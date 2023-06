Элтон Джон дал последний концерт в Британии

Элтон Джон в рамках прощального тура дал последний концерт в Британии

Музыкальный фестиваль Гластонбери стал площадкой для прощального концерта Элтона Джона в Великобритании. В целом прощальный тур британского музыканта завершится в июле в Стокгольме.

Элтону Джону предоставили самую престижную из многочисленных площадок фестиваля – Pyramid Stage, 76-летний музыкант закрывал фестиваль. Он выступал в костюме золотого цвета и в неизменных очках. Многие британские СМИ вели онлайн-трансляцию его вступления, передает ТАСС.

Он в том числе исполнил и песню Don’t Let the Sun Go Down On Me, посвятив ее британскому музыканту Джорджу Майклу, который умер в 2016 году. «Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти, всей той музыке, что он оставил нам, она чудесна. Это для тебя, Джордж», – сказал Элтон Джон.

Свое выступление, а также и весь фестиваль, который считается «британским Вудстоком», он завершил песней Rocket Man и фейерверком.

Напомним, прощальный тур Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour начался еще в 2018 году, но был прерван из-за ситуации с коронавирусом. В 2022 году исполнитель сам заразился COVID-19. Сборы впервые в истории превысят 1 млрд долларов. Завершится тур, в рамках которого было запланировано 333 концерта, 8 июля 2023 года в Стокгольме.