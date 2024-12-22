В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.34 комментария
Штурмовики ВС России разгромили трехкратно превосходящее подразделение ВСУ
Четверо бойцов уничтожили 12 солдат ВСУ на укрепленных позициях под Курахово
Штурмовики российской роты успешно нейтрализовали двенадцать солдат ВСУ, укрепившихся в блиндаже на Кураховском направлении, применив гранаты и беспилотники.
Командир штурмовой роты с позывным «Кобра» рассказал «РИА Новости», что бойцы группы «Центр» успешно выполнили операцию по нейтрализации превосходящего состава ВСУ. В ходе штурма был уничтожен 12 человек личного состава противника, что втрое превосходило численность штурмовиков.
Операция началась ранним утром, когда пара штурмовиков выдвинулась к первому опорнику ВСУ, который оказался пустым. Основные силы противника сосредоточились во втором блиндаже, который штурмовики атаковали с помощью FPV-дронов, что позволило разрушить укрепленную позицию перед непосредственным штурмом.
В результате атаки второго блиндажа удалось нейтрализовать восемь солдат противника. Несмотря на предложение сдаться, солдаты ВСУ отказались и продолжали сопротивляться. Тогда штурмовики использовали гранаты, чтобы завершить зачистку, уничтожив еще четырех солдат в блиндаже. Командир роты был награжден медалью «За отвагу» за успешное проведение операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Украинска укрывал у себя дома российского штурмовика на протяжении десяти дней, российские морпехи взяли в плен штурмовика ВСУ, страдающего психическим расстройством, а боец ВС России провел БМП через минное поле на велосипеде.