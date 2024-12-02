Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага.19 комментариев
Премьер Грузии отказался от переговоров с оппозицией
Премьер Грузии Кобахидзе отказался от переговоров с оппозицией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией, заявив о невозможности таких дискуссий в текущей обстановке в стране.
Соответствующее заявление Кобахидзе сделал в ходе пресс-конференции, передает ТАСС. «Нет, конечно. Никаких переговоров», – сказал он, отвечая на вопрос по этой теме.
Напомним, в Тбилиси во время протестов у здания парламента пострадали более 100 правоохранителей, из них 21 человек получил травмы, когда протестующие бросали камни, подожженные предметы, а также использовали пиротехнику. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране. Он также обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными.