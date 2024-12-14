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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 17:29 • Новости дня

    Сирийцы проникли на личный курорт семьи Асада

    Reuters: Сирийцы впервые попали на летний курорт семьи Асада

    Tекст: Мария Иванова

    После свержения президента Башара Асада сирийцы впервые за десятилетия смогли попасть на его семейный летний курорт в Бурж-Ислам, он был разграблен и поврежден местными жителями, стремящимися стереть следы его правления.

    Сирийцы впервые смогли проникнуть на курорт семьи Асада, расположенный в Бурж Ислам, сообщает Reuters.

    В результате свержения президента Башара Асада комплекс был оставлен без присмотра и подвергся разгрому и разрушению.

    Власти Сирии долгое время использовали имущество народа, включая этот курорт, для своих личных нужд. Местные жители, в том числе сирийские туркмены, которые были вытеснены из своих домов при строительстве курорта, в первый раз за 50 лет смогли прийти на эту территорию.

    Некоторые посетители, такие как бывший сирийский велогонщик Басель Суфи, выразили свои чувства свободы и радости от возможности посетить курорт. «Я чувствую свободу впервые в жизни», – сказал Суфи, добавив, что комплекс должен принадлежать народу, а не новому президенту.

    Представители местного ополчения, такие как боец Свободной сирийской армии Сайит Баирли, выразили надежду, что новая власть вернет эту землю ее изначальным владельцам. По словам Баирли, он и его соратники не хотят, чтобы такие места оставались в запустении, и надеются на справедливое распределение имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Ранее в провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада.

    13 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России

    FSNN: Асад приказывал охранять российские базы от исламистов

    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков, сообщают сирийские СМИ.

    Отмечается, что базу в Хмеймиме должны были защищать несколько офицеров, в их числе – генерал Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», передает «Лента.ру» со ссылкой на Free Syria News Network (FSNN).

    Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим якобы приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76. Источник сообщал, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.

    Коментарии (20)
    13 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    FSNN: Несколько Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

    FSNN: Транспортные Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии на российскую авиабазу Хмеймим приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76, сообщает Free Syria News Network (FSNN).

    Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает «Лента.ру» ссылкой на Free Syria News Network (FSNN). Грузовые самолеты приземлились в аэропорту, расположенном в провинции Латакия.

    По данным FSNN, их собственные корреспонденты зафиксировали прибытие самолетов.

    Ранее замглавы МИД Михаил России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов также сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    11 декабря 2024, 20:23 • Новости дня
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада

    Толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в сирийской Латакии

    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

    Инцидент произошел в мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия, где также захоронены старший сын Хафеза, Басиль, и его супруга Аниса Махлюф. Видео, появившиеся в соцсетях, демонстрируют, как могила охвачена огнем, а вокруг нее находятся вооруженные люди в масках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Annahar.

    Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила гостелевидение в Дамаске и объявила о контроле над страной. Бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране, они установили контакт с руководством вооруженной оппозиции.

    В МИД России заявили, что Башар Асад покинул страну после переговоров с участниками конфликта, передав власть мирно. Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где им предоставлено убежище. Российские официальные лица находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.


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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    13 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    Сирийская деревня решила присоединиться к Израилю
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители деревни Хадер на юге Сирии заявили о желании присоединиться к Израилю, опасаясь прихода к власти суннитской оппозиции в Дамаске.

    Жители друзской деревни Хадер, расположенной на юге Сирии, высказались за присоединение к Израилю, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Израиля Kan. Отмечается, что желание присоединиться якобы обусловлено опасениями после возможного прихода к власти в Дамаске суннитской оппозиции.

    На видеозаписи, которая, как утверждается, была сделана во время собрания десятков жителей Хадера, они требовали присоединения к израильским Голанам. «Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона», – цитирует портал Ynet одного из участников встречи.

    Подлинность видео пока не подтверждена, оно активно распространяется в соцсетях. Деревня Хадер расположена в буферной зоне между Сирией и Израилем.

    Ранее Израиль заявлял, что не планирует выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Удары Израиля по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии.

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    12 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией

    Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По информации западных СМИ, Москва также близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    «Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», – приводит слова Богданова РИА «Новости».

    Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.

    Как пишут западные СМИ, Москва также ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению этого соглашения. Источники агентства в Москве, Европе и на Ближнем Востоке подтвердили, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

    Эти базы, отмечает издание, играют стратегическую роль для России. База в Тартусе служит важным узлом в Средиземноморье, а авиабаза в Хмеймиме используется для поддержки операций России в Африке, что позволяет Москве укреплять свое политическое и экономическое влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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    14 декабря 2024, 08:59 • Новости дня
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    В Дамаске повстанцы обнаружили склад с «наркотиком джихада»
    @ Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», пишет The New York Times.

    Сирийские повстанцы обнаружили в Дамаске склад с огромным количеством каптагона – синтетического стимулятора, который называют «наркотиком джихада», передает «Газета.Ru»..

    Каптагон – торговое название фенетиллина, созданного в Германии в начале 1960-х годов для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

    «Солдаты используют его для повышения выносливости на поле боя, что привело к еще одному его названию – наркотик джихада», – пишет издание.

    Препарат не получил широкого распространения в большинстве стран мира, но распространен на Ближнем Востоке.

    NYT отмечает, что каптагон был «краеугольным камнем сети наркоторговцев». По данным издания, этой сетью якобы управляли родственники и соратники свергнутого президента Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский лидер Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни.

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    12 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийскую газету Al Watan.

    В результате атак в нескольких районах столицы Сирии прозвучали сильные взрывы. Несмотря на обстрелы, самолеты израильских ВВС продолжают находиться в воздушном пространстве над Дамаском, осуществляя маневры на средней высоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уничтожил весь военный флот Сирии, ударил по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.

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    14 декабря 2024, 04:56 • Новости дня
    WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев

    WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни, сообщило The Washington Post.

    Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.

    Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.

    Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

    Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.

    До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

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    13 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом

    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, которые играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов сказал, что борьба с терроризмом и остатками террористической группировки «Исламское государство» не завершена и требует коллективных усилий, в которых российское военное присутствие в Сирии играет «важную роль», передает РИА «Новости».

    Богданов подчеркнул, что базы продолжают находиться на сирийской территории. На вопрос о том, рассчитывает ли Россия на их сохранение, он ответил утвердительно: «Наверное, пока других решений не принималось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция в Сирии захватила власть. Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих баз в Сирии.

    Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению соглашения с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

    Коментарии (9)
    12 декабря 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о планах внедрить «турецкую модель управления» в Сирии

    Turkiye: В Сирии внедрят «турецкую модель» управления после отставки Башара Асада

    Стало известно о планах внедрить «турецкую модель управления» в Сирии
    @ Zegers/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии планируется внедрить турецкую модель управления после отставки Башара Асада и формирования нового правительства, сообщает газета Turkiye.

    Турецкое издание Turkiye пишет, что в Сирии планируется внедрение «турецкой модели» управления после формирования нового постоянного правительства, передает ТАСС.

    Источники сообщили, что такая модель управления уже реализована на севере Сирии, где проживают около 5 млн человек. Этот регион управляется на основе инициатив Турции, охватывая муниципальные услуги, армию, полицию и образовательные учреждения. Анкара подготовила администрацию безопасной зоны в военном и административном аспектах.

    Источники в турецкой администрации и правящей Партии справедливости и развития подчеркивают, что национальные силы, поддерживаемые Турцией, станут основной опорой в Сирии в новом периоде. В рамках новой системы планируется проведение экономических и политических реформ, а также создание структуры, в которой будут представлены все сегменты общества.

    По данным издания Turkiye, порядка 10 млн сирийцев имеют органические связи с Турцией, из них 5 млн находятся в безопасной зоне и говорят по-турецки. Турция стремится создать в Сирии систему с высоким уровнем представительства всех точек зрения и слоев общества.

    Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), которая правила Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, и соответствующее решение было подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом.

    Также сообщалось, что вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирийской Арабской Республике, а Башар Асад получит политическое убежище в России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что к краху политической власти Башара Асада в Сирии привели долгосрочные внутренние и внешние политические факторы.

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    14 декабря 2024, 06:48 • Новости дня
    Турция пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

    Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Анкара не потерпит поддержки Тель-Авивом «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, заявили турецкие чиновники.

    Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    По информации издания, Анкара расценивает СНС как ответвление Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. «В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты неприятеля)», – заявили радиостанции турецкие чиновники.

    Ранее Анкара сообщала о намерении создать на севере Сирии зону безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск.

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    12 декабря 2024, 10:55 • Новости дня
    Курдский генерал предупредил о риске возрождения ИГИЛ

    Курдский генерал заявил, что действия США в Сирии приведут к возрождению ИГИЛ

    Tекст: Мария Иванова

    Генерал курдских сил в Сирии Мазлум Кобани предупредил, что недавние действия США могут создать вакуум, который позволит ИГИЛ усилиться, поскольку курдские силы вынуждены отвлекать войска от охраны тюрем для обороны рубежей.

    Генерал Мазлум Кобани, командующий курдскими силами в Сирии, обвинил Соединенные Штаты в том, что они оставляют своих курдских союзников без поддержки в критический момент. Как отмечает The New York Times, это может привести к возрождению Исламского государства (ИГИЛ), особенно на фоне политической нестабильности в Сирии.

    Курдские силы играли ключевую роль в борьбе США и их союзников против ИГИЛ, однако недавние действия Турции и поддерживаемых ею групп ставят под угрозу мир, достигнутый с такими усилиями. В последние дни курды подверглись нападению со стороны турецких беспилотников и военных сил в районах Манбидж и Кобани.

    Генерал Кобани отметил, что из-за необходимости защищать свои позиции на передовой курды вынуждены отвлекать силы от охраны тюрем, где содержатся более 9 тыс. бойцов ИГИЛ. «Это создает вакуум, который может быть использован ИГИЛ и другими игроками», – сказал он.

    США, которые до сих пор не приняли твердую позицию по защите курдов от атак, оказывают лишь ограниченную военную поддержку. Генерал Кобани заявил, что помощь ограничивается наблюдением с дронов и посредничеством в переговорах между курдами и другими группами.

    На фоне эскалации конфликта между курдами и поддерживаемыми Турцией группами две страны НАТО – США и Турция – оказываются в сложной ситуации. Американские войска все еще остаются в Сирии, продолжая работу с курдами, однако их численность ограничена.

    Напомним, в ночь на четверг курды сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в Сирии. Сейчас под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они противостоят «Сирийской национальной армии».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто поделит власть в новой Сирии.

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    11 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния

    NYT: Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния

    Во дворце Асада нашли таблетки от тревожного состояния
    @ REUTRERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Боевики и местные жители обнаружили таблетки бензодиазепина в президентском дворце Асада, передает РБК со ссылкой на New York Times. Это лекарство обычно выписывается для лечения тревоги и бессонницы.

    Помимо лекарств, в кабинете экс-президента находилось множество книг и различных документов. Среди найденного выделяются «История российских вооруженных сил», карта северо-восточной Сирии и биография самого Башара Асада.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Он отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    13 декабря 2024, 05:09 • Новости дня
    Турция объявила о «превентивных мерах» против курдских сил в Сирии

    Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара намерена принять меры против террористической группировки «Исламское государство» и курдских организаций, которые Турция также считает террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG и ИГ*, действующих в Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

    Он отметил, что эти группы, действующие в Сирии, представляют угрозу для Турции и ее национальной безопасности.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция, «как единственная страна НАТО, сражавшаяся с ИГ* лицом к лицу», не позволит РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ее подразделениям использовать текущую ситуацию в Сирии в своих интересах. Кроме того, «Турция никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*», отметил он.

    Эрдоган выразил поддержку сохранению территориальной целостности и унитарной структуры Сирии. Он подчеркнул важность совместной работы международного сообщества над восстановлением и реконструкцией страны.

    YPG – курдские вооруженные формирования в Сирии, «Отряды народной самообороны». PYD – политическая партия сирийских курдов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах. Курды при этом противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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    Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины. В самом худшем случае им грозит энергетический блэкаут и гуманитарная катастрофа. Что может сделать Россия, чтобы помочь соседям? Подробности

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    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Грузия досталась футболисту

    Новым президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, он получил более 55% голосов. Оппозиция, которая с утра собралась в центре Тбилиси на акцию протеста, не смогла помешать голосованию. Уходящий президент Саломе Зурабишвили считает избрание Кавелашвили нелегитимным и отказывается покидать свой пост. Есть ли у нее хоть малейшие юридические основания остаться у власти? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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