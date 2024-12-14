Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».6 комментариев
Захарова сравнила главу евродипломатии с героиней фильма «Красота по-американски»
Спикер МИД Мария Захарова провела параллель между заявлениями Каи Каллас и поведением героини фильма «Красота по-американски», страдающей психическим расстройством.
В своем Telegram-канале она указала, что заявления Каи Каллас о «решении множества вопросов» после победы Запада над Россией напоминают ей фрагмент фильма «Красота по-американски», когда риелтор Кэролайн Бернем, страдающая от навязчивой идеи, убеждает себя в необходимости продажи дома для решения всех проблем.
Дипломат указала на лицемерие Каллас, чей муж продолжал бизнес с Россией на фоне антироссийских санкций со стороны ЕС. Захарова призвала главу европейской дипломатии «одуматься» и прекратить «русофобский угар».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева.