Tекст: Александра Юдина

По его словам, после освобождения Лозовой войска России продолжили продвижение на Купянском участке фронта в двух направлениях: Богуславка и Боровая, передает ТАСС.

Марочко уточнил, что российские силы активно обрабатывают украинские позиции на холмах западнее Лозовой, где противник создал укрепрайоны.

Специалист отметил, что вследствие активных действий российских войск потери украинских вооруженных сил в живой силе и технике значительно возросли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили населенные пункты Лозовая и Красное, нанеся значительные потери ВСУ в Харьковской области и ДНР. Кроме того, Вооруженные силы России продвинулись к реке Оскол на юге от Купянска после освобождения населенного пункта Лозовая.