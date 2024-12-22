Российские рыбаки обновили рекорд вылова рыбы одним судном

Траулер «Петр I» выловил 93,5 тыс. тонн рыбы, побив собственный мировой рекорд

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным, передает РИА «Новости», российский морозильный рыболовный консервный траулер «Петр I», принадлежащий компании «Тралфлот», члену ВАРПЭ, выловил 93,5 тыс. тонн рыбы за неполный 2024 год. Это позволило российским рыбакам в третий раз обновить собственный мировой рекорд по вылову одним судном в течение календарного года.

Предыдущий рекорд, также установленный траулером «Петр I», составлял 90 тыс. тонн рыбы. Судно завершило промысловый сезон 20 декабря, проведя в море 307 дней. Первый рейс начался 8 января и закончился 1 июня, а второй – с 2 июля по 20 декабря. На борту находилось два экипажа, общим числом 130 человек.

В зимний и весенний периоды траулер занимался промыслом минтая, сельди, иваси и скумбрии в Охотском море и Тихом океане. Летом и осенью основное внимание уделялось иваси и скумбрии в Тихом океане. Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что возвращение сардины иваси сыграло важную роль в достижении рекорда.

Зверев подчеркнул, что добыча иваси после 25-летнего перерыва возобновилась в 2018 году и за прошедшие годы увеличилась почти в десять раз. В 2024 году российские рыбаки добыли 582,6 тыс. тонн иваси, что стало наивысшим показателем за весь постсоветский период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге спустили на воду новый траулер «Механик Щербаков». Россия и Норвегия утвердили минимальную за 33 года квоту на вылов рыбы. Рыбный союз сообщил о переизбытке красной икры на российском рынке.