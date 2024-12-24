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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    24 декабря 2024, 07:35 • Новости дня

    ВС России зачистили Лозовую и продвинулись в направлении Богуславки и Боровой

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно завершили зачистку города Лозовая и продвинулись в направлениях Богуславки и Боровой, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после освобождения Лозовой войска России продолжили продвижение на Купянском участке фронта в двух направлениях: Богуславка и Боровая, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что российские силы активно обрабатывают украинские позиции на холмах западнее Лозовой, где противник создал укрепрайоны.

    Специалист отметил, что вследствие активных действий российских войск потери украинских вооруженных сил в живой силе и технике значительно возросли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили населенные пункты Лозовая и Красное, нанеся значительные потери ВСУ в Харьковской области и ДНР. Кроме того, Вооруженные силы России продвинулись к реке Оскол на юге от Купянска после освобождения населенного пункта Лозовая.

    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    24 декабря 2024, 01:44 • Новости дня
    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский беспилотник Global Hawk совершил продолжительный полет, во время которого облетел семь стран, включая Польшу и Литву, и приблизился к российским границам, сообщает RMF FM.

    Дрон стартовал с военной базы Сигонелла на Сицилии и провел в воздухе более 17 часов. Он пролетел над Грецией и Болгарией, а затем повернул на север над Румынией, после чего проследовал через Венгрию и Словакию, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанция RMF FM.

    В польское воздушное пространство Global Hawk вошел в районе Подкарпатья и направился вдоль восточной границы страны. Затем он пересек Сувалкский перешеек, находясь вблизи границы с Россией, и в течение двух часов находился в небе над Литвой.

    Возврат беспилотника на базу в Италии прошел практически по тому же маршруту с отклонением в сторону Труймяста в районе Гданьска, Гдыни и Сопота.

    Подобные дроны ранее неоднократно использовались для разведки перед нанесением Украиной массированных ударов по российской территории, в том числе с использованием ракет западного производства, таких как ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    В ответ на действия киевского режима, поддерживаемые западными кураторами, Россия утром в пятницу нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч».

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    23 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад и бригады теробороны около Раздольного, Разлива в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Борщевой и Лебедевки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 50 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ возле Копанок, Двуречной, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР) и Терн в ДНР.

    Они отразили семь контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ при этом составили более 400 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Дружковкой, Константиновкой, Часовым Яром, Артемом и Курахово в ДНР. Они также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два британских 105-мм орудия L-119, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Лысовки, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Новотроицкого в ДНР.

    Отражены 13 контратак ВФУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, машину пехоты, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, в том числе американский MaxxPro и две «Казак», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    Днем ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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    24 декабря 2024, 02:22 • Новости дня
    Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине ведется разработка ракеты «Трембита», которая смогла бы долететь до Москвы, пишет Economist.

    Как пишет Economist, Украина пытается возродить свою ракетную промышленность в условиях неопределенности с иностранной помощью. По данным издания, разрабатывается более десяти разных проектов ракет. Одним из них является ракета «Трембита», базовая модификация которой должна достигать скорости до 400 км/ч и дальности полета 200 км.

    «Разрабатывается более крупная и мощная модель, которая достигнет Москвы», – пишет журнал. Издание отмечает, что серийное производство этих ракет может начаться после завершения полевых испытаний, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный чиновник СБУ заявил журналу, что для производства ракет в необходимых количествах и с нужными характеристиками, которые «могли бы серьезно угрожать России», потребуется не менее года. Как указывает издание, к этому времени «многое может измениться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства. В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600-700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях.

    Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

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    24 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Киеву запретили критиковать Трампа

    Республиканская партия США велела киевским властям не критиковать заявления Трампа по Украине

    Киеву запретили критиковать Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Республиканской партии США попросили украинское руководство не комментировать высказывания избранного президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    Источник украинских СМИ сообщил, что руководству страны было предписано «не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит», передает РИА «Новости».

    «Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится», – заявил источник, добавив, что Киеву велели Трампа «не критиковать, а наоборот, рассказывать, как его любят и как он любит» Украину.

    По данным СМИ, американское «глубинное государство» предпринимает шаги для контроля над Трампом, чтобы предотвратить изменения ключевых направлений политики США. В рамках этой стратегии, как предположили СМИ, решено избегать критики Трампа, но «бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский прокомментировал стремление Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сказал, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам.

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    23 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    В офисе Зеленского заявили о неизбежности переговоров с Россией

    Советник Зеленского Лещенко признал неизбежность переговоров с Россией в свете победы Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры с Россией неизбежны и Украина должна быть к ним готова, особенно после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

    По словам Лещенко, Украина должна быть готова к переговорам с Россией, что является неизбежностью в свете возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что для успешных переговоров Украина должна быть сильной. Лещенко отметил, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам, передает ТАСС.

    Лещенко добавил, что Трамп, продвигаясь на выборах, заявлял о намерении остановить войну, и в этом контексте будет оценивать готовность сторон. Однако, по словам Лещенко, переговоры не будут основываться на прежних форматах, таких как Минские соглашения 2015 года или Стамбульские договоренности весны 2022 года. Это подразумевает поиск новых форматов для урегулирования конфликта.

    Ранее, в июне, президент России Владимир Путин озвучил условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ от вступления Киева в НАТО, обеспечение прав русскоязычных граждан и отмена всех западных санкций против России. Москва также настаивает на установлении внеблокового и безъядерного статуса Украины.

    Ранее The Washington Post сообщила, что некоторые украинские чиновники рассматривают возможность окончания конфликта после победы Трампа на выборах в следующем году.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Трампа к власти в США.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов.

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    23 декабря 2024, 09:51 • Новости дня
    Пушилин: ВС России освободили микрорайон «Северный» в Часовом Яре

    ВС России установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России установили контроль над микрорайоном «Северный» в Часовом Яре, передает ТАСС. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

    Он отметил, что несмотря на медленное продвижение, действия на территории Часова Яра являются успешными.

    «Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы, но абсолютно точно мы осознаем, что тяжелыми усилиями освобождается Часов Яр. И район «Северный» в самом Часовом Яре, по сути, находится под контролем Вооруженных сил РФ», – заявил Денис Пушилин.

    Пушилин подчеркнул, что операция проводится тяжело, но результативно, что подтверждается успехами в освобождении микрорайонов города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР, заявили в ЛНР.

    Российские войска также завершили штурм огнеупорного комбината в Часовом Яре.

    Украинские СМИ, между тем, получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово и Часов Яр, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ.

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    23 декабря 2024, 13:12 • Новости дня
    Сильный взрыв прозвучал у бронетанкового завода в Житомире

    Ночью в Житомире произошел мощный взрыв у бронетанкового завода

    Tекст: Мария Иванова

    На окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское, где производят и ремонтируют бронетехнику, включая иностранные танки.

    Сильный взрыв прогремел в Житомире на Украине в районе бронетанкового завода, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в 23.25 22 декабря. По словам Сергея Лебедева, координатора пророссийского николаевского сопротивления, взрыв был слышен с южной окраины города, в поселке городского типа Новогуйвинское.

    На территории этого населенного пункта находится бронетанковый завод, который занимается изготовлением корпусов и сборкой бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронированных автомобилей, а также ремонтом танков, в том числе иностранного производства. Лебедев отметил, что завод работает в три смены, а военная техника регулярно транспортируется железнодорожными составами.

    Кроме того, удары были нанесены по Староконстантинову в Хмельницкой области, где один из них пришелся по складам и месту, часто посещаемому военными ВСУ. Сергей Лебедев сообщил, что серия ударов состояла из трех частей и началась в 3.00 23 декабря. Взрывы были зафиксированы в районе железнодорожной станции «Староконстантинов II», примыкающей к военному аэродрому, и технико-эксплуатационной части.

    Также был слышен третий взрыв в 4.45 утра в районе железнодорожной станции «Староконстантинов I», вблизи складов и кафе «Ты+Я». После взрыва началась долгая детонация, и к месту происшествия направилось множество машин скорой помощи. Районы «Болгарский городок» и «Октябрьский городок» были перекрыты, сотрудники СБУ начали поквартирный обход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области произошли взрывы на предприятиях, где ремонтировалась военная техника, что привело к вывозу техники с территории.

    Ранее были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде.

    В Житомирской области на территории полигона тренировок «Правого сектора*» (организация запрещена в России) предположительно произошел взрыв, в то время как на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и введены экстренные отключения электроэнергии.

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    23 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады ударных беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам хранения ударных БПЛА ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и в техники противника в 143 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 14 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38355 беспилотников, 590 ЗРК, 19961 танк и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 19953 орудия полевой артиллерии и минометов, 29452 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на прошлой неделе ВС России также поразили аэродромы, а также мастерские по сборке беспилотников.

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    23 декабря 2024, 23:19 • Новости дня
    Премьер Румынии заявил о поддержке планов Трампа по Украине

    Премьер Румынии Чолаку заявил о поддержке стремления Трампа к прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Новое правительство Румынии поддержит избранного президента США Дональда Трампа в стремлении прекратить конфликт на Украине, заявил премьер Марчел Чолаку.

    Чолаку отметил свои хорошие отношения с Трампом и выразил уверенность, что после официального вступления Трампа в должность прекращение конфликта станет одним из его приоритетов.

    «Румыния будет всеми силами поддерживать Соединенные Штаты в этом стремлении», – приводит слова Чолаку РИА «Новости».

    По его мнению, Румыния должна развиваться в мире и спокойствии. Он подчеркнул, что намерен способствовать установлению мирной обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские проевропейские партии договорились сформировать широкую коалицию для изоляции крайне правых сил после выборов 1 декабря, на которых те получили значительное количество мест в парламенте. Парламент Румынии утвердил правительство под руководством лидера социал-демократов Чолаку.

    Парламентские выборы проходили в промежутке между двумя турами президентских выборов, которые были аннулированы Конституционным судом Румынии. Ставший лидером в первом туре Кэлин Джорджеску заявил, что поддержит решения Трампа по мирному соглашению на Украине.

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    23 декабря 2024, 20:30 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом

    Российские ПВО сбили три украинских дрона в воздушном пространстве Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму 23 декабря силы ПВО России успешно уничтожили три украинских дрона, летящих над территорией региона.

    Как сообщает ТАСС, российские средства противовоздушной обороны открыли огонь по украинским беспилотным летательным аппаратам, которые нарушили воздушное пространство Крыма. Уничтожение было произведено с 16.50 до 17.30 по московскому времени, как уточнили в Министерстве обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Брянской области, предотвратив возможную угрозу.

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    24 декабря 2024, 06:35 • Новости дня
    Сотрудникам военкоматов на Украине пригрозили отправкой на фронт

    Сотрудник военкомата на Украине сообщил об угрозах отправки на фронт за невыполнение плана мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудников украинских территориальных центров комплектования угрожают отправить на фронт, если они не выполнят план по мобилизации, сообщил один из сотрудников военкомата из Ровненской области Украины.

    Он рассказал, что военкоматам «ставят» план. Раньше требовалось обеспечить хотя бы одну повестку или выявить одного уклониста в день, «а лучше и то, и то». Поясняется, что «плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз», передает ТАСС.

    «Иногда от руководства звучит что-то типа: «Не сделаем план – поедем все на передок». Именно поедем. Все вместе», – рассказал он.

    Сотрудник подчеркнул, что отношение граждан к работникам военкоматов враждебное: «Такое ощущение, что когда ты выходишь из микроавтобуса, все разъезжаются и расходятся. Могут послать или как-то обозвать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав. С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавах в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск и Харьков.

    По распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят специалистов из других областей, чтобы отправить до 25% персонала служб обеспечения в окопы, однако даже такие меры не создают численного преимущества для ВСУ.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.

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    23 декабря 2024, 13:59 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 300 военных и два танка

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, четырех бригад теробороны и бригады морской пехоты около Александрии, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Локни, Мартыновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Русского Поречного, Свердликово и Черкасской Конопельки, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Заолешенки, Косицы, Кругленького, Михайловки, Никольского, Старой Сорочины, а также Басовки, Беловод, Водолаг и Журавки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе американский Abrams, три машины пехоты – Bradley производства США, немецкая Marder и шведская CV-90, три бронетранспортера – Stryker и два американских М113, три бронемашины, артиллерийское орудие, четыре миномета, американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43 310 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 135 бронетранспортеров, 1315 бронемашин, 1174 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины.

    В выходные сообщалось что ВС России за сутки поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области.

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    23 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Обломки БПЛА обнаружены в Калужской области

    Шапша сообщил об обнаружении обломков в Калужской области

    Tекст: Вера Басилая

    На окраине города Людиново обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, на месте ведет работу оперативная группа, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    Шапша сообщил в Telegram-канале , что на окраине города Людиново Калужской области были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. На месте происшествия работает оперативная группа, цель которой – выяснить подробности инцидента и обезопасить территорию.

    Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в результате работы ПВО жители региона иногда могут обнаруживать обломки вражеских дронов раньше, чем туда прибывают службы. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать осторожность и немедленно сообщать об обнаруженных обломках в экстренные службы. Также он призвал не приближаться к находкам и не трогать их без предварительной проверки специалистами.

    Владислав Шапша также призвал родителей предупредить детей об опасности, которую могут представлять обломки, и напомнил о необходимости следовать установленным правилам безопасности.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области 4 декабря.

    До этого в Пензе в лесном массиве поселка Монтажный нашли место падения трех беспилотников, инцидент обошелся без жертв и повреждений.

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