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    Уничтожены бежавшие из Великой Новоселки иностранные наемники ВСУ
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    59 комментариев
    23 декабря 2024, 08:48 • Новости дня

    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины

    ВС России осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силовые структуры сообщили о приближении российских позиций к шахтоуправлению «Покровское» в ДНР на расстояние около трех километров, в связи с чем ВСУ начали эвакуацию населения из ближайших населенных пунктов.

    В силовых структурах отметили, что украинская сторона пытается усилить свою оборону в этом районе, активно занимаясь окапыванием, передает ТАСС.

    С учетом текущей ситуации ВСУ начали эвакуацию местного населения и административных органов из окрестных населенных пунктов. В частности, эвакуация затронула поселок Удачное, находящийся в непосредственной близости от шахтоуправления.

    Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием по добыче коксующегося угля, который играет ключевую роль в металлургической промышленности. Ежегодная добыча угля на этом предприятии составляет несколько миллионов тонн. Значительная часть продукции экспортируется в европейские страны, что подчеркивает экономическую значимость «Покровского» для Киева.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают стягивать подкрепления на Васильевское направление, несмотря на значительные потери, что сродни самоубийству.

    13 декабря киевские власти объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, расположенного на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, из-за продвижения российских войск к окраинам населенного пункта.

    21 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

    Небензя обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Россию на эскалацию и в срыве любых мирных инициатив

    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН назвал Зеленского «терпящим катастрофические неудачи на поле боя просроченным украинским президентом», передает РИА «Новости».

    «Мир для него – это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», – сказал Небензя.

    По словам постпреда, Зеленский боится, что придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа». В связи с этим Киев «отвергает одну за другой мирные инициативы», например, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

    Небензя заявил, что теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает «человеконенавистническую и террористическую» сущность киевского режима. Западных кураторов Киева Небензя назвал соучастниками этого и подобных преступлений.

    Он заверил, что Москва продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине. По словам постпреда, «есть все основания полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие». Небензя призвал «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

    Напомним, Орбан предложил Москве и Киеву обменять пленных и ввести рождественское перемирие, но Украина категорически отказалась от этих инициатив. Украинский МИД назвал предложение Венгрии «аморальными манипуляциями». Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество.

    Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт.

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    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    20 декабря 2024, 11:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

    18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на действия, поддерживаемые западными кураторами, со стороны киевского режима, утром в пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.

    Целями стали пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха», а также позиции ЗРК Patriot.

    Цели удара были успешно достигнуты, все намеченные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

    В центре Киева произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, наблюдались яркое зарево и громкие звуки, сообщали очевидцы.

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    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    20 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.

    Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

    Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

    Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

    Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

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    20 декабря 2024, 15:09 • Новости дня
    ВСУ сообщили об отводе войск из-под Курахова

    Группировка ВСУ «Хортица» заявила об отступлении южнее Курахова в Донбассе

    ВСУ сообщили об отводе войск из-под Курахова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины отступили с позиций южнее Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими войсками, сообщила группировка «Хортица».

    Группировка ВСУ «Хортица» заявила о решении отойти с позиций, расположенных к югу от Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими силами, сообщает РИА Новости.

    В заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки, говорится, что информация о пребывании отдельных подразделений украинских сил в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое не соответствует действительности.

    «Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений... из соответствующего района во избежание окружения», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военным в Курахово было приказано удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, а российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР и ранее уже зачистили так называемый южнокураховский котел.

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    21 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины

    Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте в последние недели.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

    Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

    Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

    Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

    По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

    Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

    Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.

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    21 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но охватывала и еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.

    Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    21 декабря 2024, 16:47 • Новости дня
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденные в ИК могут получить российский паспорт после заключения контракта с Министерством обороны для службы в зоне спецоперации, сообщило Министерство внутренних дел России.

    Министерство внутренних дел предоставило официальные разъяснения по вопросу выдачи паспортов гражданам, отбывающим наказание в исправительной колонии №26 в Самарской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Миграционный пост».

    В МВД объяснили, что согласно ст. 18 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», отбывание наказания в виде лишения свободы является основанием для отказа в приеме в гражданство РФ. Исключение составляют случаи, когда осужденный заключил контракт с Минобороны для службы в зоне проведения специальной военной операции или проживал на территориях, вошедших в состав России в 2022 году, и отказался от гражданства Украины.

    В МВД подчеркнули, что в других случаях получение паспорта заключенными невозможно. Ведомство также отметило, что контролирует вопросы, связанные с приобретением гражданства, а за незаконные действия в этой сфере предусмотрена уголовная ответственность.

    Эти разъяснения даны в ответ на развернувшуюся дискуссию о вручении российских паспортов заключенным в этой колонии.

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    21 декабря 2024, 02:49 • Новости дня
    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве

    Заявление советника комитета Рады Волянского о планах Киева по мобилизации 18-летних вызвало скандал на Украине

    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18-20 лет в начале 2025 года. В Раде уже заявили, что его лишат статуса советника.

    Волянский в эфире новостного YouTube-канала отметил, что европейские и американские партнеры с 2022 года настаивают на снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

    «Поэтому когда меня спрашивают, снизится ли он, то, конечно, снизится. Например, в следующем году, я думаю, в первых месяцах – январь, февраль, март – будет принято такое решение по снижению мобилизационного возраста», – приводит его слова ТАСС.

    Ведущая была шокирована этим заявлением и напомила о обещаниях украинского лидера Владимира Зеленского не снижать мобилизационный возраст. Однако Волянский настаивал на том, что обсуждение этого вопроса продолжается, чтобы определить общественные настроения. Волянский заявил, что украинская администрация согласится на требования США, которые могут пойти на сокращение или прекращение военной помощи.

    Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что на следующем заседании будет поднят вопрос о лишении Волянского статуса советника. Он назвал высказывания Волянского «малопонятными и спекулятивными». Член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский также оспорил наличие законодательных инициатив по снижению возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.

    Коментарии (17)
    20 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Запада на предложение Путина о «технологичной дуэли»

    Спикер МИД Захарова призвала Запад оценить условия, которые предлагает другим странам

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на реакцию Запада на предложение президента Владимира Путина о проведении «высокотехнологичной дуэли» с использованием системы «Орешник», напомнив о западной риторике ударов «вглубь России».

    В своем Telegram-канале дипломат выступила с критикой реакции западных стран на предложение Путина провести так называемую высокотехнологичную дуэль.

    Захарова, комментируя данное предложение, обратила внимание на то, что риторика западных лидеров часто включает обсуждение ударов «вглубь России», и что это не вызывает у них шока или возмущения.

    «Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах «вглубь России». И ведь никто не падает в обморок от подобных заявлений», – отметила она.

    Также спикер МИД подчеркнула, что такая риторика о «нанесении России стратегического поражения» уже укоренилась в менталитете НАТО и выделяются миллиарды на ее реализацию.

    В связи с этим Захарова предложила западным лидерам задуматься, каково жить в тех же условиях, которые они готовы предложить другим.

    Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

    Коментарии (4)
    21 декабря 2024, 17:10 • Новости дня
    Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
    Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона, Москва призвала мировое сообщество дать жесткую оценку преступным действиям киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что удар по Казани является местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население одного из наиболее динамично развивающихся регионов России. В МИД России возмущены молчанием Запада по поводу инцидента и призывают мировое сообщество дать жесткую оценку действиям киевского режима, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

    Захарова подчеркнула, что западные СМИ часто реагируют на террористические акты в других частях мира, но игнорируют атаки на Россию. Она отметила, что украинские СМИ и Telegram-каналы активно размещают кадры из Казани, сопровождая их комментариями, которые Захарова охарактеризовала как «скабрезные словесные выхлопы».

    МИД России в очередной раз настоятельно призвал международное сообщество осудить действия украинских властей, подчеркивая, что терроризму нет оправдания и он требует нулевой терпимости.

    Ранее власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.

    Напомним, Утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    21 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
    ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Русского Поречного, Свердликово, Черкасской Конопельки, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны ВСУ Отражены две контратаки штурмовых групп противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Александрии, Викторовки, Гуево, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Рубанщины, Русского Поречного, Свердликово, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Журавки и Локни в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре бронемашины и две станции РЭБ, перечисли в Минобороны.

    За время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 бронемашин, 1166 автомобилей, 323 арторудия, 42 пусковые установки ПСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.

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