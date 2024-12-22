Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Путин: Руководство Казани восстановит все, что было повреждено при атаке БПЛА
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры выразил уверенность, что руководство Казани восстановит все, что было повреждено в ходе атаки беспилотников на Казань
«Уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками», – приводит его слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.