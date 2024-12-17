Григоренко сообщил о запуске сервиса «Начните бизнес-онлайн» на Госуслугах

Григоренко рассказал о развитии Госуслуг и борьбе с кибермошенничеством

Tекст: Ольга Иванова

В Национальном центре «Россия» прошел очередной открытый диалог под названием «100 вопросов о будущем России». Дмитрий Григоренко, курирующий цифровую трансформацию, рассказал о достижениях в области цифровизации, отметив, что людям необходимо привыкать к цифровой гигиене для защиты от кибермошенничества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Григоренко подчеркнул, что портал Госуслуг стал неотъемлемой частью повседневной жизни россиян, упомянув, что ежегодно на нем появляются новые «жизненные ситуации», которые помогают гражданам решать задачи. Как пример, он привел запуск сервиса «Начните бизнес-онлайн», который упрощает процесс начала предпринимательской деятельности.

Генеральный директор компании «Мегафон» Хачатур Помбухчан рассказал о борьбе с телефонным мошенничеством, отметив, что ежемесячно блокируется порядка 23 млн мошеннических звонков. Он подчеркнул, что государство внедряет инициативы по усилению защиты абонентов.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов развеял опасения о негативном влиянии ИИ, сравнив его с инструментом, который может быть как полезным, так и опасным в зависимости от использования. В конце диалога Григоренко отметил, что технологии будут союзником человечества только при правильном понимании их целей развития.