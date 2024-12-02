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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    2 декабря 2024, 09:55 • Новости дня

    В ЕК призвали выбрать стратегию «Европа прежде всего» для защиты экономики

    Вице-председатель ЕК Сежурне предложил стратегию «Европа прежде всего» для защиты от торговых войн

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия может принять стратегию «Европа прежде всего» для защиты ключевых секторов бизнеса от влияния торговых войн, которые может начать избранный президент США Дональд Трамп, заявил вице-председатель ЕК по процветанию и промышленной стратегии Стефан Сежурне.

    Сежурне предложил стратегию «Европа прежде всего» с целью защитить ключевые секторы бизнеса в Евросоюзе от потенциальных торговых конфликтов, которые может спровоцировать следующий президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что Европа должна активно продвигать свои стратегические деловые интересы и защищать рынок от сильно субсидируемого импорта из Китая, передает РИА «Новости».

    По его словам, следует избежать превращения Европы в «косвенную жертву глобальной торговой войны».

    Вице-председатель также подчеркнул, что Еврокомиссия сосредоточится на стратегических отраслях, таких как сталелитейная, автомобилестроительная и аэрокосмическая промышленности, а также на чистых технологиях.

    Он отметил, что Брюссель должен направить «твердое сообщение США», подчеркивая необходимость обоюдных выигрышных условий в торговых обменах, и что новая администрация США должна осознать, что «им также нечего выиграть от торговой войны».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил возросшую нервозность в Европе после избрания Дональда Трампа президентом США.

    Газета ВЗГЛЯД описывала три сценария торговой войны Трампа с Китаем.

    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    1 декабря 2024, 16:45 • Видео
    США послали Киеву «черную метку» через Корею

    План Украины по закупке оружия и боеприпасов в Южной Корее полностью провалился, хотя оружия у Сеула много, и он даже угрожал России его передачей Украине. Сделка не состоялась даже несмотря на то, что Киев был готов заплатить за поставки. Что же произошло?

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    1 декабря 2024, 15:45 • Новости дня
    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара

    Американист Дудаков: Трамп угрозами не сможет остановить дедолларизацию БРИКС

    Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара
    @ REUTERS/Hannah McKay

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе – в странах БРИКС, но не сможет этого сделать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам БРИКС за отказ от доллара.

    «Дональд Трамп уже не в первый раз комментирует процессы дедолларизации, проходящие во всем мире. Я напомню, что даже в предвыборную программу Республиканской партии в августе на партийном съезде был включен пункт о том, что нужно спасать статус доллара как мировой резервной валюты», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Также Трамп предлагал вводить тарифы в размере 100% в отношении тех стран, которые откажутся от доллара в рамках мировой торговли. Но все отлично понимают, что это рычаг давления и во многом блеф со стороны американцев. Потому что невозможно представить себе ведение 100-процентных тарифов, например, в отношении Китая, учитывая объем торговли между США и Поднебесной – а это сотни миллиардов долларов», – напомнил он.

    «Можно понять, каким ударом пошлины окажутся в итоге для американской экономики, хотя и для китайской тоже. Поэтому, наверное, каких-то «трамповских» тарифов против стран БРИКС ждать стоит, но все-таки далеко не таких масштабных, которыми он сейчас угрожает», – спрогнозировал собеседник.

    «Мы видим, что доля доллара в мировой торговле, в принципе, остается довольно высокой, но в основном за счет того, что она съедает долю евро в рамках, например, транзакций, проходящих через SWIFT. При этом быстро растет доля юаня, который превращается в одну из ключевых мировых валют для торговли вне рамок SWIFT», – заметил аналитик.

    «Развивается работа инфраструктуры цифрового юаня, и во многих странах Глобального Юга появляются клиринговые банки, которые позволяют в обход доллара торговать в юанях с китайским бизнесом. Это работает уже и в Африке, и во многих странах Юго-Восточной Азии, и в России, хотя есть некоторые проблемы с платежами. Я думаю, повернуть вспять процессы дедолларизации Трампу не удастся», – продолжил спикер.

    «Кстати, Трамп замыслил большую монетарную перестройку в Соединенных Штатах. Он пытается поставить Федеральную резервную систему под контроль исполнительной власти и устроить девальвацию доллара для того, чтобы повысить конкурентоспособность экономики и американских товаров в рамках экспорта вовне. Я думаю, что если такая девальвация доллара случится, то это только ускорит процессы этой самой дедолларизации», – подчеркнул Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран, входящих в БРИКС, взять на себя обязательство не создавать новую валюту, или они столкнутся с введением 100-процентных пошлин.

    «Мыслей о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем, не должно быть. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что «эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема». «Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой взаимных платежей, альтернативной SWIFT», – указал он в своем Telegram-канале.

    «При этом в торговле с третьими странами, к примеру, с теми же США, государства БРИКС естественным образом не намерены отказываться от доллара, что серьезным образом снижает пафос объявленной Трампом меры», – подчеркнул сенатор.

    Ранее ВЗГЛЯД просчитывал три сценария торговой войны Трампа с Китаем.

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    29 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США

    Китай и Япония продали значительную часть гособлигаций США

    Tекст: Евгения Караваева

    В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС.

    Япония и Китай – крупнейшие зарубежные держатели государственного долга США – в третьем квартале 2024 года продали значительное количество американских облигаций, сообщает РИА «Новости».

    Япония избавилась от облигаций на сумму 61,9 млрд долларов, а китайские фонды – на 51,3 млрд долларов. Аналитики связывают это с итогами президентских выборов в США и возможными изменениями в американской внешней политике с приходом Дональда Трампа.

    Есть и экономическая версия процесса. В третьем квартале Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к увеличению рыночной стоимости казначейских облигаций и позволило японским и китайским кредиторам зафиксировать прибыль. Япония также столкнулась с девальвацией иены, что стимулировало продажи, а Китай борется с внутренними экономическими проблемами, включая дефляцию и кризис в строительном секторе.

    Американский внешний долг продолжает расти, достигнув более 35 трлн долларов. На его обслуживание уходит около 2% ВВП, а бюджетный дефицит составляет 5%. Инвесторы сомневаются в финансовой устойчивости США и способности страны выполнять свои обязательства. Трамп обещает сократить госдолг, но опыт его предыдущего президентства, когда долг увеличился на семь трлн долларов, вызывает у аналитиков сомнения.

    Диверсификация резервов становится важным вопросом для мировых центральных банков, что отчасти связано с заморозкой российских активов. Эксперты предупреждают, что сброс казначейских облигаций может ослабить доллар, учитывая его усиление благодаря политике ФРС. Пока аналитики не ожидают масштабной распродажи, но инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    30 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС

    Украина из-за нехватки электричества обратилась за импортом к пяти странам ЕС

    Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Из-за дефицита электричества Украина запросила импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии общим объемом 11 747 МВт в час, сообщает Минэнерго Украины.

    Украинское ведомство сообщило, что Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран, передает ТАСС.

    В прогнозе на текущие сутки указано, что электроэнергия будет импортироваться из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Общий объем импорта составит 11 747 МВт в час, а максимальная мощность в отдельные часы достигнет 1 165 МВт.

    Ведомство также призвало граждан Украины экономить электроэнергию и не использовать одновременно мощные бытовые приборы. Это необходимо для поддержания стабильности энергосистемы в условиях дефицита.

    По информации украинских властей, страна потеряла около 9 ГВт генерации с весны, что составляет около 50% всех мощностей. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что почти 90% тепловой и треть гидрогенерации повреждены.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему энергетика Украины еще жива.

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    1 декабря 2024, 18:13 • Новости дня
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    Каллас поддержала протестующих в Тбилиси
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новая глава евродипломатии Кая Каллас выразила поддержку протестующим в Тбилиси, осудив насилие в их адрес и назвав их действия стремлением грузинского народа в Европейский союз.

    Как пишет ТАСС, Кая Каллас, посетившая Киев в первый день работы на новой должности, выразила поддержку протестующим в Тбилиси, где произошли беспорядки и столкновения с полицией. Каллас осудила насилие против участников протестов и назвала их действия «стремлением грузинского народа в ЕС».

    Она подчеркнула, что решение правящей партии Грузии приостановить процесс вступления в Европейский союз вызвано непрерывным шантажом со стороны ЕС. «Это будет иметь последствия со стороны ЕС», – предупредила она.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента Грузии после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузинская оппозиция начала создавать видимость массового протеста с целью давления на правительство. На митинге в Тбилиси пострадал фотограф из-за взрыва петарды. Протестующие в Грузии вызвали возгорание в здании парламента.

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    30 ноября 2024, 11:46 • Новости дня
    Норвегия заработала более 115 млрд долларов на вытеснении российского газа
    Норвегия заработала более 115 млрд долларов на вытеснении российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвегия заработала более 115 млрд долларов, вытеснив российский газ с европейского рынка, сообщил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

    По его словам, Норвегия получила более 115 млрд долларов сверхдоходов благодаря вытеснению российского газа с европейского рынка, передает ТАСС.

    При этом Корчунов отметил, что, несмотря на значительные финансовые выгоды, Норвегия пошла на ухудшение двусторонних отношений с Россией.

    Норвежские компании прекратили свою деятельность в России, а двусторонняя торговля почти полностью остановилась.

    По словам посла, такие действия Осло не только нанесли ущерб традиционно крепким торгово-экономическим связям, но и показали готовность пожертвовать полноценными отношениями ради финансовой выгоды.

    Напомним, Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в Евросоюз. Около 60% поставок составил трубопроводный газ, 40% пришлось на СПГ. Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на 7% (до 975 млн евро).

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    2 декабря 2024, 05:37 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием из-за помилования Хантера
    Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении правосудием из-за помилования Хантера
    @ Al Drago/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, назвав это вопиющим нарушением правосудия.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил возмущение решением президента Джо Байдена о помиловании его сына Хантера, сообщает ТАСС. Трамп назвал это вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

    Республиканец задался вопросом, включают ли в это помилование также и «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия в 2021 году, которые, по его мнению, подверглись несправедливому судебному преследованию.

    Трамп и его сторонники считают, что многие из задержанных после штурма Капитолия рассматриваются как политические заключенные. Он подчеркнул, что эти люди находятся в заключении уже несколько лет без должной правовой защиты.

    Напомним, ранее действующий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по делам о хранении оружия и неуплате налогов. После этого Байден-младший выразил намерение посвятить свою жизнь помощи людям с зависимостями.

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    1 декабря 2024, 10:49 • Новости дня
    Новые главы Евросовета и дипломатии ЕС начали работу с визита в Киев

    Антониу Кошта и Кая Каллас посетили Киев в первый день работы

    Новые главы Евросовета и дипломатии ЕС начали работу с визита в Киев
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев.

    Антониу Кошта, новый глава Евросовета, и Кая Каллас, возглавившая евродипломатию вместо Борреля, прибыли с визитом в Киев, сообщает РИА «Новости». Этот шаг они сделали в первый день своего мандата, чтобы подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил: «Горжусь тем, что нахожусь в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос, новым еврокомиссаром по расширению ЕС».

    Ранее Европарламент проголосовал за новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Кайей Каллас в должности верховного представителя по внешней политике и безопасности.


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    1 декабря 2024, 04:21 • Новости дня
    Трамп сменил главу ФБР

    Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР вместо Кристофера Рея

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, передает ТАСС. Трамп заявил, что Пател является выдающимся юристом и следователем, который активно боролся за идею «Америка прежде всего». Президент добавил, что Пател сыграл ключевую роль в разоблачении российского вмешательства в выборы 2016 года.

    Кэш Пател ранее работал в Пентагоне и зарекомендовал себя как борец с коррупцией и защитник правосудия. Трамп выразил уверенность, что под руководством Патела ФБР успешно справится с эпидемией преступности, ликвидирует преступные группировки мигрантов и остановит наркотрафик через границу США.

    Пател сменит на посту Кристофера Рея, который был назначен в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа. Хотя срок полномочий главы ФБР составляет десять лет, Associated Press отмечает, что отставка Рея может стать неожиданной. Трамп неоднократно критиковал ФБР за политизацию расследований и недостаточную эффективность работы службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), сообщил, что намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов. Куратором всех американских разведслужб, по его задумке, должна стать политик и журналист Тулси Габбард, известная своими резкими высказываниями в адрес киевского режима и Владимира Зеленского. Потенциальные главы Минюста и аппарата Белого дома из команды Трампа Пэм Бонди и Сьюзан Уайлс стали объектами угроз, включая угрозы безопасности и случаи так называемого сваттинга.

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    30 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    В Словакии задержали готовивших теракты на нефтепроводе

    МВД Словакии расследует подготовку терактов на нефтепровод «Дружба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Словацкие власти начали расследование возможной подготовки терактов на критическую инфраструктуру, включая нефтепровод «Дружба», с участием граждан Словакии и Украины.

    Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил о расследовании подозрений в подготовке терактов на критические инфраструктурные объекты страны. По данным братиславского портала Pravda, на востоке Словакии была зарегистрирована деятельность, которая, возможно, связана с угрозами для нефтепровода «Дружба» и транзитного газопровода.

    Глава Словацкой информационной службы Павол Гашпар подтвердил, что 26 ноября в стране были задержаны несколько человек, подозреваемых в причастности к подготовке терактов. Среди задержанных есть граждане Словакии и Украины, которых поместили в камеры предварительного заключения по конкретным основаниям. Гашпар отметил, что спецслужбы располагают информацией о координированной деятельности группы, возможной целью которой является критическая инфраструктура республики.

    Как передает портал Tvnoviny, 26 ноября в городе Михаловце сотрудники полиции задержали гражданина Украины. В его автомобиле, а также в арендованном им дачном доме, были найдены различные предметы, которые могут иметь отношение к подготовке атак.

    Телеканал Markiza сообщил, что у задержанных были обнаружены средства маскировки, дроны и карты объектов критической инфраструктуры. Расследование продолжается с участием международных партнеров, общественность будет проинформирована по завершении следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Косова произошел взрыв, который повредил водоканал, обслуживающий угольные электростанции, что может привести к отключению электричества, премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также заявил, что решение США о применении ракет для ударов вглубь России ведет к мировой эскалации, что, по его мнению, недопустимо в 2024 году.

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    30 ноября 2024, 18:26 • Новости дня
    Британский политик назвал конфликт на Украине сложной задачей для Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью, заявил британский политик лорд Майкл Эшкрофт.

    В статье для Express лорд Майкл Эшкрофт отметил, что конфликт на Украине может стать для Дональда Трампа Гордиевым узлом (выражение, означающее сложную или даже неразрешимую проблему), когда тот вступит в должность президента США, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что задача достижения мира на Украине гораздо сложнее, чем может казаться Трампу, и требует не временного прекращения огня, а долгосрочной договоренности, отвечающей интересам всех сторон.

    «Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» – пишет Эшкрофт.

    Политик также отметил, что Трамп, не славящийся терпением, может попытаться решить проблему Украины нестандартными методами, сравнив его с Александром Македонским, который разрубил Гордиев узел мечом.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. Издание Washington Post писало, что генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

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    30 ноября 2024, 00:56 • Новости дня
    Спецназ очистил площадь перед парламентом в Тбилиси от митингующих

    В Грузии спецназ разогнал митингующих у парламента, возникли столкновения

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецназ полностью разогнал митингующих с площади перед парламентом в Тбилиси, столкновения продолжились выше по проспекту Руставели, где демонстранты построили баррикады.

    Сотрудники сил специального назначения полностью очистили от митингующих площадь перед парламентом в Тбилиси, передает ТАСС. Митингующие переместились выше по проспекту Руставели, где построили баррикады из деревянных стульев и мусорных урн. В ответ правоохранители применили дымовые шашки и слезоточивый газ, но дальше площади пока не продвигаются.

    В ходе разгона протестов спецназом производились задержания, однако точное число задержанных неизвестно. Также поступает информация о пострадавших среди участников митинга. Министерство внутренних дел Грузии ранее предупреждало митингующих о необходимости соблюдения законности.

    Митинг у здания парламента начался после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» намерена до конца 2028 года отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз и от бюджетных грантов ЕС. Причиной этому стали постоянные требования ЕС, включая отмену принятых законов и введение санкций против грузинских властей.

    На фоне этих заявлений граждане начали собираться у здания парламента, что переросло в массовую акцию протеста и столкновения с полицией. В результате конфликта пострадали не только митингующие, но и стражи порядка, а также представители СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько тысяч человек вышли выразить протест в Тбилиси против заявления премьер-министра Грузии о заморозке обсуждения об интеграции с ЕС до 2028 года. Несколько тысяч радикально настроенных сторонников оппозиции блокировали здание парламента на проспекте Руставели, они подожгли электрические кабели и отключили освещение и камеры.

    В то же время председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе сообщил газете ВЗГЛЯД, что Еврокомиссия планировала отказать Грузии в начале переговоров по членству в ЕС, что в любом случае вызвало бы митинги протеста и дестабилизацию в стране.

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    1 декабря 2024, 05:20 • Новости дня
    Адвокаты Хантера Байдена опасаются мести Трампа

    Адвокаты заявили о реальной угрозе для Хантера Байдена из-за победы Трампа на выборах

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты Хантера Байдена считают, что победа Дональда Трампа на выборах представляет угрозу для их подзащитного, учитывая возможное давление на спецпрокурора.

    Как передает The Washington Post, адвокаты Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, выразили опасения, что победа республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах может создать угрозу для их подзащитного. Они считают, что Трамп может включить Хантера в список своих врагов и усилить давление на следствие против него.

    Согласно докладу адвокатов, если сотрудники аппарата спецпрокурора Дэвида Уайсса не займут более жесткую позицию против Хантера Байдена, Трамп может предпринять ответные действия. Время до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, ограничено, и защитники Хантера надеются на помилование от Байдена, хотя сам президент ранее заявлял, что не намерен помиловать своего сына.

    Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов и нарушениях при хранении оружия. В декабре 2023 года он признал вину по налоговым обвинениям, что может повлечь до 17 лет лишения свободы. В июне 2024 года его признали виновным в нарушениях при хранении оружия, за что ему грозит до 25 лет заключения. Вынесение приговоров по этим делам ожидается в декабре этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США перенес дату оглашения приговора Хантеру Байдену по делу о незаконном владении оружием на 12 декабря, тогда как изначально планировалось вынести его 4 декабря. Экс-адвокат Дональда Трампа Джо Такопина подчеркнул, что президент США Джо Байден не влиял на расследование в отношении его сына Хантера, и тот был привлечен к ответственности без поблажек. Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, экс-президент США сделал интригующее заявление, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону и пообещав раскрыть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.

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