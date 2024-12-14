Аль-Джулани готов выдвинуться в президенты Сирии

Лидер вооруженной оппозиции Сирии аль-Джулани готов баллотироваться в президенты страны

Tекст: Максим Попов

Лидер сирийских вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность баллотироваться на пост президента Сирии.

Как передает катарское телевидение, н заявил: «Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или люди, которые меня окружают», передает ТАСС.

Аль-Джулани подчеркнул, что стремится создать государство, основанное на институтах и верховенстве закона. Он отметил, что избирательная урна должна стать единственным способом демократического прихода к власти в Сирии.

До этого, стало известно, что после свержения президента Башара Асада сирийцы впервые за десятилетия смогли попасть на его семейный летний курорт в Бурж-Ислам.