Элтон Джон потерял зрение

Элтон Джон сообщил о потере зрения

Tекст: Дарья Григоренко

На премьере мюзикла, для которого Элтон Джон написал музыку, он поделился новостью о потере зрения. Как сообщает Sky News, 77-летний музыкант отметил, что это лишает его возможности видеть постановку, но он по-прежнему находит радость в прослушивании ее музыки, передает ТАСС.

«У меня не было возможности побывать на многих предварительных просмотрах, потому что, как вы знаете, я потерял зрение», – сказал Элтон Джон. Однако он добавил, что, хотя не может видеть шоу, ему нравится его слушать.

В сентябре стало известно, что Элтон Джон частично ослеп в результате тяжелой глазной инфекции. Напомним, в июле 2023 года Элтон Джон завершил прощальное турне, которое продлилось с перерывами пять лет.