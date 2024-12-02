Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной.

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».

При этом, по его слвам, «коллективное «национальное движение» находится в режиме самоликвидации».

«Посмотрим, как будут развиваться процессы, все в наших руках», – сказал Ираклий Кобахидзе.

На заседании правительства в понедельник он также прокомментировал отмежевание части работников государственных структур от решения правительства не просить Евросоюз начать переговоры с Грузией о членстве до 2028 года.

По его словам, «начался процесс самоочистки системы, это хорошо».

«Этот процесс мы доведем до конца», – заявил премьер-министр Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов».