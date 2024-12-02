  • Новость часаРар: Чемодан Шольца символизирует дальнейшую поддержку Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко
    Скачко: Шольц привез Зеленскому чемодан для бегства с Украины
    The New York Times: Асад потерял Алеппо из-за ослабления России и Ирана
    Костин второй раз за полгода сравнил Набиуллину с Тэтчер
    ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    Зеленский признал неспособность ВСУ вернуть территории
    Бербок приехала в Китай «запускать мирный процесс на Украине»
    Япония подтвердила претензии на четыре курильских острова
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Каждый эмигрант виновен в преступлении перед Родиной

    Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    0 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

    23 комментария
    2 декабря 2024, 12:56 • Новости дня

    Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной

    Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».

    При этом, по его слвам, «коллективное «национальное движение» находится в режиме самоликвидации».

    «Посмотрим, как будут развиваться процессы, все в наших руках», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    На заседании правительства в понедельник он также прокомментировал отмежевание части работников государственных структур от решения правительства не просить Евросоюз начать переговоры с Грузией о членстве до 2028 года.

    По его словам, «начался процесс самоочистки системы, это хорошо».

    «Этот процесс мы доведем до конца», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов».

    1 декабря 2024, 17:12 • Новости дня
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    Медведев: Грузия движется «по украинскому пути в темную бездну»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность возможностью повторения в Грузии сценария «цветной революции», добавив, что страна движется «по украинскому пути в темную бездну» на фоне массовых протестов и политической нестабильности.

    Медведев в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность политической ситуацией в Грузии. Он назвал происходящее в стране попыткой новой «цветной революции», отмечая, что часть населения активно протестует, а другая – сохраняет молчание. Медведев подчеркнул, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, отказываясь признавать выборы, усугубляет ситуацию.

    «Зурабишвили обезумела и «провякала, что не освободит кресло, ибо не признает выборы». «За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесет», – отметил он.

    Политик отметил, что текущие события создают предпосылки для возвращения Грузии в состояние гражданских столкновений, когда страна будет вынуждена выбирать между Европейским союзом, НАТО и США, с одной стороны, и своей древней историей – с другой. «Соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну», – отметил Медведев.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (14)
    1 декабря 2024, 14:15 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента

    Премьер-министр Грузии заявил, что Зурабишвили придется сложить полномочия

    Премьер Грузии заявил, что Зурабишвили придется уйти с поста президента
    @ Jargen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту страны Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ, передает РИА «Новости». Это заявление было сделано на фоне предстоящих президентских выборов в Грузии, которые пройдут 14 декабря.

    Зурабишвили ранее заявила, что не намерена покидать свой пост, так как считает парламент и правительство нелегитимными. Премьер добавил: «Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (19)
    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 18:13 • Новости дня
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новая глава евродипломатии Кая Каллас выразила поддержку протестующим в Тбилиси, осудив насилие в их адрес и назвав их действия стремлением грузинского народа в Европейский союз.

    Как пишет ТАСС, Кая Каллас, посетившая Киев в первый день работы на новой должности, выразила поддержку протестующим в Тбилиси, где произошли беспорядки и столкновения с полицией. Каллас осудила насилие против участников протестов и назвала их действия «стремлением грузинского народа в ЕС».

    Она подчеркнула, что решение правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в Европейский союз вызвано непрерывным шантажом со стороны ЕС. «Это будет иметь последствия со стороны ЕС», – предупредила она.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (17)
    2 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    Спецназ приступил к зачистке площади у парламента в Грузии

    Отряды спецназначения начали зачистку площади перед парламентом в Тбилиси

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси подразделения спецназа МВД приступили к зачистке площади перед парламентом, при этом демонстранты спокойно отступают вверх по проспекту Руставели без прямого столкновения с полицией.

    Как передает ТАСС, отряды спецназначения МВД Грузии приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Спецтехника и стражи порядка выдвинулись на площадь Свободы и улицу 9 апреля.

    На данный момент непосредственного контакта правоохранителей с митингующими нет. Демонстранты спокойно отходят, перемещаясь вверх по проспекту Руставели. Представители МВД с помощью громкоговорителя  требуют от митингующих разойтись, в противном случае грозятся применить против них все законные средства.

    До этого сообщалось, что МВД Грузии потребовало убрать детей с митинга у парламента страны, опасаясь за их безопасность.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 05:51 • Новости дня
    Полицейский спецназ разогнал митинг оппозиции в центре Тбилиси

    Спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга оппозиции в центре Тбилиси

    Полицейский спецназ разогнал митинг оппозиции в центре Тбилиси
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    В центре Тбилиси грузинский спецназ начал разгон митинга, проходящего на проспекте Руставели с воскресенья, применяя слезоточивый газ.

    Как сообщило РИА «Новости», грузинский спецназ начал разгон митинга в центре Тбилиси, применив слезоточивый газ. Митинг, организованный оппозицией, проходил на проспекте Руставели, куда участники переместились после оттеснения от парламента.

    Известно, что в течение ночи митингующие использовали пиротехнику против стоящих на удалении подразделений спецназа. К моменту начала разгона многие участники акции уже покинули место митинга, вызвав такси для отъезда.

    Напомним, ранее стало известно, что в ходе акций протеста в грузинской столице в общей сложности пострадали более 100 полицейских.

    Коментарии (6)
    2 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    Премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих
    @ Jay Kogler/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На заседании правительства 2 декабря он сказал, что среди протестующих есть «искренние участники, которые могли не понять смысл заявления» о замораживании Грузией переговоров о членстве в ЕС до 2028 года.

    «Абсолютно готовы к здоровым дискуссиям в любой форме и в любом формате, – сказал он. – Публичным либо непубличным».

    Вместе с тем, по словам Ираклия Кобахидзе, он «не особенно надеется на проведение таких дискуссий из-за либеральных фашистов, которые против любых обсуждений».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране.

    Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил Запад в финансировании протестов в Тбилиси
    Премьер Грузии обвинил Запад в финансировании протестов в Тбилиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Запад в финансировании протестов в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На заседании правительства в понедельник он заявил, что протесты в Грузии «проводятся координированно и по плану, в том числе с привлечением иностранного финансирования».

    «Поэтому и были выступления и против закона «О прозрачности иностранного влияния» – не хотели прозрачности, потому что иностранные финансы направляются на революционные процессы в Грузии», – сказал он.

    Ираклий Кобахидзе, отметив, что «майдан» никогда не пройдет в Грузии», заявил, что направление Западом финансов на революционные протесты в Грузии является «неправильным отношением к нашей суверенной, независимой и гордой стране».

    «За последние четыре года было три попытки устроить революцию на иностранные деньги», – сказал глава правительства Грузии.

    Премьер-министр выразил благодарность министру МВД Вахтангу Гомелаури и всем сотрудникам правоохранительных органов, Службы государственной безопасности.

    По его словам, «особая ответственность лежит на оппозиционных политиках».

    Ираклий Кобахидзе назвал их «авантюристами, стоящими за координированным насилием».

    По  его словам, «оппозиция, выполняющая задания (иностранных) хозяев,  хочет свергнуть конституционный строй».

    «Все они понесут за это ответственность. Это проявление агрессивного либерального фашизма, они действуют как большевики», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    Ранее стало известно, что в Тбилиси во время протестов у здания парламента пострадали более 100 правоохранителей. Полиция призвала убрать детей с митинга у здания парламента в Грузии.

    Накануне сообщалось, что спецназ применил водомет против протестующих.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 04:20 • Новости дня
    В ходе акций протеста в Грузии пострадали более 100 полицейских

    МВД Грузии: На протестах в Тбилиси пострадали 113 сотрудников МВД, четверо находятся в клинике

    В ходе акций протеста в Грузии пострадали более 100 полицейских
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    В Тбилиси во время протестов у здания парламента пострадали более 100 правоохранителей, из них 21 человек получил травмы в ночь на 2 декабря, когда протестующие бросали камни, подожженные предметы, а также использовали пиротехнику.

    Как сообщило МВД Грузии, более 100 сотрудников полиции пострадали за последние дни на акциях протеста в Тбилиси. В результате действий демонстрантов, которые активно применяли камни, стеклянные бутылки и пиротехнику, 21 сотрудник получил ранения в последнюю ночь.

    В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь, говорится в сообщении.

    До этого полиция призвала убрать детей с митинга у здания парламента в Грузии.

    Напомним, начиная с конца ноября, в Тбилиси у здания парламента продолжался антиправительственный митинг, инициированный оппозицией. На проспект Руставели вышли несколько тысяч человек, требуя отставки правительства и проведения новых парламентских выборов.

    Накануне сообщалось, что спецназ применил водомет против протестующих. Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.



    Коментарии (2)
    1 декабря 2024, 23:29 • Новости дня
    Полиция призвала убрать детей с митинга у здания парламента в Грузии

    МВД Грузии потребовало убрать детей с митинга у парламента страны, опасаясь за их безопасность

    Tекст: Максим Попов

    Министерство внутренних дел Грузии обратилось к родителям с просьбой убрать детей с митинга у здания парламента в Тбилиси, опасаясь за их безопасность.

    Министерство внутренних дел Грузии призвало родителей убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси, сообщило ТАСС. В заявлении ведомства отмечается, что СМИ распространяют кадры с малолетними детьми на месте собрания и манифестации. По закону Грузии, дети имеют право на свободу мирного собрания, однако текущие акции неоднократно выходили за рамки мирного протеста и стали насильственными.

    В МВД пояснили, что протестующие у здания парламента разбивают окна, бросают внутрь легковоспламеняющиеся вещества и пытаются закинуть петарды, чтобы вызвать пожар. «Эти действия несут угрозу безопасности детей, находящихся на месте митинга», – говорится в обращении.

    Напомним, в Тбилиси у здания парламента продолжается антиправительственный митинг, инициированный оппозицией. На проспект Руставели вышли несколько тысяч человек, требуя отставки правительства и проведения новых парламентских выборов.

    Ранее сообщалось, что спецназ применил водомет против протестующих в Тбилиси. Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (0)
    1 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    В Тбилиси спецназ применил водомет против протестующих

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецназ в Тбилиси применил водомет против протестующих у парламента после провокаций участников акции, швырявших в полицейских петарды и тяжелые предметы.

    Как сообщает корреспондент ТАСС, сотрудники МВД Грузии применили водомет против участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Это произошло после того, как протестующие начали бросать в правоохранителей петарды и тяжелые предметы.

    Стычка с представителями спецназа произошла непосредственно у фасада парламента. Полиция была вынуждена использовать водомет для предотвращения дальнейших агрессивных действий протестующих. За колоннами парламента стояли стражи порядка, пытаясь сдерживать напор участников акции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Украинская журналистка сравнила Зурабишвили с Зеленским

    Украинская журналистка Панченко сравнила Зурабишвили с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская журналистка Диана Панченко задала вопрос президенту Грузии Саломе Зурабишвили о возможности продления ее президентских полномочий, сравнив ситуацию с действиями Владимира Зеленского.

    Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с вопросом о возможном продлении ее президентских полномочий, передает РИА «Новости».

    Панченко провела параллель с действиями Владимира Зеленского.

    «И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Все ради защиты демократии?» – спросила журналистка Зурабишвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост.

    Напомним, Зурабишвили заявила, что не уйдет в отставку до избрания нового состава парламента, поскольку считает результаты прошедших выборов в Грузии нелегитимными.

    Коментарии (2)
    1 декабря 2024, 14:19 • Новости дня
    Посол Грузии в США ушел в отставку

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Грузии в США Давид Залкалиани подал в отставку вслед за грузинскими послами в Нидерландах и Болгарии, которые ушли в знак несогласия с решением правительства страны отложить начало переговоров с Евросоюзом о членстве, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, Давид Залкалиани оставил свой пост, это было его выбором, который мы уважаем», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в воскресенье.

    Сам Залкалиани, бывший глава МИД Грузии и посол в США с 2022 года, не комментирует ситуацию.

    «На Залкалиани оказывалось серьезное давление», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, «на посла Грузии в США оказывалось серьезное давление с разных сторон».

    Глава правительства не детализировал, кто именно оказывал это давление.

    В то же время, по его словам, что касается замминистра иностранных дел Теймураза Джанджалия, также покинувшего свой пост, «здесь ситуация иная».

    «Возглавившая МИД Грузии Мака Бочоришвили предложила ему остаться в системе, не знаю, что он решит», – сказал премьер.

    Коментарии (2)
    2 декабря 2024, 12:44 • Новости дня
    Грузинский эксперт: Тбилиси попытается наладить отношения с Брюсселем через Трампа
    Грузинский эксперт: Тбилиси попытается наладить отношения с Брюсселем через Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Тбилиси в случае налаживания отношений с администрацией Дональда Трампа сможет использовать это как перезагрузку с Брюсселем, заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Я обратил внимание на то, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на днях упомянул о косвенных контактах с администрацией Дональда Трампа. Если состоятся прямые контакты, и чем раньше, тем лучше, то это поможет нам перезагрузить отношения с Брюсселем», – сказал он.

    «Трамп верит в личные отношения, он бывал в Грузии», – напомнил аналитик.

    По словам Петрэ Мамрадзе, «возможно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посодействует грузинским руководителям в контактах с Трампом».

    «Надо устанавливать отношения с Джаредом Кушнером, зятем вступающего в должность президента США, пригласить в Грузию будущего вице-президента и так далее», - отметил эксперт.

    Что касается отношений Грузии и Евросоюза, Петрэ Мамрадзе предсказывает «большие сложности».

    «Новые руководители ЕС не замедлили в первый же день своей работы выступить с неоправданными, можно сказать, лживыми заявлениями по Грузии, о жестокости полиции, вылив очередную порцию критики, – сказал он. – Однако и в евроструктурах, есть такие признаки, все потихоньку меняется. Это видно уже и по Европарламенту, где стало больше здравомыслящих политиков».

    «Но не стоит рассчитывать на скорые изменения. Брюссель ведь не признает, что сделал неверную ставку в Грузии на саакашвилевскую партию и ей подобные», – считает аналитик.

    По его словам, власти Грузии «должны собрать все свидетельства противоправных деяний радикалов и интенсивно показывать это в структурах ЕС, а также предложить постпреду Евросоюза в Грузии Павлу Херчинскому прокомментировать эти «мирные демонстрации» с безумством и вандализмом, с нападениями на полицию и метание «коктейлемей Молотова».

    «Грузия, безусловно, продолжает свое движение в Европу. Но мы должны идти туда с полным соблюдением национальных интересов», – заявил эксперт.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    Зурабишвили призвала школьников на протесты
    Зурабишвили призвала школьников на протесты
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Время школ вслед за университетами выразить солидарность акциям протеста по всей Грузии», – написала она в социальных сетях.

    Многие вузы Грузии объявили забастовку.

    Кроме того, в акциях протеста в Грузии участвует много несовершеннолетних, в том числе они вступают в прямое противостояние со стражами правопорядка.

    Напомним, в выходные президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

    Между тем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что что Зурабишвили придется уйти с поста президента.

    Коментарии (0)
    2 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков сравнил события в Грузии с оранжевой революцией на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    События в Грузии напоминают попытку оранжевой революции, налицо поптыка раскачать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что события в Грузии напоминают оранжевую революцию и отметил очевидную попытку дестабилизации, передает ТАСС.

    «Мы видели подобные события в ряде стран. Самая прямая параллель – это майдан на Украине», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также сообщил, что Россия планирует выяснить информацию о своих гражданах, задержанных в Грузии на протестах. Он подчеркнул, что нападение на силовиков нарушает закон.

    «Существует представительство наших интересов в Грузии для получения информации о гражданах», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия не вмешивается в происходящие события в Грузии, назвав это внутренним делом республики.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но усомнился в их успешности из-за «либеральных фашистов».

    Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной.

    Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ обстреляли жилые массивы Шебекино из крупнокалиберной артиллерии
    Грузинский эксперт: Тбилиси попытается наладить отношения с Брюсселем через Трампа
    Маск счел помилование Байдена-младшего угрозой для США
    Социал-демократы закрепили лидерство на выборах в Румынии
    Газпром досрочно вывел поставки газа по «Силе Сибири» в Китай на проектный уровень
    В ОАЭ не пустили 31 мужчину из Узбекистана
    Большой театр сообщил о сбоях на сайте при продаже билетов на балет «Щелкунчик»

    Рубль вынуждает ЦБ действовать очень жестко

    Ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой. Теперь нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре опять ее поднимет. Причем эксперты ждут очень жесткого шага от ЦБ – роста ставки до 23% и даже до 25%. Почему нет другого – более приятного – пути для стабилизации ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Противостояние в Грузии подходит к принципиальной развязке

    «Все идет к тому, что грузинским властям придется выдворять Зурабишвили силой из президентского офиса». Такими словами политологи описывают развитие политического кризиса в Грузии – судя по целому ряду признаков, он подходит к своей кульминации. Для обеих сторон – и для Запада, и для правительства Грузии – исход этого противостояния имеет принципиальное значение. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США послали Киеву «черную метку» через Корею

      План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

    • Война вернулась в Сирию

      В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............