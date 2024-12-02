Премьер Грузии отказался от переговоров с оппозицией

Грузинский эксперт: Тбилиси попытается наладить отношения с Брюсселем через Трампа

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Я обратил внимание на то, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на днях упомянул о косвенных контактах с администрацией Дональда Трампа. Если состоятся прямые контакты, и чем раньше, тем лучше, то это поможет нам перезагрузить отношения с Брюсселем», – сказал он.

«Трамп верит в личные отношения, он бывал в Грузии», – напомнил аналитик.

По словам Петрэ Мамрадзе, «возможно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посодействует грузинским руководителям в контактах с Трампом».

«Надо устанавливать отношения с Джаредом Кушнером, зятем вступающего в должность президента США, пригласить в Грузию будущего вице-президента и так далее», - отметил эксперт.

Что касается отношений Грузии и Евросоюза, Петрэ Мамрадзе предсказывает «большие сложности».

«Новые руководители ЕС не замедлили в первый же день своей работы выступить с неоправданными, можно сказать, лживыми заявлениями по Грузии, о жестокости полиции, вылив очередную порцию критики, – сказал он. – Однако и в евроструктурах, есть такие признаки, все потихоньку меняется. Это видно уже и по Европарламенту, где стало больше здравомыслящих политиков».

«Но не стоит рассчитывать на скорые изменения. Брюссель ведь не признает, что сделал неверную ставку в Грузии на саакашвилевскую партию и ей подобные», – считает аналитик.

По его словам, власти Грузии «должны собрать все свидетельства противоправных деяний радикалов и интенсивно показывать это в структурах ЕС, а также предложить постпреду Евросоюза в Грузии Павлу Херчинскому прокомментировать эти «мирные демонстрации» с безумством и вандализмом, с нападениями на полицию и метание «коктейлемей Молотова».

«Грузия, безусловно, продолжает свое движение в Европу. Но мы должны идти туда с полным соблюдением национальных интересов», – заявил эксперт.