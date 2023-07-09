Элтон Джон завершил прощальное турне в Стокгольме

Крымские татары обратились к Эрдогану с просьбой

Крымские татары призвали президента Турции направить на полуостров своих представителей

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Тайипа Эрдогана направить в Крым своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар. По его словам, Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью.

Президенту Турции следовало бы направить на полуостров своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления, считает Крымскотатарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он заявил РИА «Новости».

Смирнов заявил, что крымские татары вели борьбу за свою свободу все годы нахождения полуострова в составе Украины. Общественный деятель указал, что украинское руководство категорически отказывалось принимать решение о реабилитации крымских татар, крымскотатарский язык не признавался государственным, запрещалось строить Соборную мечеть.

По его словам, по этим причинам весь полуостров в годы нахождения в составе Украины превратился в «поляну протеста». Смирнов выразил уверенность, что лидеру Турции это очень хорошо известно, но признавать это публично он не торопится.

Смирнов напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин одним из первых своих указов реабилитировал крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев, крымскотатарский язык стал в Крыму государственным.

Он также обратил внимание, что в столице Крыма подходит к завершению строительство Соборной мечети. Он также отметил, что десятки миллиардов рублей вложены в строительство социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций в местах компактного проживания крымских татар, в которых при Украине было средневековое бездорожье.

Напомним, Турция отказалась признавать новые границы России.