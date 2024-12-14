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Люди погибли при стрельбе близ Дюнкерка
Подозреваемый в убийстве четырех человек у Дюнкерка сдался властям
В результате стрельбы в коммуне Лон-Плаж на севере Франции погибли четыре человека, включая двух сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый сдался жандармерии, сообщил BFMTV.
Инцидент произошел в коммуне Лон-Плаж, недалеко от города Дюнкерк на севере Франции. В результате стрельбы, которая произошла 14 декабря, погибли четыре человека, включая двух правоохранителей и двух мигрантов. Стрельба велась в разных местах, передает ТАСС.
Человек, который, по утверждению телеканала, признал себя виновником этих убийств, после инцидента добровольно сдался в руки жандармерии. На данный момент о мотивах преступника не сообщается.
Местные власти проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и возможные мотивы преступника.
До этого сообщалось, что президент Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину.