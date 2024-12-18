Россиянин в Таиланде оштрафован за новогодние гирлянды на авто

Россиянин Иванов оштрафован в Паттайе за украшение авто новогодними гирляндами

Tекст: Мария Иванова

Россиянин, представившийся как Иванов, был оштрафован в таиландской Паттайе за использование новогодних электрических гирлянд для украшения своего автомобиля, сообщает Bangkok Post. Сумма штрафа составила 500 бат, что эквивалентно 14,59 доллара, передает РИА «Новости».

Мужчина пояснил полиции, что решил украсить машину в честь новогодних и рождественских праздников после того, как увидел в Бангкоке аналогичные украшения на других автомобилях. Тем не менее, таиландские законы запрещают использовать подобные украшения на транспортных средствах.

По данным газеты, полиция проинформировала Иванова, что использование таких гирлянд может дезориентировать других водителей из-за их мигания, что создает потенциальную опасность на дороге. Максимальный штраф за это нарушение составляет 2 тыс. бат или 58,39 доллара.

В декабре у берегов Паттайи российский турист был спасен скоростным катером после безуспешной попытки вплавь достичь острова Лан.

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Ранее полиция Таиланда арестовала гражданина России по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.