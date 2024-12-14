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Сирийцы проникли на личный курорт семьи Асада
Reuters: Сирийцы впервые попали на летний курорт семьи Асада
После свержения президента Башара Асада сирийцы впервые за десятилетия смогли попасть на его семейный летний курорт в Бурж-Ислам, он был разграблен и поврежден местными жителями, стремящимися стереть следы его правления.
Сирийцы впервые смогли проникнуть на курорт семьи Асада, расположенный в Бурж Ислам, сообщает Reuters.
В результате свержения президента Башара Асада комплекс был оставлен без присмотра и подвергся разгрому и разрушению.
Власти Сирии долгое время использовали имущество народа, включая этот курорт, для своих личных нужд. Местные жители, в том числе сирийские туркмены, которые были вытеснены из своих домов при строительстве курорта, в первый раз за 50 лет смогли прийти на эту территорию.
Некоторые посетители, такие как бывший сирийский велогонщик Басель Суфи, выразили свои чувства свободы и радости от возможности посетить курорт. «Я чувствую свободу впервые в жизни», – сказал Суфи, добавив, что комплекс должен принадлежать народу, а не новому президенту.
Представители местного ополчения, такие как боец Свободной сирийской армии Сайит Баирли, выразили надежду, что новая власть вернет эту землю ее изначальным владельцам. По словам Баирли, он и его соратники не хотят, чтобы такие места оставались в запустении, и надеются на справедливое распределение имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.
Ранее в провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада.