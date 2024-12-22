Укрытия в Казани оказались недоступны по 30 адресам

Укрытия на случай ЧС в Казани были недоступны во время атаки БПЛА по 30 адресам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в день атаки БПЛА укрытия на случай чрезвычайной ситуации оказались недоступны для жителей Казани по тридцати адресам. Замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин пояснил, что об этом стало известно из обратной связи жителей и комментариев в социальных сетях. Он добавил: «Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий – это порядка 30 адресов. В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса».

По словам Гиниятуллина, причины недоступности укрытий варьировались от затрудненного доступа и отсутствия ключей до подтопления помещений. Для укрытия населения в городе используются подвальные помещения, цокольные этажи, станции метрополитена и паркинги. Из 5,9 тыс. многоквартирных домов города для временных укрытий пригодны 1,2 тыс. подвальных помещений, что охватывает 80% населения.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что управляющие компании должны были провести работы по подготовке укрытий и информированию жителей, но многие меры остались только на словах. «Расслабленность в вопросах гражданской защиты недопустима... Вопрос о доведении информации о конкретном местоположении укрытий до жителей – это было и остается прямой обязанностью управляющих компаний», – подчеркнул Метшин.

В связи с ситуацией, мэр поручил районным администрациям и управляющим компаниям срочно организовать работу по улучшению доступа к укрытиям. Он указал на необходимость использования опыта приграничных регионов и усовершенствования системы оповещения и направления людей в случае повторения подобных ситуаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предупредил о возможных многократных разрушениях в ответ на атаку Вооруженных сил Украины на Казань, подчеркивая неизбежность ответных действий. Путин также выразил уверенность в том, что руководство Казани сумеет восстановить все повреждения, причиненные в ходе атаки беспилотников.