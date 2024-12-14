Сирийцы проникли на личный курорт семьи Асада

Reuters: Сирийцы впервые попали на летний курорт семьи Асада

Tекст: Мария Иванова

Сирийцы впервые смогли проникнуть на курорт семьи Асада, расположенный в Бурж Ислам, сообщает Reuters.

В результате свержения президента Башара Асада комплекс был оставлен без присмотра и подвергся разгрому и разрушению.

Власти Сирии долгое время использовали имущество народа, включая этот курорт, для своих личных нужд. Местные жители, в том числе сирийские туркмены, которые были вытеснены из своих домов при строительстве курорта, в первый раз за 50 лет смогли прийти на эту территорию.

Некоторые посетители, такие как бывший сирийский велогонщик Басель Суфи, выразили свои чувства свободы и радости от возможности посетить курорт. «Я чувствую свободу впервые в жизни», – сказал Суфи, добавив, что комплекс должен принадлежать народу, а не новому президенту.

Представители местного ополчения, такие как боец Свободной сирийской армии Сайит Баирли, выразили надежду, что новая власть вернет эту землю ее изначальным владельцам. По словам Баирли, он и его соратники не хотят, чтобы такие места оставались в запустении, и надеются на справедливое распределение имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

Ранее в провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада.