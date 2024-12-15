Мишустин создал группу для ликвидации последствий в Керченском проливе

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале кабмина говорится, что группу возглавил вице-премьер Виталий Савельев. В состав комиссии вошли ключевые фигуры, включая министра транспорта Романа Старовойта, руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко и главу Ространснадзора Виктора Басаргина. Также комиссия включает представителей Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края, передает ТАСС.

В воскресенье Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования крушения танкеров в Черном море, которое ведет ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе.