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Аль-Джулани готов выдвинуться в президенты Сирии
Лидер вооруженной оппозиции Сирии аль-Джулани готов баллотироваться в президенты страны
Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение.
Лидер сирийских вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность баллотироваться на пост президента Сирии.
Как передает катарское телевидение, н заявил: «Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или люди, которые меня окружают», передает ТАСС.
Аль-Джулани подчеркнул, что стремится создать государство, основанное на институтах и верховенстве закона. Он отметил, что избирательная урна должна стать единственным способом демократического прихода к власти в Сирии.
До этого, стало известно, что после свержения президента Башара Асада сирийцы впервые за десятилетия смогли попасть на его семейный летний курорт в Бурж-Ислам.