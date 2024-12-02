Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага.19 комментариев
Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной
Помощник Путина Мединский раскрыл детали прерванных переговоров с Украиной
Помощник президента России Владимир Мединский выразил надежду на мирные переговоры с Украиной при Дональде Трампе и раскрыл, что весной 2022 года был подготовлен проект мирного соглашения на двадцать страниц.
Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной, передает РБК. Он выразил надежду, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет стремиться к сохранению мира. Мединский подчеркнул, что в 2022 году Россия и Украина были близки к подписанию договора об урегулировании конфликта.
«Мы надеемся, что новая администрация подойдет к этому вопросу с желанием сохранить мир на планете, а не разжигать войну, подталкивая Украину к самоуничтожению», – заявил он.
Мединский сообщил, что проект мирного соглашения был практически готов весной 2022 года: «Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку».
Переговоры начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно в Белоруссии и несколько – в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации встретились в Стамбуле. Однако в мае российский МИД и офис украинского президента сообщили о приостановке переговоров.