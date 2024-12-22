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    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    34 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    22 декабря 2024, 10:10 • Новости дня

    Штурмовики ВС России разгромили трехкратно превосходящее подразделение ВСУ

    Четверо бойцов уничтожили 12 солдат ВСУ на укрепленных позициях под Курахово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики российской роты успешно нейтрализовали двенадцать солдат ВСУ, укрепившихся в блиндаже на Кураховском направлении, применив гранаты и беспилотники.

    Командир штурмовой роты с позывным «Кобра» рассказал «РИА Новости», что бойцы группы «Центр» успешно выполнили операцию по нейтрализации превосходящего состава ВСУ. В ходе штурма был уничтожен 12 человек личного состава противника, что втрое превосходило численность штурмовиков.

    Операция началась ранним утром, когда пара штурмовиков выдвинулась к первому опорнику ВСУ, который оказался пустым. Основные силы противника сосредоточились во втором блиндаже, который штурмовики атаковали с помощью FPV-дронов, что позволило разрушить укрепленную позицию перед непосредственным штурмом.

    В результате атаки второго блиндажа удалось нейтрализовать восемь солдат противника. Несмотря на предложение сдаться, солдаты ВСУ отказались и продолжали сопротивляться. Тогда штурмовики использовали гранаты, чтобы завершить зачистку, уничтожив еще четырех солдат в блиндаже. Командир роты был награжден медалью «За отвагу» за успешное проведение операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Украинска укрывал у себя дома российского штурмовика на протяжении десяти дней, российские морпехи взяли в плен штурмовика ВСУ, страдающего психическим расстройством, а боец ВС России провел БМП через минное поле на велосипеде.

    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

    Коментарии (26)
    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

    Коментарии (13)
    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    21 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины

    Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте в последние недели.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

    Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

    Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

    Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

    По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

    Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

    Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.

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    21 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но охватывала и еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.

    Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.

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    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    21 декабря 2024, 16:47 • Новости дня
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденные в ИК могут получить российский паспорт после заключения контракта с Министерством обороны для службы в зоне спецоперации, сообщило Министерство внутренних дел России.

    Министерство внутренних дел предоставило официальные разъяснения по вопросу выдачи паспортов гражданам, отбывающим наказание в исправительной колонии №26 в Самарской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Миграционный пост».

    В МВД объяснили, что согласно ст. 18 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», отбывание наказания в виде лишения свободы является основанием для отказа в приеме в гражданство РФ. Исключение составляют случаи, когда осужденный заключил контракт с Минобороны для службы в зоне проведения специальной военной операции или проживал на территориях, вошедших в состав России в 2022 году, и отказался от гражданства Украины.

    В МВД подчеркнули, что в других случаях получение паспорта заключенными невозможно. Ведомство также отметило, что контролирует вопросы, связанные с приобретением гражданства, а за незаконные действия в этой сфере предусмотрена уголовная ответственность.

    Эти разъяснения даны в ответ на развернувшуюся дискуссию о вручении российских паспортов заключенным в этой колонии.

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    21 декабря 2024, 17:10 • Новости дня
    Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
    Захарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона, Москва призвала мировое сообщество дать жесткую оценку преступным действиям киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что удар по Казани является местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население одного из наиболее динамично развивающихся регионов России. В МИД России возмущены молчанием Запада по поводу инцидента и призывают мировое сообщество дать жесткую оценку действиям киевского режима, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД.

    Захарова подчеркнула, что западные СМИ часто реагируют на террористические акты в других частях мира, но игнорируют атаки на Россию. Она отметила, что украинские СМИ и Telegram-каналы активно размещают кадры из Казани, сопровождая их комментариями, которые Захарова охарактеризовала как «скабрезные словесные выхлопы».

    МИД России в очередной раз настоятельно призвал международное сообщество осудить действия украинских властей, подчеркивая, что терроризму нет оправдания и он требует нулевой терпимости.

    Ранее власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.

    Напомним, Утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

    Коментарии (13)
    21 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
    ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Русского Поречного, Свердликово, Черкасской Конопельки, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны ВСУ Отражены две контратаки штурмовых групп противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Александрии, Викторовки, Гуево, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Рубанщины, Русского Поречного, Свердликово, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Журавки и Локни в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре бронемашины и две станции РЭБ, перечисли в Минобороны.

    За время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 бронемашин, 1166 автомобилей, 323 арторудия, 42 пусковые установки ПСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.

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    21 декабря 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин поговорил с Миннихановым после атаки беспилотников на Казань

    Президент Путин поговорил с Миннихановым после атаки украинских дронов на Казань

    Путин поговорил с Миннихановым после атаки беспилотников на Казань
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру Казани, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклад об атаке беспилотников на Казань, обсудил ее с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что президент регулярно получает доклады по линии Министерства обороны, включая информацию о нападениях беспилотников. По его словам, Путин дважды в сутки получает отчеты от всех российских военачальников.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, что привело к повреждению жилых домов.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    22 декабря 2024, 02:43 • Новости дня
    Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

    В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.

    Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    «В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

    На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

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    21 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 147 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 89 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 беспилотник, 590 ЗРК, 19947 танков и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 24 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве.

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    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    ВСУ после перерыва атаковали силы России в Запорожской области

    Рогов: ВСУ возобновили контратаки в районе Каменское Запорожской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения ВСУ возобновили атаки в Запорожской области, используя FVP-дроны и артиллерию, что привело к обострению ситуации в районе Каменского, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки контратак в районе населенного пункта Каменское Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Рогова.

    Он отметил, что в последние дни на васильевском направлении возросла активность FVP-дронов противника, которые атакуют автодороги. Это стало началом новых попыток контратак ВСУ, которые долгое время не проявлялись в этом районе.

    Ситуация в районе Каменского остается одной из самых напряженных на линии боевого соприкосновения в регионе, подчеркнул Рогов. Российская сторона активно использует фронтовую и штурмовую авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в ответ на действия украинских сил.

    Ранее, 19 декабря, Минобороны сообщило о том, что войска группировки «Днепр» нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киева объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка в связи с продвижением российских войск к его окраинам. До этого на территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, было зафиксировано более 250 взрывов, которые повредили местную инфраструктуру.

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    21 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили населенный пункт Островского в ДНР
    Российские войска освободили населенный пункт Островского в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Зализнянского, Орехово-Василевки, Часова Яра, Курахово, Северска ДНР и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 285 военнослужащих, две бронемашины, 122-мм гаубица Д-30, американская 105-мм гаубица М119 и пять полевых складов боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины возле Дзержинска, Песчаного, Красного, Новотроицкого, Новооленовки, Надеждинки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко ДНР, сообщил Конашенков.

    Группировка отразила 12 контратак ВФУ. Противник при этом потерял до 580 военнослужащих, немецкий танк Leopard, боевую машину пехоты, американские бронетранспортеры М113 и М1117, 155-мм польскую самоходную артустановку Krab, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три броемашины, в том числе американскую MaxxPro.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении было нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Казачьей Лопани и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ рядом с Западным, Загрызово, Лозовой, Двуречной Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Торским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30, а также американские бронетранспортер М113, две 105-мм гаубицы М101 и две 105-мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Разлива, Великой Новоселки, Константинополя и Сторожевого ДНР.

    Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, две американские 155-мм гаубицы М198 и 152-мм самоходная артустановка «Акация», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска отчитались об освобождении Успеновки и Новопустынки в ДНР.

    Днем ранее российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР, а до этого освобождены Старые Терны и Трудовое в ДНР.

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