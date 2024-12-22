Исчезновение деревьев ухудшило успеваемость американских школьников

Исследование показало, что исчезновение деревьев негативно сказалось на успеваемости учащихся

По данным государственного университета американского штата Юта, проведенное исследование показало, что потеря деревьев из-за нашествия изумрудного ясеневого узкотела (жук-вредитель) в Чикаго ухудшила успеваемость школьников. В период с 2010 по 2020 год город потерял половину своих ясеней, которые составляли 18% всех уличных деревьев. Об этом сообщает научно-популярное издание Phys.org.

Экономист Альберто Гарсия изучил влияние потери деревьев на посещаемость школ и результаты стандартных школьных тестов. Он отметил, что уменьшение числа деревьев усугубило эффект городских «островов тепла» (мест локального увеличения температуры воздуха) и увеличило загрязнение воздуха.

«Наше исследование пытается установить причинно-следственную связь», – подчеркнул Гарсия. Он использовал данные спутниковых снимков и результаты тестов из Чикаго, чтобы проанализировать воздействие утраты деревьев на учащихся.

Гарсия также отметил, что низкий доход семей может усиливать воздействие негативных условий: «Некоторые студенты просто не имеют ресурсов, чтобы восстановиться после экстремальных температур или головных болей от загрязненного воздуха, как это могут делать студенты из более обеспеченных семей».

Низкий доход также может означать больше времени, проведенного на улице, в условиях ухудшенного микроклимата, что усиливает негативное влияние на обучение.