Четверо бойцов уничтожили 12 солдат ВСУ на укрепленных позициях под Курахово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир штурмовой роты с позывным «Кобра» рассказал «РИА Новости», что бойцы группы «Центр» успешно выполнили операцию по нейтрализации превосходящего состава ВСУ. В ходе штурма был уничтожен 12 человек личного состава противника, что втрое превосходило численность штурмовиков.

Операция началась ранним утром, когда пара штурмовиков выдвинулась к первому опорнику ВСУ, который оказался пустым. Основные силы противника сосредоточились во втором блиндаже, который штурмовики атаковали с помощью FPV-дронов, что позволило разрушить укрепленную позицию перед непосредственным штурмом.

В результате атаки второго блиндажа удалось нейтрализовать восемь солдат противника. Несмотря на предложение сдаться, солдаты ВСУ отказались и продолжали сопротивляться. Тогда штурмовики использовали гранаты, чтобы завершить зачистку, уничтожив еще четырех солдат в блиндаже. Командир роты был награжден медалью «За отвагу» за успешное проведение операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Украинска укрывал у себя дома российского штурмовика на протяжении десяти дней, российские морпехи взяли в плен штурмовика ВСУ, страдающего психическим расстройством, а боец ВС России провел БМП через минное поле на велосипеде.