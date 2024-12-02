Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.4 комментария
Власти Грузии пригрозили объявить радикальную оппозицию антиконституционной
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил четыре оппозиционных партии, которые получили на выборах в парламент 26 октября 61 мандат из 150, в попытке свергнуть власть, за что их могут объявить антиконституционными, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «эти политические партии открыто выступили против конституционного строя Грузии, что дает основания прямо объявить их неконституционными».
При этом, по его слвам, «коллективное «национальное движение» находится в режиме самоликвидации».
«Посмотрим, как будут развиваться процессы, все в наших руках», – сказал Ираклий Кобахидзе.
На заседании правительства в понедельник он также прокомментировал отмежевание части работников государственных структур от решения правительства не просить Евросоюз начать переговоры с Грузией о членстве до 2028 года.
По его словам, «начался процесс самоочистки системы, это хорошо».
«Этот процесс мы доведем до конца», – заявил премьер-министр Грузии.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности к дискуссиям с «искренними» участниками протестов в стране, но также усомнился, что это получится из-за «либеральных фашистов».