    Украина специально наносит газовый удар по европейцам
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
    В Госдуме объяснили отличие «российской мечты» от западной
    ВС России поразили военные аэродромы и арсеналы ВСУ
    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж
    Российский сухогруз потерпел крушение в Средиземном море
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    Зурабишвили пригрозила свергнуть «Грузинскую мечту»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    24 декабря 2024, 13:03 • Новости дня

    Задержанный сотрудник режимного предприятия передал Украине фото изделий ВПК

    Работник предприятия передал Украине фото изделий ВПК и координаты объектов

    Tекст: Александра Юдина

    Работник режимного предприятия, обвиняемый в шпионаже, передал Украине фото изделий ВПК и координаты военных объектов за вознаграждение, сообщает ФСБ.

    ФСБ распространила видео допроса задержанного работника режимного предприятия, обвиняемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Подозреваемый передал фотографии изделий современной разработки военно-промышленного комплекса и координаты военных объектов на Украину.

    На допросе мужчина пояснил, что был завербован полгода назад.

    «Примерно полгода назад на меня вышел Алексей с Украины и предложил передать сведения за вознаграждение», – заявил задержанный, выразив сожаление о содеянном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу украинских спецслужб, который передавал секретные данные о российских Вооруженных силах.

    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

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    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    23 декабря 2024, 20:39 • Новости дня
    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка

    Суд Калининграда приговорил американца к шести годам за попытку похищения ребенка

    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка
    @ OblSud_klg

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор гражданину США за похищение несовершеннолетнего и попытку незаконно вывезти его из России.

    Американец приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей за попытку незаконного вывоза из России своего четырехлетнего сына, передает ТАСС. Приговор вступил в законную силу, скоро осужденный будет переведен из СИЗО в колонию.

    Руководитель пресс-службы Калининградского областного суда Марина Бучная отметила, что осужденный имеет право ходатайствовать об отбытии наказания в США. На данный момент подобное ходатайство не подано.

    Суд установил, что 27 июля 2023 года американец прибыл в Калининград для встречи с сыном, гражданином России. Без согласия матери 29 июля он попытался вывезти ребенка за границу, используя автомобиль для поездки в поселок Липовка Мамоновского городского округа. При пересечении границы через лес и болотистую местность он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

    Мужчине были предъявлены обвинения по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Уголовное дело сопровождалось УФСБ России по Калининградской области, а действия осужденного были квалифицированы по нескольким статьям УК РФ.

    В сентябре в Краснодаре семейную пару заподозрили в попытке похищения ребенка. В июле в столице мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать.

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    23 декабря 2024, 19:54 • Новости дня
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России, который санкционировал религиозное предписание, допускающее многоженство.

    Основанием стало религиозное предписание, которое допускает многоженство и, по мнению надзорного ведомства, противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

    В религиозном заключении Совета улемов ДУМ говорится о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России. Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, этот документ не соответствует нормам Семейного кодекса РФ, который запрещает заключение брака, если один из партнеров уже состоит в другом зарегистрированном союзе.

    Также в ведомстве напомнили, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» требует, чтобы религиозные организации действовали в рамках своих внутренних установлений, но при этом не противоречили законодательству России. В связи с этим Генпрокуратура потребовала от ДУМ устранить выявленное нарушение закона.

    Ранее бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить Духовное управление мусульман (ДУМ) на соблюдение закона после разрешения многоженства. Политолог Илья Ухов заявил, что решение ДУМ России продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    24 декабря 2024, 01:44 • Новости дня
    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский беспилотник Global Hawk совершил продолжительный полет, во время которого облетел семь стран, включая Польшу и Литву, и приблизился к российским границам, сообщает RMF FM.

    Дрон стартовал с военной базы Сигонелла на Сицилии и провел в воздухе более 17 часов. Он пролетел над Грецией и Болгарией, а затем повернул на север над Румынией, после чего проследовал через Венгрию и Словакию, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанция RMF FM.

    В польское воздушное пространство Global Hawk вошел в районе Подкарпатья и направился вдоль восточной границы страны. Затем он пересек Сувалкский перешеек, находясь вблизи границы с Россией, и в течение двух часов находился в небе над Литвой.

    Возврат беспилотника на базу в Италии прошел практически по тому же маршруту с отклонением в сторону Труймяста в районе Гданьска, Гдыни и Сопота.

    Подобные дроны ранее неоднократно использовались для разведки перед нанесением Украиной массированных ударов по российской территории, в том числе с использованием ракет западного производства, таких как ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    В ответ на действия киевского режима, поддерживаемые западными кураторами, Россия утром в пятницу нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч».

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    23 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    СМИ рассказали о регулярных избиениях солдат ВСУ

    СМИ: Регулярные избиения солдат стали обычной практикой в ВСУ

    СМИ рассказали о регулярных избиениях солдат ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ВСУ к пьющим солдатам стали регулярно применяются физические меры и даже уничтожение, если штрафы и гауптвахта не помогают, пишут СМИ.

    Как отметили собеседники издания Нromadske, если уговоры неэффективны, бойца ВСУ передают военной службе правопорядка, где ему может быть назначено финансовое наказание до 100 тыс. гривен, а также гауптвахта. Издание отмечает, что и такие меры не всегда приводят к желаемым результатам, передает РИА «Новости».

    Тогда командование прибегает к физическому воздействию на нарушителей дисциплины, что в последнее время происходит достаточно часто. В статье также упоминается об Уставе внутренней службы ВСУ, который допускает применение физической силы и оружия против бойцов в случае угрозы их действий сослуживцам.

    По словам одного из источников, некоторые случаи подобного применения силы остаются неафишированными и иногда доходят до крайних мер, вплоть до уничтожения бойцов, представляющих серьезную угрозу. Это происходит в ситуациях, когда пьяный солдат берет оружие и угрожает жизням своих товарищей.

    Ранее украинские СМИ писали, что в 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли.

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    24 декабря 2024, 02:22 • Новости дня
    Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой
    Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине ведется разработка ракеты «Трембита», которая смогла бы долететь до Москвы, пишет Economist.

    Как пишет Economist, Украина пытается возродить свою ракетную промышленность в условиях неопределенности с иностранной помощью. По данным издания, разрабатывается более десяти разных проектов ракет. Одним из них является ракета «Трембита», базовая модификация которой должна достигать скорости до 400 км/ч и дальности полета 200 км.

    «Разрабатывается более крупная и мощная модель, которая достигнет Москвы», – пишет журнал. Издание отмечает, что серийное производство этих ракет может начаться после завершения полевых испытаний, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный чиновник СБУ заявил журналу, что для производства ракет в необходимых количествах и с нужными характеристиками, которые «могли бы серьезно угрожать России», потребуется не менее года. Как указывает издание, к этому времени «многое может измениться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства. В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600-700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях.

    Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

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    24 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецке местного жителя лишили российского гражданства из-за попытки установить контакт с СБУ через социальные сети для содействия в ущербе безопасности России.

    В штабе обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что житель Донецка по собственной воле пытался выйти на связь с представителями СБУ через социальные сети с целью оказать содействие в выполнении задач, направленных на подрыв безопасности России, передает ТАСС.

    Сообщается, что благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ мужчине не удалось реализовать свой замысел. Решением управления внутренней миграции МВД по ДНР ему был аннулирован статус гражданина России.

    В штабе подчеркнули, что действия мужчины были пресечены прежде, чем он смог нанести реальный ущерб безопасности страны.

    В сентябре в ДНР задержали жителя Донецка, который по заданию украинских спецслужб следил за машинами российских военных и выступал посредником в передаче вознаграждений за теракты, а в Луганской народной республике задержали местного жителя, которого подозревают в передаче киевскому режиму данных о Российской армии для ракетных ударов.

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    24 декабря 2024, 11:23 • Новости дня
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих, пишет Foreign Policy.

    Как сообщает Foreign Policy, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать коалицию европейских стран для развертывания сухопутных войск на Украине. По подсчетам автора издания, для этого потребуется направить минимум 25-30 тыс. военнослужащих, а с учетом ротации может потребоваться до 90 тыс. человек.

    Для реализации такой миссии Европе потребуется несколько месяцев на подготовку, включая общевойсковое обучение, говорится в материале. Также необходима четкая стратегия выхода, чтобы развертывание сил не стало постоянным, отмечает автор.

    Европейским странам потребуется компромисс, учитывая недостаточную готовность военного потенциала. Это может включать перераспределение сил из других миротворческих миссий, таких как на Западных Балканах или в Африке, а также вывод подразделений из миссий ООН на Ближнем Востоке, пишет FP.

    Подчеркивается, что поддержка США будет важна для успеха миссии, даже если Вашингтон не предоставит войска. Американская помощь потребуется в планировании, логистике и разведке, а размещение американских оперативных сил в Польше может усилить сдерживание, сказано в статье.

    Отмечается, что европейские войска должны быть готовы к масштабным боевым действиям против России, а механизированные бригады должны включать основные боевые танки, бронетранспортеры и системы противовоздушной обороны. Также необходимо присутствие боевой авиации в воздушном пространстве Украины.

    Ранее Reuters сообщало, что несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

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    23 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Чехия нарастила импорт российского газа более чем в шесть раз

    ТАСР сообщило о росте поставок российского газа в Чехию более чем в шесть раз в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Чехия в январе–октябре 2024 года увеличила импорт российского газа в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув объема в 915,9 тыс. тонн, сообщило словацкое агентство ТАСР со ссылкой на главного экономиста чешского Trinity Bank Лукаша Кованду.

    За этот период Чехия импортировала 915,9 тыс. тонн газа из России, тогда как за аналогичный период 2023 года объем поставок составлял 145,6 тыс. тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТАСР.

    Указывается, что Россия вместе с Норвегией является крупнейшим поставщиком природного газа в Чехию. Однако импорт из Норвегии в 2024 году сократился почти на 40%, что компенсировалось возросшими поставками из России. Чехия получает российский газ через Словакию, Венгрию и Австрию, не имея прямых контактов с Газпромом.

    Эксперт предупредил о возможных проблемах с доступностью российского газа для Чехии в связи с планируемым прекращением транзита через Украину с 1 января 2025 года. «Эту ситуацию сейчас пытается переломить прежде всего Словакия. Однако пока неясно, удалось ли премьеру Фицо вчера в Кремле найти решение, которое позволило бы поставлять российский газ через Украину и в будущем году», – добавил Кованда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину. Киев заявил, что дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Данная идея возмутила Фицо: «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» По его словам, последствия остановки транзита отрицательно скажутся на всем Евросоюзе и приведут к удорожанию газа.

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    24 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Киеву запретили критиковать Трампа

    Республиканская партия США велела киевским властям не критиковать заявления Трампа по Украине

    Киеву запретили критиковать Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Республиканской партии США попросили украинское руководство не комментировать высказывания избранного президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    Источник украинских СМИ сообщил, что руководству страны было предписано «не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит», передает РИА «Новости».

    «Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится», – заявил источник, добавив, что Киеву велели Трампа «не критиковать, а наоборот, рассказывать, как его любят и как он любит» Украину.

    По данным СМИ, американское «глубинное государство» предпринимает шаги для контроля над Трампом, чтобы предотвратить изменения ключевых направлений политики США. В рамках этой стратегии, как предположили СМИ, решено избегать критики Трампа, но «бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский прокомментировал стремление Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сказал, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам.

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    23 декабря 2024, 17:59 • Новости дня
    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях на 27 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи заподозрили начальника подразделения ЖКХ Минобороны в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в 27 млн рублей.

    Как сообщило главное военное следственное управление СК России, в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

    Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 27 млн рублей.

    В ноябре суд заочно арестовал обвиняемого в хищении имущества Минобороны стоимостью более 940 млн рублей.

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    23 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине ввели аварийные отключения света в девяти регионах

    Аварийные отключения электроэнергии затронули Киев и восемь областей Украины

    На Украине ввели аварийные отключения света в девяти регионах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине начались аварийные отключения света в Киеве и восьми других областях из-за высокого потребления электроэнергии.

    На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые распространились на Киев и восемь областей страны, сообщает «Российская газета».

    Причиной отключений стало высокое потребление электроэнергии, о чем заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. В своем выступлении он порекомендовал жителям Киева и Днепра воздержаться от использования лифтов и энергоемких устройств.

    Согласно данным «Укрэнерго», отключения затронули Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую, Сумскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Также под отключения попали районы Донецкой области, подконтрольные Киеву.

    В самой «Укрэнерго» также сообщили о «сложной ситуации в энергосистеме», однако не предоставили дополнительных подробностей. Время завершения аварийных отключений в данный момент неизвестно.

    Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях после повреждения теплоэлектростанций.

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    Украина специально наносит газовый удар по европейцам

    Последняя надежда на сохранение транзита газа через Украину с нового года канула в лету. Украинский президент поставил крест даже не тех альтернативных вариантах, которые Киев сам раньше предлагал. Среди основных пострадавших – Венгрия, Словакия, Австрия, Молдавия и сама Украина. Что Россия уже сделала и может сделать еще для того, чтобы помочь европейцам и себе? Подробности

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    2024 год показал украинцам их главного врага

    Жизнь украинцев в 2024 году значительно осложнилась. Повышены налоги и военные сборы, транспортные, медицинские и коммунальные услуги также дорожают. При этом ужесточение мобилизации и распространение феномена «бусификации» усиливают и без того колоссальное давление на общество. По мнению экспертов, все это привело к тому, что теперь украинцы воспринимают как главного врага не Россию, а офис Зеленского. Подробности

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    Что делает «Орешник» принципиально новым оружием

    «Историческое событие в ракетно-космической области». Такими словами президент Владимир Путин охарактеризовал появление у России новейшей ракеты «Орешник». Какие именно характеристики подтверждают уникальные возможности данного вида оружия и почему оно является принципиально важным шагом вперед? Подробности

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    Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму

    В Прибалтике назвали виновных в хаосе и «финансовой яме» при строительстве проекта, который изначально позиционировался как символически важный путь связи стран региона с Европой. Теперь выяснилось, что на самом деле перед нами один из этапов подготовки военной инфраструктуры НАТО на случай столкновения с Россией. Но главное, даже при том, что виновные названы поименно, наказать их теперь невозможно. Почему? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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