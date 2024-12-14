Захарова сравнила главу евродипломатии с героиней фильма «Красота по-американски»

СМИ: Турция помогла в побеге Асада из Дамаска в Москву

Reuters: Турция, Катар и Россия содействовали побегу Асада в Москву после падения Дамаска

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Reuters, Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию. Это произошло после того, как в результате стремительной атаки повстанцев на Дамаск его режим пал. В этом процессе Турция сотрудничала с Катаром и Россией, используя каналы неофициальной дипломатии с группировкой Хайат Тахрир аш-Шам (ХТС, запрещена в России) для обеспечения безопасности Асада и его семьи.

Несмотря на официальное отрицание связей с ХТС, Турция приняла участие в переговорах о безопасном пролете самолета Асада в Москву. Важную роль в этом сыграл глава МИД России Сергей Лавров, который договорился с соседними странами о безопасном транзите. Хотя Анкара не подтвердила своего участия, источники описывают ее действия как критически важные для предотвращения дальнейшей эскалации.

Побег Асада ознаменовал конец 24-летнего правления и 50-летней династии его семьи в Сирии. Его жена Асма и дети уже находились в Москве до его отъезда. Видеозаписи, опубликованные повстанцами, показывают оставленные вещи и недоеденные блюда в президентском дворце, свидетельствуя о его экстренном отъезде.

Турецкие власти сохраняют молчание относительно своего участия. Представитель правительства заявил, что запросов на использование турецкого воздушного пространства не поступало, и отказался комментировать возможные переговоры с ХТС. Катарское правительство и ХТС также не прокомментировали свое участие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после краха режима Асада Сирия подверглась влиянию нескольких стран, среди которых Турция должна учитывать позиции всех заинтересованных сторон при реализации своих сирийских планов; Анкара заявила о намерении принять меры против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдских организаций, которые она также считает террористическими; Турция назначила Бурхана Кероглу временным поверенным в делах посольства в Дамаске, что стало шагом к восстановлению дипломатических отношений с Сирией, разорванных в 2012 году.